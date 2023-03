Recém-nascidos agonizam e rebanhos congelam na implacável crise de inverno no Afeganistão

Quando as temperaturas despencaram vertiginosamente abaixo de zero em seu vilarejo no interior do Afeganistão, Niaz Mohammad, pai de três crianças, teve dificuldade para manter a família aquecida.

Numa noite especialmente gelada, ele enfiou todos os gravetos e arbustos que tinha conseguido coletar dentro de seu pequeno forno a lenha. Ele vasculhou o lixo em busca de algo que pudesse queimar, cobriu as janelas com lonas plásticas e segurou seu filho de dois meses contra o peito para aquecê-lo.

Mas o frio era implacável. Ventos congelantes faziam assobiar as rachaduras nas paredes. O gelo avançava para dentro do recinto: cobriu as janelas, as paredes e depois o grosso cobertor em que o filho de Mohammad, que chorava, estava embrulhado.

Logo o bebê silenciou em seus braços. Suas lágrimas se transformaram em cristais de gelo em seu rosto. Ao amanhecer, ele morreu. “O frio o levou”, afirmou Mohammad.

A blusa que o bebê de dois meses de Niaz Mohammad usava quando morreu: afegãos enfrentam temperaturas congelantes por falta de gás para aquecimento Foto: Kiana Hayeri/The New York Times

Inverno devastador

O Afeganistão é afligido por um inverno que as autoridades afegãs e de grupos de ajuda descrevem como o mais gelado em mais de uma década, castigando milhões de pessoas que já padecem de crise humanitária.

Até fevereiro, mais de 200 pessoas tinham morrido de hipotermia, e mais de 225 mil animais domesticados pereceram em razão exclusivamente do frio, de acordo com autoridades afegãs.

Esse montante não leva em conta um vasto e crescente índice de mortalidade decorrente de desnutrição, doenças e ferimentos não tratados à medida que clínicas e hospitais de todo o país são pressionados.

Ainda que o Afeganistão resista há décadas a desastres naturais e desespero econômico, as temperaturas geladas deste inverno ocorrem em um momento particularmente difícil.

No fim de dezembro, o governo do Taleban proibiu as mulheres de trabalhar na maioria das organizações de ajuda locais e internacionais — obrigando muitas entidades a suspender operações e cortando linhas de assistência para comunidades que dependem dessa ajuda.

Crianças estão entre as principais vítimas do cruel inverno afegão Foto: Kiana Hayeri/The New York Times

Apesar de semanas de negociações entre autoridades humanitárias e o governo, a liderança suprema do Taleban não parece disposta a reverter a proibição. Isso deixou a rede de assistência dividida a respeito do rumo a seguir na sua resposta: encerrar a ajuda para milhões de necessitados ou tentar seguir adiante sem mulheres em seus quadros, reduzindo portanto em grande medida o alcance de suas agências no Afeganistão.

Inépcia taleban

O ministério afegão de Gerenciamento de Desastres tentou suprir o lapso, afirmam autoridades, trabalhando com organizações locais para fornecer parte da assistência alimentar e em dinheiro. Mas a resposta foi impedida pela dificuldade de chegar a comunidades remotas (algumas com acesso possível apenas por helicóptero) e por sanções financeiras de governos estrangeiros.

Nas semanas recentes, algumas organizações não governamentais negociaram com autoridades locais para assegurar isenções ao banimento que as permitam operar com agentes de ajuda mulheres em certas províncias.

Afghanistan’s winter of all winters - freezing weather has killed more than 120 Afghans in the past 2 weeks, and tens of thousands of livestock. We travel to the legendary #Salang Tunnel w/ ⁦@sanjayganguly⁩ ⁦@_rachaelthorn⁩ #Afghanistan ⁦@BBCWorld⁩ #BBCnewsTen pic.twitter.com/BV0nJMoQth — lyse doucet (@bbclysedoucet) January 24, 2023

Mas muitos doadores se detiveram diante da discriminação das autoridades afegãs contra as mulheres, que foram de fato isoladas da maioria dos aspectos da vida pública, da educação e do trabalho.

Alguns, particularmente entre países europeus, chegaram a considerar privadamente cortar quase totalmente o financiamento para o Afeganistão como resposta, de acordo com diplomatas e operadores de assistência humanitária internacional.

Rebanhos de ovelha também têm sido vítimas do frio no Afeganistão Foto: Kiana Hayeri/The New York Times

O corte temporário na ajuda já é sentido em todo o Afeganistão, que descambou para uma crise humanitária depois que as tropas ocidentais se retiraram, em agosto de 2021.

Pouco após, sanções incapacitaram o setor bancário do país, os preços dos alimentos dispararam e os hospitais lotaram de crianças subnutridas. Hoje, aproximadamente a metade dos 40 milhões de habitantes do país padece de níveis potencialmente letais de insegurança alimentar, de acordo com as Nações Unidas. Cerca de 6 milhões se aproximam da fome extrema.

No vilarejo de Mohammad, no Distrito de Qadis, no noroeste afegão, as temperaturas baixas devastam pessoas que já vivem no limite da sobrevivência. O centro do distrito em Qadis é lar de apenas aproximadamente 4 mil famílias — que vivem em casas de tijolo de barro e teto baixo, interligadas por vielas sem pavimento. A cidade fica entre um deserto de dunas e montanhas com o topo coberto de neve.

Estrada de terra encharcada por lama após neve derreter no distrito de Qadis: temperaturas mais baixas registradas em décadas afetam principalmente os mais pobres Foto: Kiana Hayeri/The New York Times

Nos anos recentes, a província — uma das mais pobres do país — tem sofrido com uma seca incapacitante que esturricou os campos e matou de fome os bichos de criação. Um terremoto no ano passado arrasou vilarejos inteiros.

O governo apoiado pelo ocidente colapsou juntamente com a economia, e muitos homens deixaram Qadis partindo para Herat, um polo econômico a cerca de 160 quilômetros de lá, ou para o Irã, em busca de trabalho. Poucos encontraram.

Quando a primeira onda de frio se abateu, no mês passado, ela pressionou a cidade até o limite. Quinhentos pacientes por dia davam entrada na clínica local acometidos por pneumonia, outras doenças respiratórias ou ferimentos, um número jamais registrado, de acordo com o médico Zamanulden Haziq, diretor da clínica.

Uma moradora, Taza Gul, de 50 anos, encontrou seu marido estirado na neve ao amanhecer. Ele tinha levado um tombo a caminho do banheiro externo, durante a noite. Enquanto tirava a neve de cima do marido, Taza percebeu que uma perna e um braço dele tinham adquirido uma coloração azul escurecida. Ele morreu logo depois.

Na única clínica médica no distrito de Qadis, no Afeganistão, dezenas de crianças estão em tratamento para pneumonia e outras doenças respiratórias Foto: Kiana Hayeri/The New York Times

Em um vilarejo nas proximidades, Gul Qadisi, de 62 anos, passou quase um mês tentando desesperadamente garantir assistência médica para seu neto, de 1 ano, que tossia sem parar, ao ponto de ficar com falta de ar. As estradas estavam cobertas com neve demais para que qualquer carro conseguisse levá-los para uma clínica ou um hospital.

Finalmente, ela conseguiu levar o menino para o hospital regional em Herat, onde a unidade pediátrica de tratamento intensivo, gerida pela ONG Médicos sem Fronteiras, estava lotada, trabalhando com o dobro de sua capacidade, com duas ou três crianças doentes compartilhando cada leito. Os médicos disseram-lhe que o menino chegou a tempo, mas por pouco. Ele quase morreu de pneumonia.

“Este inverno foi o pior de todos, o pior inverno que já vi”, disse ela a jornalistas do Times este mês, enquanto o neto se recuperava em um leito hospitalar ao seu lado./ NYT, COM TRADUÇÃO DE AUGUSTO CALIL