Reconstrução visual mostra como forças israelenses dispararam repetidamente contra civis palestinos

Uma reconstrução visual em 3D feita pelo jornal americano The Washington Post mostra como forças de segurança israelenses em um veículo blindado dispararam repetidamente contra um grupo de civis abrigados entre uma mesquita e uma clínica após uma operação em 22 de fevereiro na cidade ocupada de Nablus, na Cisjordânia. A ação deixou dois mortos, incluindo um adolescente, e três feridos.

O jornal conversou com duas testemunhas do incidente, obteve vídeos inéditos de uma testemunha e das Forças de Defesa de Israel e consultou especialistas em áudio para que analisassem os disparos. Jornalistas do Post coletaram evidências visuais no local e revisaram mais de 30 vídeos filmados em Nablus naquele dia.

A reconstrução mostra que, enquanto respondiam ao que alegavam ser um atirador, as forças israelenses dispararam pelo menos 14 vezes de dentro de seu blindado enquanto ele se movia por uma rua e depois parou próximo de um muro atrás do qual os civis se abrigavam. Os israelenses continuaram atirando mesmo depois que essas pessoas já estavam visíveis pelas janelas do veículo, segundo a análise.

Our investigation into a deadly shooting in Nablus uses 3D modeling to show how Israeli forces fired repeatedly into a group of civilians who would have been visible from the armored vehicle's windows.

Link: https://t.co/E9HaoYWpTo



A thread on how we did the 3D reconstruction.. pic.twitter.com/W5kMfye42T — Imogen Piper (@imogen_piper) March 10, 2023

“Foi uma quarta-feira triste para Nablus, para minha história pessoal e minha família”, disse Farid Shaaban, pai de Mohammad Shaaban, de 16 anos, que foi morto enquanto esperava uma carona para casa depois da escola.

Os militares israelenses se recusaram a responder a perguntas sobre o incidente, mas disseram que os soldados no local alegaram que um homem disparou contra eles antes de correr em direção à clínica. Um oficial militar israelense disse que o assunto está “sob exame”.

As forças israelenses mataram pelo menos 11 pessoas durante e após o ataque, incluindo vários combatentes palestinos, e feriram 102, de acordo com o Ministério da Saúde palestino e postagens de grupos armados palestinos nas redes sociais. O ataque ocorreu em meio a um aumento nas incursões militares israelenses na Cisjordânia ocupada não visto desde o fim do último levante palestino em 2005.

Continua após a publicidade

Disparos recentes contra civis por forças israelenses alarmaram grupos de direitos humanos, vários dos quais alegaram que os eventos são resultado da impunidade de soldados que praticaram violência ilegal contra civis palestinos.

Palestino se esconde de blindado israelense durante operação em Nablus, em 22 de fevereiro Foto: Zain Jaafar / AFP - 22/2/2023

As forças israelenses mataram 71 palestinos na Cisjordânia, incluindo 13 crianças, entre 1º de janeiro e 7 de março, de acordo com os últimos números disponíveis fornecidos pelo Escritório de Coordenação de Assuntos Humanitários da ONU. As forças israelenses mataram 146 palestinos na Cisjordânia em 2022 e 75 em 2021. Pelo menos 14 israelenses foram mortos em ataques de palestinos até agora este ano.

Um oficial do Exército israelense disse que suas forças não visam civis deliberadamente, disparam apenas como último recurso e cumprem a lei internacional.

Ori Givati, diretor de defesa do Breaking the Silence, disse que “a pressão política constante de líderes ultranacionalistas”, incluindo alguns que agora são ministros do governo, bem como a falta de repercussões por matar palestinos inocentes, criaram um ambiente permissivo para os soldados israelenses. Givati integra um grupo de veteranos do Exército israelense que serviu nos territórios palestinos e se opõe à ocupação.

Brad Parker, consultor sênior da Defense for Children International-Palestine, que também revisou os vídeos aos quais o Post teve acesso, disse que “assassinatos ilegais se tornaram a norma, sugerindo que as regras militares israelenses de engajamento mudaram nos últimos anos para permitir fogo real onde não há ameaça imposta às forças em total violação da lei internacional.”

Palestinos buscam abrigo em Nablus na operação de 22 de fevereiro Foto: Raneen Sawafta/Reuters - 22/2/2023

Continua após a publicidade

As forças israelenses em veículos fortemente blindados dispararam “com total desrespeito” aos civis palestinos que estavam nas proximidades, disse Parker.

Um oficial militar israelense disse que os soldados enfrentam “incidentes terroristas e tumultos violentos diariamente”, não alvejam civis intencionalmente e usam fogo real somente depois de “esgotar todas as opções” e em conformidade com a lei internacional. As mortes estão sujeitas a investigações criminais “a menos que a atividade seja de natureza combativa real ou se não houver suspeita de soldados das FDI cometendo um crime”, disse o oficial./WP