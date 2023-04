Reforma da previdência de Macron é constitucional, diz Justiça da França

O mais alto tribunal constitucional da França referendou as propostas de reforma do previdência do presidente Emmanuel Macron, que aumentam a idade mínima de aposentadoria de 62 para 64 anos.

A decisão significa que o governo pode aprovar os planos impopulares de Macron para aumentar a idade mínima para aposentadoria já na próxima semana, que tem de entrar em vigor até o final deste ano.

O conselho constitucional rejeitou um pedido de políticos da oposição para uma forma de referendo dos cidadãos sobre a lei de pensões. Este teria sido um processo muito longo e complexo, começando com a coleta de assinaturas de pelo menos 10% do eleitorado, pelo menos 4,88 milhões de eleitores ao longo de nove meses.

Policiais protegem a entrada do Conselho Constitucional em Paris, França Foto: Lewis Joly / AP

O governo esperava que a decisão encerrasse três meses de protestos, mas a polícia estava em alerta máximo para mais manifestações na noite de sexta-feira.

O conselho constitucional, que foi instado pela primeira-ministra Élisabeth Borne a examinar se as propostas de pensões estavam de acordo com a constituição, derrubou alguns elementos menores. Isso incluiu medidas destinadas a aumentar o período de trabalho para trabalhadores mais velhos, que foram rejeitadas com base no fato de não pertencerem à legislação incluída em um projeto de lei de orçamento da seguridade social.

O governo tem agora duas semanas para promulgar a reforma da previdência. Depois de três meses de protestos, às vezes marcados por violência e confrontos com a polícia, a crise política ainda não acabou. Sindicatos e políticos da oposição continuaram a pedir ao governo para arquivar o aumento da idade de aposentadoria. Pesquisas mostram que dois terços dos franceses se opõem ao aumento da idade mínima para aposentadoria para 64 anos.

Bicicletas são incendiadas do lado de fora do Hotel de Ville durante uma manifestação após o tribunal constitucional francês aprovar os elementos-chave da polêmica reforma previdenciária, em Paris Foto: Geoffroy Van Der Hasselt / AFP

Macron disse no início do dia, em uma visita a Notre Dame, que não recuaria diante dos protestos. “Mantenha o curso, esse é o meu lema”, disse ele.

Em Paris, a tropa de choque estava de prontidão perto do prédio do conselho constitucional. Todas as manifestações de rua foram proibidas na área e algumas estações de metrô fechadas. Telas especiais de segurança de três metros de altura foram instaladas. A polícia esperava até 10.000 manifestantes na capital após a decisão, disse uma fonte à AFP. Centenas de estudantes e alunos do ensino médio se reuniram para protestar.

Sindicalistas e manifestantes se reuniram perto da prefeitura de Paris quando a decisão foi anunciada.

Macron deve chamar líderes sindicais para consultas

Macron pode fazer um discurso televisionado nos próximos dias. Tendo rejeitado repetidamente pedidos de negociações com líderes sindicais nas últimas semanas, ele disse que convidará representantes trabalhistas para discussões.

É incerto como Macron enfrentará a crise de confiança em seu governo. No mês passado, quando o governo usou uma ordem executiva para contornar o parlamento e aprovar a reforma da previdência sem votação, ficou evidente a dificuldade de Macron governar depois de perder a maioria absoluta no parlamento em junho. As pesquisas mostraram que mais de 60% dos franceses apoiam os protestos contra a reforma da previdência, e o apoio cresceu nos últimos três meses.

As manifestações concentraram um sentimento de raiva generalizada contra o próprio Macron, com os manifestantes dizendo que ele está afastado de suas verdadeiras preocupações e que querem proteger o sistema de bem-estar social e os serviços públicos da França.

Políticos de esquerda disseram que as reforma da previdência era injusta para as mulheres e também para os trabalhadores em empregos manuais que começam suas vidas profissionais antes dos graduados universitários. O governo argumenta que aumentar a idade mínima elegível para uma pensão do Estado é necessário para manter o sistema de pensões à medida que a população envelhece.

Eric Woerth, membro sênior do partido de Macron, disse que, embora a parte central da lei tenha sido aprovada, “não convencemos as pessoas”. Ele disse à rádio Europe 1: “Assim que o vulcão esfriar e as pessoas olharem para as coisas com um pouco mais de distância, talvez no fundo de suas mentes digam: ‘talvez eles estivessem certos’... o sistema de pensões francês precisava de decisões impopulares para conservá-lo”.

O líder sindical do CFDT, Laurent Berger, disse que se o projeto de lei fosse aprovado apenas parcialmente, deveria ser reexaminado no parlamento./AP e AFP