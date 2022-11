Reforma tributária da Colômbia é aprovada com taxação do setor de petróleo e ultraprocessados

Publicidade

A Câmara dos Deputados da Colômbia votou nesta quinta-feira, 3, a proposta de reforma tributária elaborada pelo governo de Gustavo Petro, com a qual pretende arrecadar 20 bilhões de pesos (R$ 20 milhões) no ano que vem. Entre as principais medidas aprovadas, está a taxação do setor de petróleo e de alimentos ultraprocessados.

A maioria dos artigos que compõem um aumento de impostos foi aprovada tanto na Câmara quanto no Senado. Na Câmara, uma parte da reforma foi aprovada em bloco, por 132 deputados a favor e 31 contra. O restante foi votado em separado.

A proposta da reforma tributária era uma promessa de campanha do presidente colombiano e foi entregue aos parlamentares por ele no primeiro dia do seu governo, em 7 de agosto. Depois de dois dias de debate, a Câmara aprovou o imposto sobre bebidas açucaradas e alimentos ultraprocessados, deixando de fora da taxação produtos como pão, mel, bolachas e lanches. O Senado já havia aprovado esse imposto com as mesmas alterações. Com isso, ele passa a valer a partir do ano que vem.

Ministro da Fazenda da Colômbia, José Antonio Ocampo, participa de debate sobre reforma tributária no Senado nesta quinta-feira, 3, em Bogotá Foto: Carlos Ortega / EFE

Os deputados aprovaram uma parte da reforma em bloco e discutiram em separado as medidas mais sensíveis, como a taxação sobre royalties do petróleo. O artigo propõe uma sobretaxa sobre petroleiros e mineradores com base no preço internacional dos últimos 10 anos. No caso do petróleo, a taxa seria progressiva em 5%, 10% e 15%; e em carvão, 5% ou 10%. Ele foi aprovado sem as deduções dos royalties, que estava sendo discutida e poderia aliviar o impacto econômico que as empresas devem sofrer com a taxação.

Entre as mudanças aprovadas tanto pelo Senado na quarta-feira, 2, quanto pela Câmara, também está a taxação com imposto de renda para as plataformas digitais. Uma parte dos parlamentares votou contra a proposta por avaliarem que os serviços podem se tornar mais caros com a taxação e, portanto, mais excludente para famílias de menor renda.

Outro imposto criado pela reforma foi sobre plásticos de uso único na a indústria e no setor agrícola. Deputados que votaram contra também argumentaram sobre o impacto no bolso dos colombianos, nos comerciantes e nas exportações do país.

Algumas mudanças propostas inicialmente foram deixadas para trás nas discussões parlamentares. É o caso da taxação sobre as pensões acima de 10 milhões de pesos – segundo o jornal El País, recebidos por uma minoria privilegiada do país –, abandonada depois das críticas de setores tradicionais e aliados de Petro, sobretudo os conservadores.

Segundo o governo da Colômbia, o projeto se baseia na redução de benefícios fiscais para os segmentos de maior renda, melhoria da eficiência na alocação de recursos, ampliação das fontes de arrecadação por meio de medidas para mitigar as consequências ambientais e sanitárias e nas medidas de combate à sonegação fiscal.