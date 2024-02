O rei Charles III foi diagnosticado com câncer e está se afastando de compromissos públicos enquanto realiza tratamento, anunciou o Palácio de Buckingham na segunda-feira, 5. Ele assumiu o trono em maio de 2023, quase oito meses após a morte de sua mãe, a rainha Elizabeth II.

O seu diagnóstico chega em um momento em que a família real já havia sido desfalcada, com o afastamento de Kate Middleton, a Princesa de Wales, recuperando-se de uma cirurgia abdominal, e do príncipe William, herdeiro do trono, afastado dos compromissos reais para cuidar dela.

Especialistas em realeza disseram que a divulgação pública da doença de Charles marca uma mudança na abordagem do Palácio de Buckingham, que tradicionalmente tem mantido segredo sobre a saúde do monarca. Aqui está o que se sabe sobre o diagnóstico.

O que sabemos até agora sobre o diagnóstico de câncer de Charles III?

O Palácio de Buckingham não deu detalhes sobre qual tipo de câncer ele tem, a não ser dizer que não é um câncer de próstata. “Uma questão separada de preocupação” foi observada durante um procedimento recente para tratar um aumento benigno de próstata, e exames subsequentes revelaram que era cancerígeno.

A taxa máxima de casos de câncer no Reino Unido está entre as idades de 85 e 89 anos, de acordo com o Câncer Research UK. Os cânceres mais comuns entre homens de 75 anos ou mais incluem próstata, pulmão e intestino.

Continua após a publicidade

Rei Charles III foi diagnosticado com câncer e está se afastando de compromissos público enquanto realiza tratamento, anunciou o Palácio de Buckingham. Foto: Samir Hussein via AP

Quantos anos tem Charles?

Rei Charles III tem 75 anos.

Os membros da família real britânica nos últimos tempos viveram até uma idade notável. A avó de Charles, a rainha-mãe, viveu até os 101. Seu pai, príncipe Philip, morreu aos 99, com a causa oficial divulgada sendo “idade avançada”. A mãe de Charles, rainha Elizabeth II, viveu até 96.

Mas historiadores disseram que há um histórico de câncer na família. Seu avô, rei George VI, teve câncer de pulmão antes de morrer aos 56 anos, em 1952. O público britânico, e segundo alguns relatos, o próprio George VI, não foram informados de seu diagnóstico. A causa oficial da morte foi “trombose coronária”.

“Hoje, temos uma situação bem diferente. Nós sabemos que o rei quis partilhar seu diagnóstico para evitar especulação”, disse Cindy McCreery, historiadora cultural e especialista em realeza britânica da Universidade de Sydney. “Mas nós também sabemos que ele quer aumentar a conscientização sobre câncer.”

Continua após a publicidade

Quem é o próximo na linha do trono depois dele?

O palácio disse que Charles continuará realizando “negócios de Estado”, e espera-se que ele receba suas “caixas vermelhas” contendo documentos do governo que o monarca precisa revisar. Não há a expectativa de que ele indique um “conselheiro de Estado”, ou outro membro sênior da família real a quem ele delegaria suas funções.

A Lei de Regência de 1937 estabelece quem substituirá Charles se ele não puder mais exercer suas funções. A lei afirma que o regente é a pessoa seguinte na linha de sucessão — desde que seja adulto, súdito britânico e viva no Reino Unido.

A ordem de sucessão tem 24 nomes e inclui tanto adultos quanto crianças. Começa com:

1. Príncipe William, o príncipe de Wales, filho mais velho de Charles.

2. Príncipe George de Wales, o filho de William e Kathe, a princeisa de Wales, nascido em 2013;

3. Princesa Charlotte de Wales, nascida em 2015;

Continua após a publicidade

4. Príncipe Louis de Wales, nascido em 2018;

5. Prince Harry, o Duque de Sussex, segundo filho de Charles.

O que isso poderia significar para o título da rainha Camilla?

O título oficial de Camilla é Rainha Consorte, termo dado à esposa de um monarca governante, para distinguir da soberana britânica, que atua como chefe de Estado. Isto não vai mudar. Ela não detém quaisquer poderes constitucionais e não faz parte da linha de sucessão.

Mas McCreery, a especialista em realeza, disse que o fato de que o palácio disse que ela continuará com um “programa total” de funções públicas enquanto Charles se submete ao tratamento deveria ajudar “a avançar no caminho da reabilitação completa em público” — tendo sido implicado, de forma justa ou não, na dissolução do primeiro casamento de Charles com a imensamente popular princesa Diana.

“Camilla por muitos anos foi amargamente odiada por uma ampla parcela do público britânico, talvez até do público estadunidense, com as suas memórias sobre Diana”, McCreery disse. “Essa é mais uma evidência de que ela está fazendo o seu melhor, apoiando Charles 100%.”

O título oficial de Camilla, a Rainha Consorte, não vai mudar. Ela não detém quaisquer poderes constitucionais e não faz parte da linha de sucessão Foto: AP Photo/Alberto Pezzali, Arquivo

Continua após a publicidade

O que a doença de Charles III significa para Harry?

O príncipe Harry conversou com o rei sobre o seu diagnóstico de câncer e irá viajar para o Reino Unido para ver seu pai nos próximos dias.

Especialistas em realeza enxergam uma possibilidade de reaproximação de Harry — tanto com o seu pai quanto com a imprensa e o público britânico — depois de sua separação da vida real altamente divulgada ao público e da sua mudança para a América do Norte.

“A notícia de que Harry irá voltar para o Reino Unido para visitar o seu pai é importante”, disse McCreery.

Harry renunciou aos seus deveres reais, mas mantém seu lugar na linha de sucessão.