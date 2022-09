Rei Charles III herda riquezas incalculáveis depois de construir império bilionário

THE NEW YORK TIMES - O rei Charles III construiu seu próprio império muito antes de herdar o de sua mãe. Charles, que ascendeu formalmente ao trono britânico no sábado, passou meio século transformando sua propriedade real em uma carteira de bilhões de dólares e um dos mais lucrativos negócios da família real.

Leia também Charles III visita a Irlanda do Norte; caixão de Elizabeth II chega a Londres

Enquanto sua mãe, a rainha Elizabeth II, delegava em grande parte a responsabilidade por seu portfólio, Charles estava muito mais profundamente envolvido no desenvolvimento da propriedade privada conhecida como Ducado da Cornualha (um ducado é um território tradicionalmente governado por um duque ou duquesa). Na última década, ele montou uma grande equipe de gerentes profissionais que aumentaram o valor e os lucros de seu portfólio em cerca de 50%.

Hoje, o Ducado da Cornualha possui o campo de críquete conhecido como The Oval, terras agrícolas exuberantes no sul da Inglaterra, aluguéis de temporada à beira-mar, escritórios em Londres e um depósito de supermercado suburbano. A carteira de imóveis de 130 mil acres é quase do tamanho de Chicago e gera milhões de dólares por ano em renda de aluguel.

O rei Charles III passou anos transformando sua propriedade real em um portfólio de bilhões de dólares

As participações do conglomerado estão avaliadas em cerca de US$ 1,4 bilhão, em comparação com cerca de US$ 949 milhões no portfólio privado da rainha morta. Essas duas propriedades representam uma pequena fração da fortuna estimada em US$ 28 bilhões da família real. Além disso, a família tem riqueza pessoal que permanece um segredo bem guardado.

Como rei, Charles assumirá o portfólio de sua mãe e herdará uma parte dessa fortuna pessoal incalculável. Enquanto os cidadãos britânicos normalmente pagam cerca de 40% de imposto sobre herança, o rei Charles é livre de imposto. E ele passará o controle de seu ducado para seu filho mais velho, William, para aumentar o espólio ainda mais sem ter de pagar impostos corporativos.

O crescimento dos valores nos cofres da família real e da riqueza pessoal do rei Charles na última década ocorreram em um momento em que o Reino Unido enfrentava profundos cortes orçamentários por causa da austeridade fiscal. Os níveis de pobreza dispararam e o uso de bancos de alimentos quase dobrou.

O estilo de vida da família real, de palácios e jogos de polo há muito alimenta acusações de que a realeza está fora de contato com as pessoas comuns. E ele às vezes tem sido o símbolo inconsciente dessa desconexão – como quando sua limusine foi assediada por estudantes que protestavam contra o aumento das mensalidades em 2010 ou quando ele se empoleirou no topo de um trono dourado em sua elegância real este ano para prometer ajuda para famílias em dificuldades.

Charles ascende ao trono enquanto o país sofre uma crise de custo de vida que deve piorar ainda mais a pobreza. Uma figura que causa mais divisão do que sua mãe, o rei Charles III provavelmente dará uma nova energia àqueles que questionam a relevância de uma família real em um momento de dificuldades públicas.

Laura Clancy, autora de Running the Family Firm: How the Monarchy Manages Its Image and Our Money, disse que o rei Charles transformou as contas reais antes adormecidas. “O ducado vem comercializando constantemente nas últimas décadas”, disse Clancy. “É administrado como um negócio comercial com um CEO e mais de 150 funcionários.” O que costumava ser considerado simplesmente uma “pilha de terra da pequena nobreza” agora funciona como uma corporação, disse ela.

O Ducado da Cornualha foi estabelecido no século 14 como forma de gerar renda para o herdeiro do trono e basicamente financiou as despesas privadas e oficiais de Charles. Um exemplo de seu poder financeiro: o lucro de US$ 28 milhões que ele obteve no ano passado superou seu salário oficial como príncipe, pouco mais de US$ 1,1 milhão.

Reunir os bens da família real é complicado, mas a fortuna geralmente se divide em quatro grupos.

O primeiro e mais importante é o Crown Estate, que supervisiona os bens da monarquia por meio de um conselho de administração. Charles, como rei, será o presidente, mas ele não tem a palavra final sobre como o negócio é administrado.

A propriedade, cujo valor oficial é de mais de US$ 19 bilhões, inclui shopping centers, ruas movimentadas no West End de Londres e um número crescente de parques eólicos. A realeza tem o direito de receber apenas a renda de suas propriedades oficiais e não pode lucrar com nenhuma venda, pois não possui pessoalmente os ativos.

Subsídio soberano

Os lucros da propriedade, avaliados em cerca de US$ 363 milhões este ano, são entregues ao Tesouro, que em troca dá à família real um pagamento chamado subsídio soberano com base nesses lucros - que deve ser complementado pelo governo se for inferior a o do ano passado. Em 2017, o governo aumentou o pagamento da família para 25% dos lucros para cobrir os custos da reforma do Palácio de Buckingham.

A última doação soberana recebida pela realeza foi de cerca de US$ 100 milhões, que a família, incluindo Charles, usou para deveres oficiais da realeza, como visitas, folha de pagamento e tarefas domésticas. Não cobre os custos de segurança da realeza, que também é pago pelo governo, mas o custo é mantido em segredo.

O próximo grande pote de dinheiro é o Ducado de Lancaster. Esse portfólio de US$ 949 milhões pertence a quem estiver no trono.

Mas o valor é ofuscado pelo Ducado da Cornualha, o terceiro lar significativo do dinheiro real, que Charles presidiu por muito tempo como príncipe. Gerando dezenas de milhões de dólares por ano, o ducado financiou seus gastos privados e oficiais e financiou William, o herdeiro do trono, e Kate, mulher de William.

Ele fez isso sem pagar impostos corporativos, como a maioria das empresas no Reino Unido é obrigada a fazer, e sem publicar detalhes sobre onde a propriedade investe seu dinheiro.

“Quando Charles assumiu, aos 21 anos, o ducado não estava em boas condições financeiras”, disse Marlene Koenig, especialista em realeza e escritora, citando a má gestão e a falta de diversificação. Charles assumiu um papel mais ativo no portfólio na década de 80 e começou a contratar gerentes experientes. “Foi nessa época que o ducado se tornou financeiramente agressivo”, disse ela.

O Ducado da Cornualha, que possui locais como o histórico campo de críquete Oval, tem um portfólio imobiliário de 130 mil acres e gera milhões de dólares por ano em aluguel

Em 2017, documentos financeiros vazados conhecidos como Paradise Papers revelaram que a propriedade do ducado de Charles havia investido milhões em empresas offshore, incluindo uma empresa registrada nas Bermudas administrada por um de seus melhores amigos.

A última reserva de dinheiro, e a mais secreta, é a fortuna privada da família. De acordo com o Rich List, o catálogo anual da riqueza britânica publicado no The Sunday Times, a rainha tinha um patrimônio líquido de cerca de US$ 430 milhões. Isso inclui seus bens pessoais, como Balmoral Castle e Sandringham Estate, que ela herdou de seu pai. Grande parte de sua riqueza pessoal foi mantida em sigilo.

O rei Charles também ganhou manchetes financeiras não relacionadas à sua riqueza, mas vinculadas à fundação de caridade que preside e opera em seu nome. Sua administração da fundação foi marcada por controvérsias, mais recentemente no semestre passado, quando o The Sunday Times informou que Charles havia aceitado € 3 milhões em dinheiro vivo – incluindo um valor em sacolas de compras e uma mala – de um ex-primeiro-ministro do Catar, o sheikh Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani.

O dinheiro foi para sua fundação, que financia causas filantrópicas em todo o mundo. Charles não se beneficia financeiramente de tais contribuições.

“Ele está disposto a receber dinheiro de qualquer pessoa, na verdade, sem questionar se é a coisa sensata a fazer”, disse Norman Baker, ex-ministro do governo e autor do livro … And What Do You Do? What the Royal Family Don’t Want You to Know.

Os negócios de Charles na última década impulsionaram os cofres da família real em um momento em que o país enfrentou profundos cortes orçamentários de austeridade

Baker descreveu Charles como o membro mais progressista e atencioso da família real. Mas ele disse que apresentou uma queixa policial acusando-o de vender títulos honoríficos indevidamente.

“Isso não é maneira de se comportar para um membro da realeza”, disse ele, referindo-se a um escândalo em andamento sobre se Charles havia concedido o título de cavaleiro e cidadania a um empresário saudita em troca de doações para um dos empreendimentos de caridade de Charles.

O rei Charles negou saber disso, um de seus principais assessores que estava implicado renunciou e as autoridades começaram a investigar. Os representantes do rei não responderam a uma mensagem pedindo comentários.

Charles também gerou controvérsia com seus pontos de vista francos e campanhas. Ele pressionou altos ministros do governo, incluindo Tony Blair, por meio de dezenas de cartas sobre questões que iam da Guerra do Iraque a terapias alternativas. Embora não seja uma exigência legal, o protocolo real exige neutralidade política.

Em seu discurso inaugural no sábado, o rei indicou que planejava se afastar de seus empreendimentos externos. “Não será mais possível dedicar tanto do meu tempo e energia a instituições de caridade e questões pelas quais me importo tão profundamente”, disse ele.

Clancy, a autora, disse que o novo rei, em teoria, deveria abandonar completamente seus lobbies e empreendimentos comerciais. “Se isso vai de fato acontecer é uma questão diferente”, disse ela.