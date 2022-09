Rei Charles III se irrita com tinta vazada de caneta: ‘Não suporto essa maldita coisa’

O rei Charles III se irritou com uma caneta nesta terça-feira, 13, por causa de uma tinta que vazou enquanto ele escrevia o nome no livro de visitantes do Castelo de Hillsborough, na Irlanda do Norte. “Odeio isso! Não suporto essa maldita coisa. Toda vez isso”, reclama o novo monarca, enquanto tenta limpar o dedo sujo pela tinta.

Em seguida, Charles passa a caneta para a rainha-consorte Camilla e deixa a sala irritado acompanhado de um funcionário.

"I can't bear this bloody thing!": King Charles' signing ceremony at Northern Ireland's Hillsborough Castle made one thing clear – even royalty can't escape the frustration of an inadequate pen. pic.twitter.com/nzygNTLslX — CBS News (@CBSNews) September 13, 2022

O novo rei já havia causado polêmica nas redes sociais por causa de um outro vídeo, gravado no sábado, 10, no qual ele faz um gesto com a mão para que um funcionário limpe a mesa para ele.

A repercussão nas redes sociais se divide entre os que interpretam os gestos como arrogância de Charles III e os que acham exagero levar os vídeos como prova da personalidade dele. “Espero que as pessoas não esqueçam que a mãe dele morreu dias atrás. A pressão mais extrema imaginável”, respondeu o jornalista Benjamin Butterworth em resposta ao vídeo publicado pela emissora CBS.

A little snapshot of #KingCharles and a reminder of his dad! #Proclamation pic.twitter.com/vR0crMqpmn — Raven of Despair (@ravenofdespair) September 10, 2022

Os vídeos foram registrados nas primeiras cerimônias de Charles como rei do Reino Unido. Desde que a rainha Elizabeth II morreu, o monarca segue um protocolo das tradições britânicas. Nesta terça-feira, ele visitou a região da Irlanda do Norte, que por décadas vive um conflito entre os que defendem fazer parte do reino ou da República da Irlanda.

Antes, o rei esteve na Escócia, onde velou o corpo de Elizabeth II ao lado dos irmãos mais novos. Charles ainda viajará nos próximos dias para País de Gales e pela Inglaterra, completando o ciclo de quatro países que compõem o Reino Unido.

Charles III se reuniu com representantes no Castelo de Hillsborough, no sul de Belfast, e participou de uma cerimônia religiosa anglicana em memória da rainha.

Episódios anteriores

Em 2005, o então príncipe Charles foi flagrado fazendo comentários sobre um repórter da BBC durante uma sessão de fotos em uma estação de esqui. “Gente maldita, não suporto aquele homem. Ele é tão desagradável”, comentou Charles, acompanhado dos filhos William e Harry, sem perceber que havia um microfone por perto. /AFP