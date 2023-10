Reino Unido anuncia apoio militar a Israel com envio de navio e aviões espiões ao Mar Mediterrâneo

O governo do Reino Unido anunciou nesta quinta-feira, 12, que enviará navios e aviões de reconhecimento militar ao leste do Mar Mediterrâneo para apoiar Israel após os ataques do grupo terrorista Hamas e “reforçar a segurança regional”.

A partir de sexta-feira, 13, patrulhas marítimas e aviões de vigilância começarão a atuar na região para tentar detectar ameaças como “a transferência de armas para grupos terroristas”, informou em um comunicado o gabinete oficial do primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak.

Uma força-tarefa da Marinha Real também será enviada para a região na próxima semana como uma “medida de contingência para apoiar os esforços humanitários”. Os deslocamentos do Reino Unido para o leste do Mediterrâneo incluem uma aeronave de vigilância P8, outros “recursos de reconhecimento”, duas embarcações navais (RFA Lyme Bay e RFA Argus) e três helicópteros Merlin.

Além disso, uma companhia de fuzileiros navais estará de prontidão para fornecer “apoio prático a Israel e seus aliados na região”, se necessário, bem como “proporcionar dissuasão e segurança”, disse o governo do Reino Unido.

”Devemos ser resolutos para garantir que o tipo de cenas horríveis que vimos nesta semana não se repita. Trabalhando com nossos aliados, o destacamento de nossas forças armadas de classe mundial apoiará os esforços para garantir a estabilidade regional”, disse Sunak.

Foto divulgada pelo Ministério da Defesa britânico mostra membros das forças armadas embarcando no P-8A Poseidon que irá partir para o Mediterrâneo em apoio a Israel. Foto: AERIS FINNEY / AFP

”Nossas equipes militares e diplomáticas em toda a região também apoiarão nossos parceiros internacionais na restauração da segurança e na garantia de que a ajuda humanitária chegue às milhares de vítimas inocentes desse ataque bárbaro dos terroristas do Hamas”, acrescentou.

Sunak discutirá a situação em Israel na sexta-feira com líderes de países do norte da Europa como parte da reunião da Força Expedicionária Conjunta (JEF) realizada na Suécia. Eles vão discutir a “necessidade vital de trabalhar com aliados no Oriente Médio para apoiar a estabilidade”, enquanto permanecem ”focados em apoiar a defesa da Ucrânia contra a Rússia”, acrescentou o gabinete do primeiro-ministro./EFE.