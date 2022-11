Reino Unido anuncia plano de corte de gastos e aumento de impostos para conter crise

Publicidade

O governo do Reino Unido anunciou um corte de gastos de dezenas de bilhões de libras e aumentos de impostos nesta quinta-feira, 17, em uma tentativa das autoridades de tapar um buraco nas finanças públicas do país, buscando restaurar a credibilidade fiscal.

O chanceler do Tesouro, Jeremy Hunt, detalhou uma série de aumentos de impostos e cortes em programas governamentais no valor cumulativo de 55 bilhões de libras (cerca de R$ 355 bi). Isso representou um dos orçamentos mais austeros já impostos no Reino Unido, país que já está entrando em recessão.

O objetivo imediato do plano é reduzir um déficit público inchado por grandes pagamentos durante a pandemia de coronavírus e a crise energética. Mas o orçamento também foi um ato de penitência fiscal após os amplos cortes de impostos lançados em setembro pela breve primeira-ministra, Liz Truss. Essas propostas agitaram os mercados, causaram a queda da libra e custaram o emprego de Truss algumas semanas depois.

O remédio prescrito por Hunt e seu chefe, o primeiro-ministro Rishi Sunak, é uma reversão quase completa disso, e será econômica e politicamente dolorosa. Ele aumentará os impostos de dezenas de milhões de britânicos - ricos e da classe trabalhadora - e cortará efetivamente o financiamento do Ministério da Defesa, ajuda externa, instituições culturais em Londres e alguns projetos de obras públicas.

“Qualquer um que diga que há respostas fáceis não está sendo honesto com o povo britânico”, disse Hunt em discurso ao Parlamento. “Queremos impostos baixos e dinheiro sólido, mas os conservadores sabem que o dinheiro sólido deve vir primeiro.”

Raramente na história britânica um orçamento foi tão grande. Além de uma recessão, que Hunt confirmou na quinta-feira, o país está sofrendo com uma inflação de dois dígitos - 11,1% em outubro, disse o governo na quarta-feira - bem como com o aumento dos preços dos combustíveis e das taxas de juros. Algumas pessoas demoraram a ligar o aquecimento em suas casas; outros não sabem como poderão pagar os custos mensais mais altos de suas hipotecas.

Enquanto Hunt falava, a Câmara dos Comuns oscilou entre um silêncio tenso enquanto os legisladores digeriam as medidas específicas e protestos estridentes dos bancos da oposição quando o chanceler alegou que os problemas do Reino Unido eram em grande parte um legado da pandemia e da quebra causada pela invasão russa na Ucrânia.

Hunt tentou amortecer o golpe para os britânicos anunciando um aumento no salário mínimo nacional, que protege os trabalhadores com salários mais baixos, de £ 9,50 para £ 10,42 por hora (de R$ 61,30 para R$ 67,24), bem como £ 3,3 bilhões (R$ 21 bi) em fundos adicionais para o reverenciado Fundo Nacional de Serviço de Saúde em 2023 e 2024. Ele também aumentou e estendeu um imposto sobre lucros inesperados para fornecedores de energia, que colheram enormes ganhos com os preços disparados do petróleo e do gás após a invasão da Ucrânia pela Rússia. E impôs um imposto inesperado aos geradores de eletricidade.

Muitos dos cortes de gastos não entrarão em vigor por dois anos, adiando-os até depois da próxima eleição geral, que Sunak deve convocar até janeiro de 2025. Isso coloca o Partido Trabalhista de oposição em uma espécie de dilema. Com uma vantagem de dois dígitos nas pesquisas sobre os conservadores do governo, o Partido Trabalhista poderia saltar para o poder, apenas para se ver herdando serviços públicos seriamente esgotados.

Muitas das medidas de Hunt foram telegrafadas pelo governo, e os mercados ignoraram seu discurso. A libra britânica, que havia subido antes do discurso, caiu ligeiramente para £1,17 por dólar.

“o secretário deveria ter vindo aqui hoje para pedir perdão”, disse Rachel Reeves, liderança do Partido Trabalhista, em resposta a Hunt. O governo conservador, disse ela, deixou o Reino Unido com “inflação em espiral, crescimento despencando, padrões de vida caindo”.

O orçamento é um teste crucial para Sunak, um ex-secretário do Tesouro que já trabalhou para o Goldman Sachs e que adotou uma abordagem mais tecnocrática e fiscal após a experimentação de Truss no lado da oferta. Ele venceu a disputa interna para substituir Truss no mês passado, depois de não conseguir vencê-la em uma campanha de liderança durante a qual alertou que os cortes de impostos dela causariam estragos.

A aposta de Sunak é que as medidas colocarão as finanças públicas de volta em uma base sólida, recuperarão a reputação do Reino Unido nos mercados globais e posicionarão a economia para uma recuperação antes de uma eleição. No curto prazo, no entanto, Hunt reconheceu que as medidas provavelmente aprofundariam a miséria do país, que ainda está sofrendo os abalos econômicos do Brexit e da pandemia de coronavírus.

Alguns compararam o orçamento às medidas de austeridade impostas pelo primeiro-ministro David Cameron e seu secretário do Tesouro, George Osborne, após a crise financeira de 2009. Isso esvaziou muitos dos serviços públicos britânicos, incluindo o NHS, que tem lutado com os encargos adicionais do pandemia.

Dizem que Sunak esteve profundamente envolvido na análise de números com Hunt, que foi recrutado como chanceler por Truss depois que ela derrubou seu antecessor, Kwasi Kwarteng. Sunak e Hunt supostamente lutaram para equilibrar aumentos de impostos com cortes de gastos, inicialmente pressionando por uma divisão de aproximadamente 50/50, antes de mudar a ênfase ligeiramente em favor de cortes de gastos, muitos dos quais entrarão em vigor mais tarde.

Os economistas geralmente concordam que colocar gastos menores antes de aumentos de impostos pode ter um efeito mais benéfico no reequilíbrio das contas. Um estudo de 17 desses programas datado de 2006 pela Oxford Economics, uma empresa de previsão e análise, descobriu que a combinação ideal era cerca de 60% de cortes de gastos e 40% de medidas de aumento de receita - aproximadamente a divisão anunciada por Hunt.

Mas o mesmo estudo também descobriu que apenas metade dos programas foram bem-sucedidos em seu objetivo de reduzir a dívida como porcentagem do produto interno bruto. Isso é especialmente verdadeiro em um ambiente econômico global hostil como o que o governo enfrenta hoje. O Reino Unido também deve lidar com o legado do experimento fracassado de Truss, que ainda pesa na reputação de confiabilidade fiscal do país.

“Levará mais tempo para reconstruir essa reputação do que para corrigir a curva dourada”, disse Andrew Bailey, presidente do Banco da Inglaterra, na quarta-feira a um comitê parlamentar. “Teremos que pisar com cuidado.”

Bailey estava usando um termo técnico para os retornos dos títulos do governo, que normalmente são mais altos para os títulos de longo prazo do que para os de curto prazo. Essa curva se inverteu durante a crise do mercado desencadeada pelos cortes de impostos de Truss, refletindo uma perda de confiança do investidor nos títulos de longo prazo do governo britânico.