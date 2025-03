Reino Unido e França oferecem ajuda a Zelenski e plano para fim da guerra após bate-boca com Trump

De acordo com o governo britânico, as conversações em Londres se concentram no “fortalecimento da posição da Ucrânia, incluindo o apoio militar contínuo e o aumento da pressão econômica sobre a Rússia”. Os participantes também discutiram “a necessidade de a Europa desempenhar seu papel na defesa” e os “próximos passos no planejamento de fortes garantias de segurança” no continente, dado o risco de retirada do guarda-chuva militar e nuclear dos EUA.

Bate-boca entre Trump e Zelenski

Poucas horas após a confirmação da organização dessa cúpula, as preocupações foram desencadeadas pela briga verbal de sexta-feira na Casa Branca, na qual Trump repreendeu Zelenski, acusando-o de brincar “com o risco de uma 3ª Guerra Mundial”.

Após o incidente, Zelenski recebeu apoio da maioria dos líderes europeus e também de outros líderes mundiais. Após a altercação com Trump, Zelenski chegou a Londres no sábado para participar da cúpula e se reuniu por cerca de uma hora com o primeiro-ministro britânico em sua residência em Downing Street.