Um homem foi acusado de duplo homicídio nesta segunda-feira, 15, depois que duas malas com restos mortais humanos foram encontrados na semana passada na ponte suspensa de Clifton, em Bristol, no Reino Unido. A polícia também encontrou restos humanos no local onde o suspeito estava hospedado, em Shepherd’s Bush, bairro no oeste de Londres. As informações são da CNN.

Yostin Andres Mosquera, um colombiano de 34 anos, foi preso em Bristol na manhã do último sábado, 13, acusado de ter assassinado o francês com cidadania britânica Albert Alfonso, 62, e o britânico Paul Longworth, 71. Os dois homens haviam tido um relacionamento e ainda moravam juntos em um apartamento em Londres. O suspeito esteve hospedado na casa das vítimas por um período.

Policiais forenses trabalham em endereço em Shepherd's Bush, após duas malas com restos humanos foram encontradas perto da ponte suspensa de Clifton, em Bristol. Foto: Jonathan Brady/AP

"Os detetives continuarão a construir um quadro completo das circunstâncias, incluindo qualquer incidente anterior que possa estar relacionado de alguma forma a este caso", afirmou a polícia metropolitana de Londres. Andy Valentine, vice-comissário assistente da polícia metropolitana, disse que seus pensamentos estão "em primeiro lugar e acima de tudo com os entes queridos de Albert e Paul, que estão recebendo" as notícias terríveis, segundo a CNN. "Eu sei que este terrível incidente causará preocupação não apenas entre os residentes de Shepherd's Bush, mas na comunidade LGBTQIA+ em geral em Londres", disse. "Espero que seja uma garantia que, embora o inquérito ainda esteja em andamento e a investigação esteja em um estágio relativamente inicial, não estamos atualmente procurando por mais ninguém em conexão com os dois assassinatos."

De acordo com a polícia, as evidências analisadas até agora não apontam a homofobia como motivação do crime. No entanto, seguindo as normas do país, o delito foi provisoriamente categorizado como crime de ódio. A polícia continuará a revisar isso à medida que mais evidências estiverem disponíveis.