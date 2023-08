Reino Unido lança moeda especial para celebrar coroação de rei Charles III

Uma moeda especial de 50 centavos de libra esterlina com o rosto do rei Charles III começou a circular no Reino Unido a partir desta quinta-feira, 10. Cerca de 5 milhões de moedas foram distribuídas para os correios e as agências bancárias, segundo a Casa da Moeda do Reino Unido, em comemoração à coroação do monarca britânico, que assumiu o trono em maio deste ano.

Esta é a segunda moeda de 50 centavos a entrar em circulação com o retrato oficial da moeda do rei Charles III. A primeira entrou em circulação em dezembro de 2022, marcando a transição histórica da rainha Elizabeth II para o rei Charles IIII. “Este é um momento especial para a nação, pois o público terá a oportunidade de encontrar um pedaço da história em sua mudança”, disse Rebecca Morgan, diretora de moedas comemorativas da Casa da Moeda, em comunicado.

O design da nova moeda apresenta a icônica Abadia de Westminster, em uma homenagem ao local onde ocorreu a coroação do rei. No centro do design está a coroa oficial de Charles III, representando-o na Abadia de Westminster sendo coroado como rei. O design foi criado pela designer Natasha Jenkins, da Casa da Moeda. O verso apresenta o retrato oficial da moeda do rei, revelado em setembro de 2022 e projetado pelo escultor Martin Jennings, além de ter sido aprovado pessoalmente pelo rei.

As 27 bilhões moedas com o rosto de Elizabeth II seguirão circulando pelo Reino Unido, segundo a Casa da Moeda. “Historicamente, tem sido comum a circulação conjunta de moedas com as efígies de diferentes monarcas. Isso garante uma transição suave, com impacto e custo ambiental mínimos”, disse o comunicado. O dinheiro com o rosto da rainha, que faleceu em setembro de 2022, será substituído ao longo do tempo, à medida que forem danificados ou gastos.