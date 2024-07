Um policial britânico foi suspenso após o compartilhamento nas redes sociais de diversos vídeos em que agentes aparecem espancando ao menos três pessoas no Aeroporto de Manchester, no Reino Unido. As informações são da CNN.

Os vídeos começaram a circular na última quarta-feira, 24, nas redes sociais e geraram protestos tanto do público quanto de políticos.

As pessoas participam de uma manifestação do movimento "Levante-se Contra o Racismo" em Manchester. Foto: James Speakman/AP

“Pare com isso, ele não fez nada”

PUBLICIDADE As imagens mostram pelo menos dois policiais apontando um dispositivo de eletrochoque sobre um homem no chão. Na sequência, um agente se aproxima e começa a chutar e a pisar a cabeça da vítima. Uma mulher é ouvida gritando “pare com isso, ele não fez nada”! A gravação também mostra uma segunda pessoa, com as mãos para cima, caindo ajoelhado depois que um policial aponta o dispositivo de choque em sua direção. O homem é chutado e forçado pelos agentes a colocar os braços para trás.

De acordo com o advogado Akhmed Yaqoob, houve piora no estado de saúde do homem visto sendo pisoteado e que um exame revelou um cisto em seu cérebro.

O primeiro-ministro Keir Starmer disse que “entende a preocupação” com os vídeos. A Secretária do Interior britânica, Yvette Cooper, disse que é “essencial” que a polícia “tenha a confiança das comunidades e que o público espera, com razão, altos padrões daqueles que são responsáveis por nos manter seguros”. Em protestos da população, a polícia foi acusada de racismo.

Pessoas protestam no Reino Unido após a divulgação de imagens de agentes com abordagem violenta contra ao menos três homens. Foto: James Speakman/AP

“Uso de tal força em uma prisão é incomum”

O Conselho Muçulmano do Reino Unido, um órgão que reúne organizações lideradas por muçulmanos, disse estar “profundamente chocado e alarmado” com as imagens. Há várias denúncias de racismo contra as forças policiais do país. No ano passado, um relatório oficial da Polícia Metropolitana de Londres acusou a organização de perpetuar uma cultura interna misógina, sexista, racista e homofóbica.

Publicidade

A Polícia da Grande Manchester (GMP) suspendeu cinco policiais e colocou dois policiais em funções restritas após uma denúncia de discriminação racial em Bury, na semana passada.

Um porta-voz da força disse que a GMP estava “profundamente preocupada com as alegações e que não vai hesitar em tomar qualquer ação necessária”.

Com relação a agressão desta semana, o órgão disse que tudo começou depois que policiais ficaram feridos em um “ataque violento”, incluindo um policial que sofreu uma fratura no nariz.