Relembre os principais acontecimentos históricos que marcaram a vida da rainha Elizabeth II

A rainha Elizabeth II faleceu nesta quinta-feira, 8, aos 96 anos. Em 2015, Elizabeth conquistou o título de rainha mais longeva da história do Reino Unido. Foram sete décadas de reinado, passando por momentos que se tornaram marcos históricos. Aqui, separamos uma linha do tempo desses acontecimentos, confira.

Linha do tempo

1926 | Nasce a Princesa Elizabeth Alexandra Mary, primeira filha do Duque e Duquesa de York, futuros Rei George VI e Rainha Elizabeth Mãe.

1929 | Quebra da Wall Street, bolsa de valores de Nova York, responsável pela Grande Depressão da década de 30.

1933 | Ascensão do nazismo e de Adolf Hitler na Alemanha, com início do aprisionamento de judeus. Conhecido como “Holocausto”, o genocídio em massa de judeus, entre 1941 e 1945, fez aproximadamente seis milhões de vítimas.

Princesa Elizabeth passeando com seu cachorro no Hyde Park, London, em 26 de fevereiro de 1936. | Foto: AP Photo, File

1936 | O pai de Elizabeth se torna Rei George VI após renúncia de Edward II, tio da princesa. O acontecimento coloca Elizabeth na primeira linha de sucessão do trono.

1939-1945 | Em 1939, começa a 2ª Guerra, com a invasão de Hitler sobre a Polônia. Inglaterra e França declaram guerra contra Alemanha, dando início aos conflitos. Em 1940, Winston Churchill assume como primeiro-ministro britânico, enquanto o Reino Unido atravessa batalhas nas suas maiores cidades. O final da guerra é declarado em 1945, após a rendição do Japão e da Alemanha.

Arquivo: Princesa Elizabeth e Príncipe Philip acenam da varanda do Palácio de Buckingham, em Londres, após o casamento deles em 20 de novembro de 1949. | Foto: The New York Times

1947 | A Índia conquista sua independência, concedida pelo Reino Unido. No mesmo ano, Elizabeth se casa com o príncipe Philip da Grécia e Dinamarca, seu primo de terceiro grau.

Elizabeth II posa para uma foto com seus filhos, o príncipe Charles e a princesa Anne, no terreno do Castelo de Balmoral, na Escócia. Foto: AP/Arquivo

1948 | Israel é proclamado como um novo país, ocupando o território da Palestina. No mesmo ano, nasce o príncipe Charles, filho primogênito de Elizabeth e herdeiro direto do trono.

Arquivo: Rainha Elizabeth II acena da varanda do Palácio de Buckingham, após sua coroação na Abadia de Westminster, em 02 de junho de 1953. | Foto: AP Photo, File

1950-53 | Em 1950, mesmo ano em que a Guerra da Coréia é declarada, nasce a princesa Anne, segunda filha de Elizabeth II. A guerra durou até 1953 e foi considerada o primeiro marco da Guerra Fria, com os Estados Unidos apoiando a Coréia do Sul e a União Soviética apoiando a Coréia do Norte. Em 1952, o Rei George VI morre e Elizabeth assume como rainha.

Foto tirada em 20 de outubro de 2003 mostra Rainha Elizabeth II e o ex-presidente sul-africano Nelson Mandela apertando as mãos. | Foto: KIRSTY WIGGLESWORTH/AFP

1955 | Ativista Nelson Mandela é sentenciado a cumprir pena perpétua na África do Sul, em razão dos seus atos de resistência ao Apartheid, regime de segragação racial. Ele Mandela teve sua liberdade decretada em 1990 e se tornou presidente da África do Sul em 1994.

A rainha britânica Eizabeth II, durante a cerimônia de posse do príncipe de Gales, no Castelo de Caernafon, no País de Gales, em 1º de julho de 1969. Foto: AP/Arquivo

1969 | O astronauta americano Neil Armstrong se torna o primeiro homem a pisar na lua. Rainha Elizabeth II filmou uma mensagem parabenizando a equipe do Apollo 11. A mensagem foi deixada na lua em um contêiner de metal.

1988 | Queda do Muro de Berlim, reabrindo as fronteiras entre Alemanha Oriental e Ocidental. Acontecimento é visto como ícone da decadência do regime comunista soviético e da Guerra Fria.

Nesta foto de arquivo tirada em 7 de abril de 1989, o líder soviético Mikhail Gorbachev conversa com a Rainha Elizabeth II da Grã-Bretanha no castelo de Windsor no final da visita oficial de Gorbachev à Grã-Bretanha. Foto: Andre De Wet/AFP

1991 | O fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) marca também o final da Guerra Fria contra os Estados Unidos. Entre 1949 e 1991, ambos os países competiram sobre qual sistema político-econômico conquistaria poder hegemônico global: o capitalismo ou o socialismo. O ano seguinte ao final da Guerra Fria, 1992, foi definido pela Rainha Elizabeth II como o “annus horribilis”. A declaração aconteceu em seu discurso de Natal, devido às separações dos filhos Charles e Andrew, o divórcio de Anne e um incêndio no Castelo de Windsor.

2001 | Em 11 de setembro de 2021, o atentado terrorista no World Trade Center, popularmente conhecido como “Torres Gêmeas”, deixa 2.977 mil mortos e mais de 25 mil feridos. Das vítimas, 67 eram cidadãos britânicos. Anos mais tarde, em 2003, o Reino unido se junta a tropas americanas na invasão do Afeganistão, como resposta ao ataque da Al-Qaeda, organização terrorista internacional, na época liderada por Osama Bin Laden. Em 2005, ataques terroristas suicidas deixam 56 mortos no Reino Unido.

2007 | Dono da Apple e referência na área de tecnologia, Steve Jobs lança o primeiro smartphone do mundo, o Iphone. A nova categoria de celulares revolucionou o mercado, melhorando os modos de comunicação, trazendo mais recursos e tornando disponível o acesso de informações na palma da mão.

Rainha Elizabeth II e presidente americano George Bush durante uma visita da monarca a Casa Branca, em 2007. | Foto: Linda Davidson/Washington Post

2008 | Outra crise econômica abala o cenário internacional, lembrando os efeitos da quebra de Wall Street. Dessa vez, a crise é gerada pelo estouro de uma “bolha” do mercado imobiliário.

A chanceler alemã Angela Merkel e a rainha britânica Elizabeth II interagem com um robô durante uma recepção na 'Technische Universitaet' em Berlim, Alemanha. Foto: Michael Sohn/Pool/AFP

2016-2020 | Em 2016, o Reino Unido vota para deixar a União Europeia, dando início ao movimento conhecido como “Brexit”. Quatro anos depois, o processo é concluído e o país sai oficialmente do bloco econômico europeu.

Rainha Elizabeth II, Megan Markle e príncipe Harry assistem a uma apresentação da Força Aérea Real, no Palácio de Buckingham, em 2018. | Foto: Matt Dunham/AP Photo

2020 | Em 13 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declara a covid-19 como pandemia global. Descoberta no final de 2019, a doença se espalhou rapidamente pelo mundo. No mesmo ano, Harry e Meghan abandonam a monarquia e se mudam para os Estados Unidos, de onde criticam publicamente a família real, com acusações de racismo contra uma pessoa não identificada.

Nesta imagem, a rainha Elizabeth II é vista trabalhando a bordo do trem real perto de Darlington, em 7 de maio de 2022. Foto: Fiona Hanson/Pool/AFP

2022 | Rainha Elizabeth II morre de maneira tranquila no Castelo de Balmoral, na Escócia, onde costumava passar o verão, acompanhada dos príncipes William e Charles, agora rei do Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, segundo anúncio da Casa Real.