Repressão e prisão perpétua: entenda a lei de segurança de Hong Kong, vista como vitória para China

As primeiras tentativas de aprovar tal legislação, em 2003, desencadearam protestos em massa e renúncia de altos funcionários. Nos anos seguintes, os líderes da cidade relutaram em levantar o assunto novamente, com medo de reações públicas. Mas, nos últimos meses, o Partido Comunista Chinês pressionou o governo de Hong Kong a promulgar leis do Artigo 23.

Havia pouca chance de que a vontade da China não fosse atendida: a legislatura de Hong Kong tem sido esmagadoramente dominada por parlamentares pró-Pequim desde que o país reformulou o sistema eleitoral para excluir candidatos que não são considerados “patriotas”.

As novas leis mencionam cinco tipos de crimes: traição, insurreição, roubo de segredos de Estado, sabotagem e interferência externa. Também introduzem mudanças-chave no devido processo legal —em alguns casos, a polícia agora pode solicitar permissão de magistrados para impedir que suspeitos consultem os advogados de sua escolha, se isso for considerado uma ameaça à segurança nacional.