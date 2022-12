Republicano trumpista e democrata progressista definem segundo turno na Geórgia

ATLANTA — Os republicanos têm ficado cada vez mais apreensivos com a votação final para o Senado das eleições de meio de mandato, um segundo turno na Geórgia que reflete preocupações maiores a respeito da qualidade de seu candidato, lutas internas e os laços com Donald Trump que ameaçam o futuro de seu partido. O Estado vai às urnas nesta terça-feira, 5.

A disputa entre o senador democrata Raphael Warnock e o desafiante republicano, Herschel Walker, encerra um turbulento ciclo eleitoral no qual os eleitores rejeitaram muitos candidatos republicanos inexperientes ligados ao ex-presidente e suas ideias, preferindo democratas candidatos à reeleição que demonstraram distância do presidente Joe Biden.

Tido como um Estado “roxo” (indefinido entre os republicanos, que são representados pela cor vermelha, e os democratas, azuis; cuja prevalência entre os partidos oscila), a Geórgia deverá ser decisiva na eleição presidencial de 2024. Ela será amanhã o campo para o teste final entre essas forças em competição — e tem gerado muito pessimismo no Partido Republicano.

Seth Weathers, que dirigiu a campanha de Trump na Geórgia em 2016, havia expressado confiança anteriormente, afirmando que Walker venceria um segundo turno. Agora, afirmou, considerando os números da votação antecipada, ele disse estar “mais preocupado” e não ter certeza sobre quem vencerá.

Senador democrata Raphael Warnock durante evento neste domingo, 4. Warnock tenta se reeleger na Geórgia Foto: Win Mcnamee/ via AFP

“Herschel Walker não tem capacidade de transmitir uma mensagem conclusiva”, afirmou o apresentador de podcast Ben Burnett, republicano da Geórgia e ex-vereador em Alpharetta, um subúrbio de Atlanta. “O vínculo dele com Donald Trump e o apoio que ele recebeu do ex-presidente ainda são um abraço do afogado que o envolve, para os 5% dos eleitores que ele não poderia se dar ao luxo de perder.”

Os democratas desafiaram tendências históricas e a baixa aprovação de Biden e conseguiram limitar as derrotas na Câmara dos Deputados, onde uma maioria estreita de republicanos assumirá no próximo ano. A vitória maior dependeu de uma 50ª cadeira no Senado, cuja conquista garantiu que o partido do presidente Biden mantivesse o controle da Casa, com a vice-presidente Kamala Harris incumbida do voto de Minerva. Os democratas esperam ampliar essa pequena margem na terça-feira, com uma vitória na Geórgia.

Pesquisas mostram uma disputa apertada no segundo turno, realizado porque nenhum dos candidatos recebeu mais de 50% dos votos na eleição de 8 de novembro. Uma pesquisa da TV CNN publicada na sexta-feira mostrou Warnock, um pastor veterano da histórica Igreja Batista Ebenezer, que conquistou seu assento no ano passado, com pouca vantagem sobre Walker, um candidato estreante, mais conhecido pela carreira como astro do futebol americano.

Mesmo que o controle do Senado não apresente o mesmo equilíbrio que no segundo turno do ano passado na Geórgia, em que Warnock venceu uma eleição especial, muito ainda está em jogo para ambos os partidos em 2022. Se Warnock vencer, os democratas terão dois senadores centristas representando o Estado com enorme poder sobre a agenda do partido - o outro senador da Geórgia é Jon Ossoff.

Os democratas também estão diante de um cenário difícil para o Senado em 2024 e precisam de cada assento que puderem conquistar a caminho de um ciclo eleitoral desafiador.

Herschel Walker (centro), candidato republicano ao senado na Geórgia, durante evento de campanha neste domingo, 4 Foto: Alex Wong/Reuters

Nos estágios finais da disputa na Geórgia, escândalos pessoais de Walker e seus comentários oblíquos complicaram os esforços do Partido Republicano para se beneficiar da frustração do eleitorado com Biden e a direção do país, segundo alguns republicanos. Os democratas também têm conseguido lembrar aos eleitores os laços de Walker com Trump, que na primária do Estado ungiu o ex-jogador com seu apoio, mas recentemente tem permanecido afastado da Geórgia.

Várias mulheres acusam Walker de violência doméstica. Duas ex-namoradas afirmam que ele as encorajou a fazer aborto, apesar de ele apoiar estritamente o banimento da prática. Walker nega as acusações. Ele também mentiu a respeito de seu passado — certa vez, sugeriu que tinha trabalhado como agente do FBI — e na semana passada atraiu críticas por ter declarado anteriormente, este ano, que vive no Texas. Registros públicos mostram que Walker obteve isenção fiscal destinada a domicílios principais em uma propriedade no Texas, o que alimentou ainda mais ataques dos críticos.

Warnock, em meio à narrativa de que a disputa é sobre “caráter e competência”, tem atacado Walker classificando-o como incapaz para a função valendo-se de comentários obtusos — entre eles, uma digressão que viralizou durante a campanha, após Walker começar a falar sobre lobisomens e vampiros em um de seus discursos.

A campanha de Walker não respondeu a pedidos de comentários. Representantes e apoiadores ou rejeitam as alegações contra ele ou dizem pensar que ele mudou e se arrependeu.

Republicanos afirmam estar aumentando os ataques contra a personalidade de Warnock como resposta. Mas também constroem a campanha em torno de Biden, classificando Warnock como papagaio do presidente e associando o voto em Walker a uma opção contra a inflação e a agenda nacional democrata. Walker com frequência critica Warnock por ele votar 96% das vezes favoravelmente a Biden.

“Ele diz que para ser um senador você deve saber certas coisas. Bem, o que eu sei é que você não tem feito um bom trabalho desde que chegou a Washington”, afirmou Walker durante uma passagem por Powder Springs, um subúrbio de Atlanta. “Sei que você é um senador terrível.”

Warnock tem louvado conquistas dos democratas durante a campanha, ao mesmo tempo que colocou foco pesado sobre a personalidade do oponente, vendendo sua plataforma para independentes e republicanos que não se entusiasmam com o candidato de seu partido.

“Acredito, em minha alma, que a Geórgia sabe que é melhor do que Herschel Walker”, disse Warnock a apoiadores em um comício com a presença do ex-presidente Barack Obama, principal representante do Partido Democrata à medida que o candidato busca se distanciar de Biden, que não visitou a Geórgia durante a campanha do segundo turno. “Vocês merecem um senador que se preocupe com o povo o suficiente para saber de verdade quais são seus problemas. Vocês merecem um senador que lhes diga a verdade. Vocês merecem um senador que realmente vive na Geórgia.”

Atraindo estimadas 5 mil pessoas em sua segunda viagem à Geórgia este ano, Obama afirmou que a reeleição de Warnock daria ao partido “mais fôlego em projetos importantes” — mas ecoou outros esforços de aliados do democrata de colocar o foco no próprio candidato. “Cinquenta e um é melhor do que 50 porque significa que o reverendo Warnock continuará representando vocês em Washington. Esta é a melhor razão”, afirmou ele.

Dificuldades

Os democratas ainda estão diante de um ambiente político desafiador e tiveram dificuldades na Geórgia em 8 de novembro, perdendo todas as disputas de amplitude estadual exceto a votação para o Senado mesmo enquanto desempenharam melhor do que o esperado em Estados de todo o país.

“Neste ponto, a questão não é realmente qual base está mais animada”, argumentou um estrategista republicano que trabalha na campanha do segundo turno e, como outros entrevistados, falou sob condição de anonimato. “A questão principal é qual base está menos deprimida.”

Walker e seus aliados também têm sublinhado temas que galvanizam a base republicana, com um dos anúncios apresentando o candidato ao lado de uma ex-colega de faculdade que é atleta afirmando que mulheres transgênero não deveriam poder competir contra ela nos campeonatos nacionais de natação. Em postos de campanha onde eleitores vestem roupas do time de futebol americano universitário Georgia Bulldogs, Walker é aplaudido consistentemente ao criticar “ideologia de gênero” nas escolas e “lacração” nas forças militares.

Os democratas superaram há muito os gastos de publicidade dos republicanos na campanha, enquanto Walker — que foi um dos melhores arrecadadores de recursos dos republicanos em importantes disputas para o Senado — teve dificuldade para equiparar seu desempenho a doações-recorde para Warnock.

O então presidente americano, Donald Trump, cumprimenta Herschel Walker antes de um discurso em Atlanta, em 25 de setembro de 2020 Foto: Tom Brenner/Reuters - 25/09/2020

Mas o lapso se ampliou durante a campanha para o segundo turno, à medida que Walker recebeu menos financiamento de grupos externos. Os democratas estão gastando com publicidade cerca de duas vezes mais do que os republicanos nesta fase final, de acordo com a empresa de rastreamento publicitário AdImpact — e esta semana os democratas anunciaram que estão injetando outros US$ 11 milhões dos esforços de comparecimento às urnas de eleitores do partido.

Trump conversa regularmente com Walker e poderá fazer um comício televisionado para ele, mas não planeja fazer campanha em pessoa, de acordo com assessores do ex-presidente, que afirmaram que as equipes de Trump e Walker concordaram que isso não seria produtivo. Walker não mencionou Trump em comícios recentes.

Influência de Trump

As vitórias dos democratas nas eleições de meio de mandato sobre candidatos aliados de Trump inspiraram o partido a seguir essa estratégia e mostrar a influência do ex-presidente sobre o adversário na Geórgia. Recentemente, Trump anunciou que disputará as primárias do Partido Republicano para ser indicado candidato na eleição presidencial de 2024.

Estrategistas democratas afirmam acreditar que eleitores indecisos acabam se afastando ao conhecer algumas das posições extremistas e a retórica combativa que o ex-presidente e seus aliados adotam. A campanha de Warnock veiculou um anúncio centrado em elogios de Trump a Walker.

Na Geórgia e em outros Estados, brigas internas no Partido Republicano se intensificaram ao longo das duas últimas semanas, complicando esforços para se apresentar uma frente unificada e uma mensagem comum neste segundo turno. Houve várias rodadas de trocas de acusações sobre o que muitos no partido consideram resultados decepcionantes nas eleições de meio de mandato. Alguns culparam Trump abertamente.

O vice-governador da Geórgia, Geoff Duncan, republicano, declarou-se incapaz de votar tanto em Walker quanto em Warnock. “Quando tem briga no vestiário, há trocas de acusações. Esse é o tipo de sinal que prenuncia a derrota em uma temporada”, afirmou Duncan, que tem sido bastante crítico em relação a Walker.

Aliados e assessores do líder da minoria republicano no Senado, Mitch McConnell (Kentucky), e do senador Rick Scott (republicano da Flórida), diretor do Comitê Nacional Republicano no Senado — que há muito discordaram sobre a estratégia para as eleições de meio de mandato — brigaram abertamente durante o segundo turno na Geórgia, trocando farpas sobre as necessidades dos republicanos e cada investimento do partido na reta final.

Scott desafiou, sem sucesso, a liderança de McConnell à frente da minoria republicana no Senado. O republicano da Flórida expressou recentemente mais queixas públicas sobre a direção do partido.

A votação antecipada durante a disputa em segundo turno superou recordes diários, com mais de 300 mil eleitores depositando suas cédulas na terça-feira passada, de acordo com Gabriel Sterling, autoridade da secretaria estadual eleitoral. Os democratas estão encorajados por um grande segmento de eleitores afro-americanos, que tendem a apoiar o partido.

Republicanos afirmaram que dados indicam que um comparecimento alto de seus eleitores no dia da eleição poderá impulsioná-los para a vitória — mas alguns lamentaram que bastiões democratas se eletrizaram na votação antecipada e afirmaram que se preocupam cada vez mais com o hábito de sua base preferir votar no último dia possível.

Em geral, democratas passaram a ficar mais confiantes do que anteriormente à eleição geral, quando o líder da maioria no Senado, Charles Schumer (democrata de Nova York) afirmou, no fim de outubro, pensando estar com o microfone desligado, que “estamos indo ladeira abaixo” na Geórgia.

Ambos os lados estão injetando milhões de dólares nos esforços de persuasão do eleitor, colocando foco nos cerca de 200 mil eleitores que votaram no governador Brian Kemp (republicano), mas não em Walker na eleição geral.

Os democratas insistiram na posição estrita de Walker sobre o aborto em meio ao descontentamento causado pela decisão da Suprema Corte de reverter e derrubar a jurisprudência do caso Roe versus Wade e de suas subsequentes garantias federais do direito ao aborto. Eles acreditam que esses esforços ajudaram a alcançar vitórias em disputas apertadas em todo o país.

O banimento ao aborto após a sexta semana de gestação na Geórgia foi reinstituído há duas semanas, após uma disputa judicial. Walker endossou essa lei e sugeriu no início que se opõe a exceções nesses banimentos, apesar de ter voltado atrás posteriormente. / TRADUÇÃO DE GUILHERME RUSSO