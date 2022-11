Republicanos entram com processos judiciais para invalidar votos por correio em Estados-chave

Publicidade

Autoridades e candidatos do Partido Republicano em pelo menos três Estados dos EUA estão pressionando pela desqualificação de milhares de cédulas de votação por correio, depois de pedir a seus próprios apoiadores que votem no dia da eleição, em um movimento que os críticos chamam de uma tentativa de supressão de eleitores partidários.

Na Pensilvânia, a Suprema Corte estadual atendeu ao pedido do Comitê Nacional Republicano para que os funcionários eleitorais não contem as cédulas nas quais o eleitor deixou de colocar a data no envelope externo - mesmo nos casos em que as cédulas cheguem antes do dia da eleição. Milhares de cédulas foram anuladas como resultado, o suficiente para balançar uma disputa acirrada.

Em Michigan, Kristina Karamo, a candidata republicana a secretária de Estado, processou a principal autoridade eleitoral em Detroit no mês passado, tentando descartar cédulas para votação antecipada que não foram solicitadas pessoalmente e com a apresentação de um documento de identidade, embora isso vá contra as exigências do Estado. Quando perguntado em uma audiência recente no tribunal, o advogado de Kristina se recusou a dizer por que o processo visa Detroit, uma cidade fortemente democrata e de maioria negra, e não todo o Estado.

E em Wisconsin, os republicanos ganharam uma decisão judicial que impedirá que algumas cédulas por correio sejam contadas quando o endereço de testemunha exigido não estiver completo.

Uma bandeira com a inscrição "eleitor" balança ao vento perto de uma urna do lado de fora do escritório de auditoria do Condado de Mason, em Shelton, Washington. Foto: John Froschauer/ AP - 13/10/2022

Nos últimos dois anos, os republicanos travaram uma campanha incessante contra uma suposta fraude eleitoral. Especialistas dizem que o litígio - que pode afetar significativamente a votação de terça-feira - representa uma estratégia paralela de processar para desqualificar cédulas por correio com base em detalhes técnicos. Embora as rejeições possam ter alguma base na lei estadual, especialistas dizem que elas parecem ir contra um princípio, consagrado na lei federal, de não privar eleitores por pequenos erros.

Os processos coincidem com uma tentativa sistemática dos republicanos - liderados pelo ex-presidente Donald Trump - de persuadir os eleitores do Partido Republicano a votar apenas no dia da eleição. Os críticos argumentam que o objetivo geral é separar republicanos e democratas pelo método de votação e, em seguida, usar ações judiciais para anular cédulas por correio que são desproporcionalmente democratas.

“Eles estão procurando todas as vantagens que podem obter e calcularam que essa é uma maneira de ganhar mais assentos”, disse Sylvia Albert, diretora de votação e eleições da Common Cause, uma organização não partidária de defesa da democracia. “A pesquisa mostrou que as cédulas para votação antecipada são mais propensas a serem solicitadas por jovens e pessoas não-brancas, que geralmente não são vistas como a base republicana”.

Sylvia disse que as batalhas legais sobre a elegibilidade do voto por correio têm o potencial de atrasar e até mesmo alterar os resultados da eleição. Em alguns casos, as disputas podem acabar na Suprema Corte dos EUA.

O potencial para o caos é especialmente alto na Pensilvânia, onde a luta legal está em andamento e pode influenciar ou adiar o resultado em algumas das disputas mais acirradas do Estado, incluindo uma disputa que pode determinar o controle do Senado dos EUA.

A porta-voz do Comitê Nacional Republicano, Emma Vaughn, disse em um comunicado que o comitê processou na Pensilvânia “porque estamos simplesmente pedindo que os condados sigam a lei estadual, que, aliás, dezenas de democratas apoiaram”.

“Esperamos continuar nossas ações legais para garantir que as eleições sejam administradas de acordo com esse Estado de direito bipartidário”, acrescentou Vaughn.

O governador democrata da Pensilvânia, Tom Wolf, emitiu uma declaração na noite de domingo, 6, em que afirmou que “nenhum eleitor deve ser privado de seus direitos simplesmente porque cometeu um pequeno erro ao preencher sua cédula”.

“Este não era um conceito controverso em nosso país ou nossa comunidade até recentemente, com o surgimento da Grande Mentira e os esforços para espalhar desinformação nos dias que antecederam as eleições gerais”, continuou Wolf. “Peço aos condados que continuem a garantir que cada voto conte.”

Autoridades eleitorais estão se preparando para uma repetição de um impasse prolongado após as primárias da Pensilvânia em maio entre autoridades estaduais e três condados - Berks, Fayette e Lancaster - que se recusaram a incluir cédulas sem data em seus resultados certificados.

O governo de Wolf processou esses condados em julho para forçá-los a incluir as cédulas, a maioria das quais foi emitida por democratas, mostram os registros do tribunal. Em agosto, um juiz estadual ordenou que os condados incluíssem “todas as cédulas legalmente votadas”, incluindo aquelas com datas faltantes, em seus resultados certificados.

Os republicanos então persuadiram com sucesso a Suprema Corte do Estado a reverter essa política para as eleições gerais, em uma decisão divulgada na semana passada. O tribunal estadual chegou a um impasse sobre se rejeitar as cédulas era uma violação dos direitos civis federais dos eleitores.

A Common Cause e outros rapidamente entraram com uma ação federal buscando anular a decisão do tribunal estadual, alegando que a rejeição de cédulas por um erro técnico viola a Lei dos Direitos Civis. O caso continua pendente.

A data impressa no envelope de uma cédula por correio é um “tecnicismo sem sentido” que não tem relação com a capacidade das autoridades de julgar se a cédula foi votada a tempo por um eleitor qualificado, diz a queixa.

Funcionários eleitorais realizam recontagem de cédulas durante às primárias na Pensilvânia. Foto: Gene J. Puskar/ AP - 01/06/2022

Os tribunais federais já se manifestaram sobre a questão: no início deste ano, o Tribunal de Apelações dos EUA para o 3º Circuito considerou que a não contagem de cédulas postais sem data é uma violação da lei federal de direitos civis. No entanto, a Suprema Corte dos EUA injetou incerteza na questão ao anular essa decisão e instruir que o caso fosse julgado improcedente porque a eleição em questão já havia passado.

Enquanto isso, grupos de direitos de voto e outros lançaram uma imprensa de tribunal completo para notificar os eleitores em toda a Pensilvânia cujas cédulas foram rejeitadas e precisavam ser corrigidas ou substituídas. Pelo menos 7.000 dessas cédulas foram rejeitadas em todo o Estado por vários motivos, incluindo a data omitida, de acordo com dados compilados pelo Departamento de Estado da Pensilvânia. Ativistas disseram que o número provavelmente é muito maior porque muitos condados se recusaram a publicar as informações.

Na Filadélfia, a maior cidade do Estado e um bastião democrata, mais de 2.000 dessas cédulas foram rejeitadas. Autoridades eleitorais postaram listas de eleitores on-line com instruções para comparecer à Prefeitura até o dia da eleição para votar em substituição. Nick Custodio, um vice-comissário da cidade, disse em uma entrevista por telefone que um fluxo constante de moradores apareceu no fim de semana para votar novamente.

Shoshanna Israel, coordenadora do Partido das Famílias Trabalhadoras da Filadélfia, disse que sua organização designou 49 voluntários para contatar eleitores com cédulas que precisavam de uma correção. O grupo entrou em contato com 1.800 eleitores desde a última terça-feira.

Mas nem todos podem chegar à Prefeitura.

“Estou totalmente incapacitado”, disse Jean Terrizzi, 95 anos, que foi listada como um dos eleitores cuja cédula foi reprovada por falta de data. Ela acrescentou que tinha uma consulta médica importante na segunda-feira e teria apenas que “deixar passar” e não ter seu voto contado.

“Esta situação de votação é terrível”, disse ela, recusando-se a declarar sua filiação política. “É muito vergonhoso.”

Os republicanos também entraram com uma ação para impedir os condados de notificar os eleitores que deixaram de datar suas cédulas para dar a eles a chance de corrigi-las. O esforço falhou, mas os condados podem optar por fazê-lo, o que significa que nem todos os eleitores terão a oportunidade de corrigir erros de votação.

Um pequeno número de votos pode fazer a diferença no tipo de disputas acirradas às quais a Pensilvânia se acostumou.

O ex-presidente Donald Trump observa o discurso do candidato ao governo de Wisconsin, Tim Michels; republicano vem alimentando narrativa sobre fraude eleitoral desde derrota para Joe Biden. Foto: Morry Gash/ AP - 05/08/2022

“Se você pode eliminar 1 por cento dos votos e eles tendem a se inclinar para os democratas, isso lhe dá essa vantagem estatística”, disse Clifford Levine, advogado eleitoral dos democratas de Pittsburgh.

“Não se trata de impedir a fraude”, disse Levine. “Trata-se de descontar as cédulas por correio. Simplesmente não há dúvida.”

Candidatos republicanos na Pensilvânia, incluindo o candidato a governador Doug Mastriano, têm se manifestado ao pedir aos apoiadores que votem no dia da eleição, não pelo correio.

Jeff Mandell, um advogado eleitoral democrata em Wisconsin, disse que houve menos esforços coordenados naquele Estado para levar os republicanos ao dia da eleição, embora Trump tenha feito esse discurso em uma aparição este ano.

Sob a lei de Wisconsin, um eleitor ausente deve encontrar uma testemunha - geralmente um cônjuge, parente ou amigo - para atestar que o eleitor completou legalmente a cédula. A testemunha deve assinar o envelope de votação e fornecer um endereço.

Os republicanos processaram com sucesso este ano para descartar a orientação da Comissão Eleitoral de Wisconsin, permitindo que funcionários eleitorais locais preenchessem declarações incompletas de testemunhas nas cédulas. Quando grupos de direitos de voto buscaram novas diretrizes sobre quais elementos faltantes no discurso permitiriam a votação, os juízes decidiram que estava muito perto da eleição para mudar a política do Estado.

“Há um esforço conjunto da infraestrutura republicana, do partido e de outros que trabalham com ele, bem como dos líderes republicanos na legislatura, para minar o voto ausente e dificultar que as pessoas votem dessa maneira”, disse Mandell.

Os republicanos de Wisconsin que se manifestaram a favor do processo disseram que a lei estadual é clara que apenas um eleitor pode corrigir um endereço incompleto.

“Reparos nos votos sem legislação não podem e não terão permissão para continuar”, disse o líder da maioria republicana no Senado, Devin LeMahieu, em comunicado divulgado na época. “Estamos colocando todo o peso da legislatura por trás desse processo para encerrar o abuso desafiador e flagrante da lei [da Comissão Eleitoral de Wisconsin].

Republicanos e democratas em Michigan dizem acreditar que o processo movido por Kristina, a candidata a secretária de Estado do Partido Republicano, tem poucas chances de sucesso. O advogado eleitoral democrata Mark Brewer chamou o processo de “racista, frívolo e sancionável”.

Em uma troca de texto, o advogado de Kristina, Daniel Hartman, disse que a candidata, que é negro, entrou com o processo em Detroit em parte por causa do que ele descreveu como o histórico de violações de segurança eleitoral da cidade. A republicana tem sido uma defensora franca da alegação infundada de que a eleição de 2020 foi roubada de Trump.

Mesmo que o processo falhe, outros desafios estão surgindo: nos últimos dias, funcionários do condado de Michigan receberam e-mails de grupos organizados tentando contestar a elegibilidade dos eleitores que solicitaram ou votaram ausentes, sugerindo que poderia haver mais litígios por vir.