Reservistas israelenses abandonam o serviço para protestar contra reforma do Judiciário de Netanyahu

THE NEW YORK TIMES - Por 33 anos, Eitan Herzel orgulhosamente conciliou sua carreira na aclamada indústria de tecnologia de Israel com o serviço de reserva em uma unidade de comando de elite das forças armadas israelenses.

Várias vezes por ano, por um total de aproximadamente 30 dias, Herzel deixava seu emprego como engenheiro de tecnologia para se apresentar ao serviço - inicialmente como lutador e depois para orientar a seleção e o treinamento de novos comandos.

Essa vida chegou a um fim repentino na terça-feira, quando Herzel escreveu a seu comandante para renunciar em protesto contra a decisão do governo de extrema direita de limitar o poder judicial, que ele vê como um ataque à democracia.

Reservistas militares israelenses cantam juntos enquanto assinam uma promessa de suspender o serviço voluntário se o governo aprovar a revisão judicial, em 19 de julho Foto: Amir Cohen/Reuters

“Tenho um acordo, como todo soldado, entre mim e o país”, disse Herzel, 55. “Israel é um país judeu e democrático”, acrescentou. “Se se tornar apenas judeu e não uma democracia, esse acordo será quebrado e não poderei mais servir.”

Mais de 10.000 pilotos da reserva, oficiais de inteligência, comandos, instrutores militares, médicos do exército e soldados de infantaria ameaçaram abandonar o serviço voluntário se o governo levasse adiante o projeto de lei de revisão judicial aprovado pelo Parlamento na segunda-feira.

É muito cedo para dizer quantos cumprirão suas promessas, como Herzel, porque os reservistas são convocados continuamente. Mas estimativas fornecidas por reservistas proeminentes no movimento de protesto sugerem que pelo menos 1.000 até agora tomaram a dolorosa decisão de abandonar o serviço.

Continua após a publicidade

Para aqueles que abandonam as reservas, e para a maioria dos israelenses judeus, as forças armadas são um caldeirão que unifica cidadãos da maioria das origens sociais, étnicas e políticas em torno de um projeto nacional compartilhado e sagrado: a defesa do estado judeu, dentro da memória viva de um genocídio que matou milhões de judeus. A turbulência em torno das renúncias dos reservistas põe em dúvida essa sensação de missão comum.

E embora o número de renúncias represente uma pequena minoria de reservistas, alguns servem em cargos essenciais, e as perdas já levantaram temores sobre a prontidão de combate naquele que é considerado o momento mais tumultuado para os militares israelenses, fora de uma guerra, desde sua fundação em 1948.

Por enquanto, as preocupações se concentram principalmente na força aérea, dada sua dependência de pilotos reservistas que geralmente são mais experientes do que os militares ativos. As renúncias forçaram a paralisação de pelo menos um esquadrão de helicópteros de uma escola de aviação por causa de uma súbita falta de instrutores de voo, de acordo com um oficial sênior e piloto da reserva da força aérea que pediu anonimato para discutir um assunto delicado.

Um reservista militar israelense assina uma promessa de suspender o serviço militar voluntário se o governo aprovar a revisão judicial, perto do ministério da defesa em Tel-Aviv Foto: Amir Cohen/Reuters

A aprovação da lei – que coloca aqueles com uma visão mais secular e pluralista do país contra aqueles com uma visão mais religiosa e nacionalista – causou muita agitação social. Confrontos esporádicos eclodiram entre partidários e críticos do governo no dia da votação e, na sexta-feira, o mais alto funcionário do Ministério da Educação renunciou. Os líderes empresariais dizem que estão avaliando se devem continuar investindo em Israel, e muitos israelenses dizem que estão pensando em emigrar.

Mas talvez o efeito imediato mais importante da lei, em termos práticos e emocionais, seja sobre a moral, a capacidade e a unidade da reserva militar.

Continua após a publicidade

A lei remove uma das ferramentas que a Suprema Corte usa para anular as decisões do governo. O governo – uma aliança de ultranacionalistas e conservadores religiosos liderada pelo primeiro-ministro Binyamin Netanyahu – diz que ela melhora a democracia ao fortalecer o poder dos legisladores eleitos.

Mas os reservistas que estão de saída dizem que isso remove um controle importante sobre os excessos do governo, abrindo caminho para uma sociedade mais autocrática e religiosa – e que esse não é o tipo de sistema que eles se comprometeram a defender.

Os que se opõem a essa decisão dizem que a ameaça militar contra a nação deve superar todas as outras preocupações, e um grupo que diz representar mais de 20.000 reservistas, o Fórum de Defesa e Segurança de Israel, chamou o protesto dos reservistas de “um golpe militar silencioso”.

A maioria dos jovens judeus serve pelo menos dois anos no exército depois de deixar a escola. (As minorias árabes e judaicas ultraortodoxas de Israel, coletivamente um terço da população do país de nove milhões, não são obrigadas a servir.) Depois disso, cerca de meio milhão de adultos - aproximadamente 5% dos israelenses - retornam ao exército, alguns dos quais servem cerca de um mês por ano ou mais. Os reservistas israelenses costumam servir com as mesmas pessoas com quem lutaram como recrutas, criando laços fortes que ultrapassam as divisões sociais e duram décadas.

Reservistas militares israelenses protestam em frente ao Ministério da Defesa contra os planos do governo do primeiro-ministro Binyamin Netanyahu de reformar o sistema judicial Foto: Ohad Zwigenberg/AP

É esse sentimento de união e propósito compartilhado que foi corroído nos últimos meses, à medida que o governo avançava com o plano judicial.

Continua após a publicidade

No passado, a maioria dos israelenses “concordava com a grande história de qual é o significado de estar aqui neste pequeno ponto do Oriente Médio”, disse Gur Alroey, reitor da Universidade de Haifa, que abandonou na semana passada uma unidade da reserva que procura por soldados desaparecidos em combate.

A lei encerra essa missão compartilhada, disse o professor Alroey, porque mostra que o governo e a oposição têm visões incompatíveis da democracia de Israel.

“Os israelenses que estão apoiando Netanyahu – o messiânico, o ultraortodoxo – não fazem parte da minha sociedade”, disse o professor Alroey, 55. “Eles não são mais meus irmãos. Solidariedade em Israel não existe mais.”

Exacerbando essa fissura, figuras-chave do governo não fizeram serviço militar e, portanto, são vistas como tentando mudar a natureza do estado enquanto dependem de outros – os militares e os reservistas – para protegê-lo.

Dois dos cinco partidos da coalizão governante representam judeus ultraortodoxos, a maioria dos quais tem permissão para estudar textos religiosos em vez de servir como recrutas. Outro defensor importante das mudanças legais é o ministro da Segurança Nacional, Itamar Ben-Gvir, que queria servir o exército quando adolescente, mas foi impedido por causa de seu ativismo extremista.

Reservistas israelenses bloqueiam a entrada de uma base militar enquanto protestam contra os planos do governo de avançar com a reforma do Judiciário Foto: Ohad Zwigenberg/AP

“Nós somos os israelenses que vão para o exército, somos parte do que fortalece a economia israelense”, disse Herzel. Mas pelo menos um quarto da coalizão “não serviu ao exército e eles não educam seus filhos para irem para o exército”.

Continua após a publicidade

Alguns reservistas também renunciaram por temerem que este governo seja agora mais propenso a ordenar ações que possam ser vistas como violações da lei internacional, e eles querem evitar a possibilidade de processo em tribunais internacionais.

Ben-Gvir, o ministro da segurança, foi condenado por incitação racista e por apoiar um grupo terrorista. Bezalel Smotrich, um ministro-adjunto do Ministério da Defesa, pediu recentemente ao Estado para “apagar” uma cidade palestina no centro da recente violência envolvendo colonos israelenses.

“Temos muito medo das ordens que esses caras darão”, disse Nir Avichai Cohen, major de uma divisão de infantaria da reserva, que renunciou na semana passada. “Um dos primeiros a sofrer serão os palestinos.”

E há outras tensões, com muitos reservistas dizendo que não cabe a eles usar sua posição para influenciar um governo civil.

“Isso ultrapassa todos os limites”, disse Shay Kallach, ex-piloto de caça que atua como reservista no centro de comando da força aérea. “Quando você se recusa a proteger Israel porque existe um governo com o qual você não está satisfeito – é um desastre.”

Os militares não divulgaram dados sobre o número de renúncias ou uma avaliação de como isso afeta a prontidão para a batalha.

Ativista israelense do Achim L'Neshek (“Irmãos de Armas”), um grupo formado por reservistas do exército israelense, discute com colonos durante um protesto no assentamento de Efrat, na Cisjordânia, em 1º de junho de 2023 Foto: Menahem Kahana/AFP

Continua após a publicidade

Mas cerca de 700 aviadores, incluindo cerca de 230 pilotos de combate e instrutores, renunciaram, de acordo com o oficial sênior que falou sobre o treinamento de helicópteros e outro piloto sênior da reserva, que falou sob condição de anonimato para discutir informações confidenciais.

Um grande número de desistências pode afetar a capacidade de Israel de realizar ataques aéreos. Os ataques regulares de Israel em Gaza e na Síria, missões de patrulha sobre Israel e missões de vigilância sobre o Líbano e a Cisjordânia ocupada são frequentemente liderados por pilotos da reserva e operadores de drones.

Dentro do alto comando militar, teme-se que o protesto dos reservistas comece a afetar a coesão do exército permanente.

“É nosso dever impedir que essas rachaduras se alarguem”, disse o chefe militar do Estado-Maior, tenente-general Herzi Halevi, em uma declaração extraordinariamente franca às Forças de Defesa de Israel no último domingo.

“Esta é a única maneira de mantermos o propósito das Forças de Defesa de Israel: proteger o país e garantir sua existência”, acrescentou. /TRADUÇÃO LÍVIA BUELONI GONÇALVES