Resort de golfe de Trump na Escócia é vandalizado por grupo pró-Palestina

Ativistas pró-Palestina vandalizaram o resort de golfe Turnberry, que pertence a Donald Trump, na Escócia, em resposta à proposta do presidente de que os Estados Unidos “assumam o controle” da Faixa de Gaza e desalojem seus residentes.

PUBLICIDADE Membros do grupo de ativistas Palestine Action postaram fotos nas redes sociais que mostram tinta vermelha espalhada em pelo menos um dos edifícios do resort. O grupo também pintou a frase “Gaza não está à venda” no gramado e cavou buracos em partes do campo. Outra imagem parecia mostrar um poste de luz danificado. A polícia da Escócia disse que uma investigação sobre o incidente de vandalismo neste sábado, 8, estava em andamento, segundo a Associated Press. “Esse foi um ato infantil e criminoso”, disse um porta-voz do resort. “A incrível equipe do Trump Turnberry garantirá que isso não tenha impacto nos negócios”, afirmou.

Edifício no resort de golfe Turnberry, na Escócia, pichado com tinta vermelha Foto: Milo Chandler/AP

Trump comprou o campo de golfe Turnberry em 2014.

Durante uma entrevista à imprensa em fevereiro, ao lado do primeiro-ministro israelense, Binyamin Netanyahu, Trump propôs pela primeira vez que os Estados Unidos assumissem uma “posição de propriedade de longo prazo” em relação a Gaza, dizendo que ela poderia ser transformada em uma “riviera” do Oriente Médio. Trump também sugeriu que os palestinos que vivem no enclave seriam deslocados para outro lugar.

Netanyahu e vários políticos israelenses de extrema direita receberam bem a ideia. Mas outros líderes mundiais — incluindo muitos aliados dos EUA — criticaram a proposta, dizendo que seria um crime de acordo com a lei internacional.

Um porta-voz do Secretário Geral da ONU disse aos repórteres, após os comentários de Trump, que “qualquer deslocamento forçado de pessoas equivale a uma limpeza étnica”.

A proposta também não é uma iniciativa para as nações árabes envolvidas na negociação do fim da guerra em Gaza. As autoridades do Egito e da Jordânia rejeitaram firmemente qualquer plano que envolvesse a recepção de palestinos, citando preocupações com a segurança e o desejo de não serem vistas como facilitadoras de um maior deslocamento de palestinos.

Na terça-feira, os líderes árabes aprovaram um plano alternativo para Gaza que evitaria o deslocamento dos residentes de Gaza e manteria o Hamas fora do poder. Já neste sábado, ministros das Relações Exteriores de nações muçulmanas rejeitaram a proposta de Trump. Eles apoiaram um plano para criar um comitê administrativo para governar o território. Enquanto isso, o Hamas relatou “sinais positivos” nas conversas com mediadores egípcios e catarianos para as negociações da segunda fase do acordo de cessar-fogo com Israel.

O governo Trump e os líderes israelenses se empenharam em dobrar a proposta de fevereiro. Em resposta à proposta alternativa da Liga Árabe, o Ministério das Relações Exteriores de Israel reclamou que o grupo não havia dado à ideia de Trump “uma chance justa”.

Grupo espalhou frases como 'Palestina livre' pelo local Foto: Milo Chandler/AP

Em sua declaração, a Palestine Action disse que suas ações foram uma resposta aos “planos e ameaças” de Trump em relação a Gaza.

“A Palestine Action rejeita o tratamento dado por Donald Trump a Gaza como se fosse sua propriedade para dispor dela como quiser”, disse o grupo em um comunicado. “Para deixar isso claro, mostramos a ele que sua própria propriedade não está a salvo de atos de resistência.”/The Washington Post