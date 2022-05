Restos humanos encontrados em lago evocam lembranças dos primeiros dias do crime organizado em Las Vegas

ASSOCIATED PRESS - Histórias sobre figuras do crime organizado de Las Vegas que partiram há muito tempo estão estão ressurgindo depois que, pela segunda vez, restos humanos não identificados foram revelados quando o nível da água no Lago Mead, atingido pela seca, caiu.

O reservatório no Rio Colorado fica a cerca de 30 minutos de carro da Las Vegas Strip, fundada pela máfia. “Não há como dizer o que encontraremos em Lake Mead”, disse o ex-prefeito de Las Vegas Oscar Goodman na segunda-feira. “Não é um mau lugar para se despejar um corpo.”

Goodman era um advogado de defesa que representou figuras da máfia, incluindo o malfadado Anthony “Tony the Ant” Spilotro, antes de cumprir três mandatos como um prefeito que sempre andava com uma taça de martíni e fazia aparições públicas com uma showgirl em cada braço.

Placa alerta para o nível baixo do Lago Mead por causa da seca, que trouxe de volta antigos mistérios. Foto: Mario Tama/AFP

Ele se recusou a especular sobre quem poderia aparecer no vasto reservatório formado pela Represa Hoover entre Nevada e Arizona.

“Tenho quase certeza de que não foi Jimmy Hoffa”, ele riu, referindo-se ao ex-chefe trabalhista que desapareceu em 1975. Mas acrescentou que muitos de seus ex-clientes pareciam interessados em “controle climático” -- jeito irônico para dizer que o interesse era manter o nível do lago alto e os corpos lá embaixo em seus túmulos aquáticos.

Em vez disso, o mundo agora tem as mudanças climáticas e, como resultado, a superfície do Lago Mead desceu mais de 170 pés (52 metros) desde 1983. O lago que sacia a sede de 40 milhões de pessoas em cidades, fazendas e tribos em sete regiões do sudoeste dos Estados está reduzido a cerca de 30% da sua capacidade.

“Se o lago descer mais, é muito possível que venham à tona coisas muito interessantes”, disse Michael Green, professor de história da Universidade de Nevada, Las Vegas, cujo pai jogou blackjack por décadas em cassinos, incluindo no Stardust e no Showboat.

Um 'anel de banheira' de depósitos minerais deixados por níveis mais altos de água é visto ao longo do Lago Mead, atingido pela seca. Foto: Mario Tama/AFP

“Eu não apostaria minha hipoteca de que vamos resolver quem matou Bugsy Siegel”, disse Green, referindo-se ao infame gângster que abriu o cassino Flamingo em 1946 no que se tornou a Strip. Siegel foi morto a tiros em 1947 em Beverly Hills, Califórnia. Seu assassino nunca foi identificado. “Mas eu estaria disposto a apostar que haverá mais alguns corpos”, disse Green.

No mês passado, a queda do nível do lago expôs a entrada de água potável mais alta de Las Vegas, forçando a autoridade regional de água a mudar para uma entrada mais profunda concluída em 2020 para continuar a abastecer cassinos, subúrbios e 2,4 milhões de residentes e 40 milhões de turistas por ano.

No fim de semana seguinte, velejadores avistaram o corpo decomposto de um homem em um barril enferrujado preso na lama da costa recém-exposta.

O cadáver não foi identificado, mas a polícia de Las Vegas diz que ele foi baleado, provavelmente entre meados dos anos 70 e início dos anos 80, de acordo com os sapatos encontrados com ele. A morte está sendo investigada como homicídio.

Detritos enferrujados revelados com a queda no nível da água no Lake Mead. Foto: John Locher/AP

Alguns dias depois, um segundo barril foi encontrado por uma equipe de notícias da KLAS-TV, não muito longe do primeiro. Estava vazio.

No sábado, duas irmãs do subúrbio de Henderson, em Las Vegas, estavam praticando paddle boarding no lago perto de um antigo resort da marina e notaram ossos na areia recém-revirada a mais de 14,5 quilômetros dos barris.

Lindsey Melvin, que tirou fotos de sua descoberta, disse que a princípio elas pensaram que era o esqueleto de um carneiro selvagem nativo da região. Um olhar mais atento revelou uma mandíbula humana com dentes. Elas chamaram os guardas florestais e o Serviço Nacional de Parques confirmou em um comunicado que os ossos eram humanos.

Não houve evidência imediata de crime, disse a polícia de Las Vegas na segunda-feira, e eles não estão averiguando. Uma investigação de homicídio será aberta se o legista do Condado de Clark determinar que a morte foi suspeita, disse o departamento em comunicado.

Fotos tiradas por Lindsey Melvin de ossada humana encontrada no Lago Mead

Geoff Schumacher, vice-presidente do The Mob Museum, disse que espera que “muitos” dos corpos que estão sob a superfície do lago sejam vítimas de afogamento. Mas ele disse que está claro que quem estava no barril era um alvo.

Enfiar um corpo em um barril tem uma “assinatura de um golpe da máfia”, disse Schumacher, cujo museu fica em uma agência de correios e prédio federal reformado no centro histórico de Las Vegas. Foi inaugurado em 2012 como Museu Nacional do Crime Organizado e Aplicação da Lei.

Ele e Green citaram a morte de John “Handsome Johnny” Roselli, um mafioso de Las Vegas de meados dos anos 50 que desapareceu em 1976. Poucos dias depois, seu corpo foi encontrado em um tambor de aço flutuando na costa de Miami.

David Kohlmeier, um ex-policial que agora apresenta um podcast em Las Vegas e um programa de TV incipiente chamado The Problem Solver Show, disse na segunda-feira que, depois de oferecer uma recompensa de US$ 5 mil na semana passada para mergulhadores qualificados encontrarem barris no lago, ele ouviu de pessoas em San Diego e Flórida dispostas a tentar.

Mas funcionários do Serviço Nacional de Parques disseram que isso não é permitido e que existem centenas de barris nas profundezas, alguns datando da construção da Represa Hoover na década de 30.

Trechos do Lago Mead estão completamente secos. Foto: John Locher/AP

Kohlmeier disse que também ouviu de famílias de pessoas desaparecidas e sobre casos como um homem suspeito de matar sua mãe e irmão em 1987, um funcionário de hotel que desapareceu em 1992 e um pai de Utah que desapareceu na década de 80.

Verde disse que descobertas fazem com que as pessoas falem não apenas sobre os ataques da máfia, mas sobre trazer alívio e desfecho para famílias em luto.

“Eles vão pensar que vamos resolver todos os assassinatos da máfia. Na verdade, podemos ver alguns”, disse ele. “Mas também vale a pena lembrar que a máfia não gostava de assassinatos na área de Las Vegas, porque eles não gostavam de publicidade ruim saindo sobre a cidade.”

Qualquer que seja a história que surja sobre o corpo no barril, Goodman previu que isso aumentará a tradição de uma cidade que precisava da criação do Lago Mead para brotar do deserto coberto de arbustos de creosoto para se tornar uma meca de jogos de azar com uma área metropolitana que abriga cerca de 2,25 milhões de pessoas.

Spilotro, antigo cliente de Goodman, representou a máfia de Chicago em Las Vegas na década de 70. Ele liderou uma equipe apelidada de gangue “Hole in the Wall” por perfurar paredes para obter acesso a residências e empresas. O corpo de Spilotro e o de seu irmão, Michael Spilotro, foram encontrados em junho de 1986 por um fazendeiro que estava arando um milharal no noroeste de Indiana.

Tony the Ant serviu de modelo para o personagem Nicky Santoro, interpretado pelo ator Joe Pesci, no filme de 1995 de Martin Scorsese Casino. Goodman interpretou a si mesmo no filme. “Temos um histórico muito interessante”, disse Goodman. “Isso certamente contribui para a mística de Las Vegas.”