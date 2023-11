Resultado da eleição na Argentina: Milei derrota Massa e será presidente: acompanhe ao vivo

O libertário Javier Milei foi eleito o novo presidente da Argentina com uma vantagem histórica sobre o rival, o peronista Sergio Massa. O candidato do União pela Pátria e ministro da economia reconheceu a derrota antes mesmo do fim da apuração.

As pesquisas para o segundo turno deram leve vantagem para Milei, às vezes no limite da margem de erro, e indicaram que a disputa seria acirrada, decidida voto a voto. A expectativa é que os resultados oficiais sejam consolidados a partir das 21h, quando a Argentina deve ter o novo presidente eleito para substituir Alberto Fernández na Casa Rosada. A posse está marcada para 10 de dezembro.

Sergio Massa e Javier Milei disputam o segundo turno das eleições na Argentina Foto: AP / AP

Confira as atualizações ao vivo:

20h34 - Bunker de Milei vira clima de festa

Após o pronunciamento do candidato Sergio Massa, o clima dentro do bunker do candidato libertário Javier Milei foi de animação para completa festa, com direito a troca de abraços e rock n’ roll. Apoiadores gritavam “temos presidente” e se diziam orgulhosos dos números, segundo informações da enviada especial Carolina Marins.

Bunker Milei 2 Foto: Carolina Marins/Est

20h20 - Javier Milei é eleito presidente da Argentina; Massa reconhece derrota antes de fim da apuração

O libertário Javier Milei foi eleito o novo presidente da Argentina com uma vantagem histórica sobre o rival, o peronista Sergio Massa. O candidato governista e ministro da economia reconheceu a derrota antes mesmo do fim da apuração.

Os primeiros resultados oficiais, com 90% das urnas apuradas, Javier Milei teve 55,95% dos votos, e Massa teve 44,04% - a maior vantagem de um candidato a presidente nas eleições recentes na Argentina.

“Quero dizer que obviamente os resultados não são os que esperávamos e tenho me comunicado com Javier Milei para felicitá-lo, porque é o presidente e é quem vai liderar a Argentina nos próximos 4 anos”, disse o candidato.

As pesquisas para o segundo turno deram leve vantagem para Milei, às vezes no limite da margem de erro, e indicaram que a disputa seria acirrada, decidida voto a voto. A expectativa é que os resultados oficiais sejam consolidados a partir das 21h, quando a Argentina deve ter o novo presidente eleito para substituir Alberto Fernández na Casa Rosada. A posse está marcada para 10 de dezembro.

19h47 - Campanha de Massa já reconhece que Milei deve vencer

A campanha de Sergio Massa, candidato União pela Pátria e ministro da Economia, aponta que o candidato libertário Javier Milei deve ganhar o segundo turno na Argentina, segundo informações do jornal Clarín.

As fontes ouvidas pelo jornal argentino apontam que Massa deve perder por uma vantagem considerável.

19h37 - 30% das urnas já foram apuradas, segundo o Clarín

De acordo com o jornal Clarín, a apuração dos resultados avança rapidamente e 30% das urnas já foram apuradas.

A porcentagem de urnas apuradas cresce de forma rápida e as 19h cerca de 7% dos resultados haviam sido analisados. Segundo fontes oficiais, os resultados preliminares serão divulgados as 21h e integrantes das duas coalizões afirmam que os resultados podem ser anunciados de forma antecipada, caso haja acordo entre as campanhas.

19h27 - Massa chega ao Bunker

O candidato do União pela Pátria e ministro da Economia, Sergio Massa, chegou ao seu bunker no Complexo C do bairro de Chacarita, na capital argentina.

Mais cedo, Massa descansou com a família na cidade de Tigre, na grande Buenos Aires. Sergio Massa votou um pouco antes das 12h, acompanhado de sua esposa e ex-candidata nas primárias para a prefeitura de Tigre, Malena Galmarini.

Ao sair, o candidato citou uma nova etapa no país. “Hoje iniciamos uma nova etapa na Argentina e essa etapa requer, além de boa vontade, inteligência e capacidade, o diálogo e o consenso necessários para que nosso país percorra um caminho muito mais virtuoso no futuro”.

O ministro da Economia e candidato presidencial Sergio Massa fala com apoiadores após votar neste domingo, 19, na cidade de Tigres, na grande Buenos Aires Foto: Gustavo Garello / AP

19h17 -Cédulas rasgadas serão aceitas, segundo Câmara Eleitoral

A Câmara Nacional Eleitoral informou que as cédulas rasgadas ou com números alterados serão consideradas na votação porque “a vontade do eleitor” deve prevalecer mesmo com problemas nas cédulas.

A decisão da justiça foi um pedido das coalizões de Javier Milei e Sergio Massa, que já tinham alertado de que muitas cédulas estavam com problemas e deveriam ser aceitas.

18h46- Apoiadores de Milei se reúnem em frente ao bunker do libertário

Os apoiadores do libertário Javier Milei começaram a se reunir em frente ao bunker do candidato para esperar os resultados já antes do fechamento das urnas às 18h, informa a enviada especial Carolina Marins. Aos cantos de “Milei presidente” e com cartazes pedindo por eleições “limpas” adultos, adolescentes e crianças se aglomeravam em frente ao Hotel Libertador, na Avenida Córdoba, de Buenos Aires. Até o momento a avenida não foi fechada, mas no primeiro turno, a chegada de uma fanfarra com centenas de apoiadores forçou o fechamento de todo o quarteirão ao redor do bunker

Além de apoiadores, a multidão também contava com curiosos que passavam pelo local e souberam que ali se reuniam os libertários. Pessoas de outras nacionalidades como venezuelanos e uruguaios também acompanhavam o movimento do lado de fora.

Apoiadores do candidato libertário Javier Milei aguardam os resultados preliminares das eleições na Argentina em frente ao bunker do libertário, no Hotel Libertador, em Buenos Aires Foto: Carolina Marins/Estadão

18h37- Milei deve ter vantagem de cinco pontos sobre Massa, prevê levantamento interno da Atlas Intel

Na reta final da eleição na Argentina, o libertário Javier Milei mantém vantagem sobre o atual ministro da Economia Sergio Massa. É isso que mostram as pesquisas internas da Atlas Intel, a empresa brasileira que acertou a vitória de Milei nas PASO, as primárias, e de Massa no primeiro turno.

O CEO da Atlas, Andrei Roman, prevê agora uma vitória relativamente apertada para Milei, com cinco pontos de vantagem sobre o rival peronista. Como as pesquisas de opinião já estão proibidas na Argentina, ele não revelou os percentuais esperados para cada um dos candidatos. Na última pesquisa pública da Atlas Intel, divulgada em 10 de novembro, o placar era de 52,% dos votos para Milei contra 47,9% para Massa.

18h35- Massa aguarda resultados preliminares em casa

O candidato da coalizão União pela Pátria, Sergio Massa, aguarda os resultados em sua casa na cidade de Tigre, na grande Buenos Aires, junto de sua esposa Malena Galmarini e seus filhos Tomás e Milagros.

A expectativa é de que Massa se dirija ao seu bunker, no Complexo C de Chacarita, quando os resultados parciais forem anunciados.

18h30- Bunker de Milei

O candidato libertário Javier Milei aguarda os resultados da votação no Hotel Libertador, em Buenos Aires.

Os convidados de seu bunker começaram a chegar no local as 18h. O clima segue calmo e segundo o jornal Clarín, cerca de 100 pessoas entre imprensa e eleitores favoráveis ao libertário estão na frente do hotel.

O candidato libertário Javier Milei chega ao seu local de votação em Buenos Aires, Argentina Foto: Matias Delacroix / AP

18h10- Participação no segundo turno

De acordo com a Câmara Nacional Eleitoral, a participação do eleitorado neste segundo turno até as 18h era de 76%, um ponto percentual abaixo da participação no primeiro turno.

O secretário-geral da Presidência, Julio Vitobello, afirmou em entrevista coletiva que os resultados serão divulgados quando estiverem “consolidados”, e também destacou a transparência do sistema, em meio a diversas declarações da campanha de Javier Milei sobre a lisura do processo eleitoral, sem apresentar provas ou evidências.

“A vontade popular nunca foi alterada nos 40 anos de democracia e faz parte do pacto democrático”.

18h00- Fechamento das urnas

As urnas na Argentina foram fechadas as 18h (horário de Buenos Aires) desde domingo, 19. De acordo com o jornal Clarín, os primeiros resultados serão divulgados das 21h, quando mais de 70% das urnas já estarão apuradas.

17h55- Milei envia mensagem a fiscais

O candidato libertário Javier Milei enviou uma mensagem para os fiscais da coalizão Liberdade Avança em que pede para que eles “defendam” os votos que irão para a sua candidatura.

“As horas mais desafiadoras são as que estão por vir, o kirchnerismo vai usar todas as suas forças para nos enganar na contagem, peço que fiquem nas escolas e defendam os votos”, apontou Milei, em uma mensagem compartilhada pelo cineasta Santiago Oría, que trabalha com o libertário, na plataforma X.

17h40- Fiscal da coalizão de Milei é presa após ser acusada de roubar cédulas

Uma mulher que se voluntariou para trabalhar na fiscalização da eleição na Argentina pelo partido La Libertad Avanza, do candidato libertário Javier Milei, foi expulsa neste domingo, 19, de uma escola na cidade de Quilmes, na grande Buenos Aires, depois de ser acusada de roubar envelopes que continham cédulas da seção eleitoral.

A mulher foi revistada pela polícia e por agentes da Prefeitura na escola Chaparral. Posteriormente ela foi expulsa do local pela polícia federal argentina. O momento em que os agentes federais retiravam fiscal eleitoral da instituição foi registrado em vídeos por várias testemunhas.