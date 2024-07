Resultado das eleições no Reino Unido: trabalhista Keir Starmer é o novo premiê, diz boca de urna

O líder do Partido Trabalhista, Keir Starmer, de centro-esquerda, foi eleito o novo primeiro-ministro do Reino Unido nesta quinta-feira, 4, com uma maioria histórica no Parlamento britânico, indica a projeção de boca de urna divulgada pela BBC. O partido deve obter 410 deputados dos 650 da Câmara dos Comuns e retornar ao poder depois de 14 anos de governo de direita do Partido Conservador.

PUBLICIDADE Os conservadores devem ter 131 deputados. Os liberais-democratas devem ficar com 61, seguidos pelo Partido Reformista Britânico, com 13 e o Partido Nacionalista Escocês, com 10. Os nacionalistas galeses do Plaid Cymru devem ter 4 parlamentares, e os Verdes, 2. Legendas menores devem somar 19 cadeiras. Se confirmado o número de cadeiras, será o segundo melhor resultado do Partido Trabalhista na história, atrás apenas da vitória de Tony Blair, em 1997.

O resultado deve se converter também na maior derrota dos tories, como são conhecidos os conservadores britânicos, em 190 anos. Eles devem deixar o poder após 14 anos e cinco primeiros-ministros neste período, em um governo marcado pela saída do Reino Unido da União Europeia durante a gestão de Boris Johnson em 2020.

Em relação às eleições de 2019, os conservadores perderam 234 deputados e devem ter um terço da bancada que tinham há cinco anos. Os trabalhistas mais que dobraram seu tamanho no Parlamento, de 202 cadeiras para 410. A direita radical de Nigel Farage deve estrear na Câmara dos Comuns, com 13 deputados,, e com uma votação gera que tirou muitos votos dos conservadores.

Outro destaque foi o ressurgimento do Partido Liberal-Democrata, de centro, que saiu de 11 deputados para 61, em seu segundo melhor resultado da história. Os nacionalistas escoceses do SNP, em meio à crise provocada pela renúncia da premiê escocesa Nicola Sturgeon, encolheram: de 48 para dez cadeiras.

Pouco após a BBC divulgar a boca-de-urna, que, no Reino Unido costuma prever com bastante eficácia o resultado eleitoral, Starmer celebrou por meio de suas redes sociais.

“A todos que fizeram campanha para os trabalhistas nesta eleição, a todos que votaram em nós e depositaram sua confiança em nosso Partido Trabalhista transformado - obrigado”, disse ele.

Conversão ao centro

Sob a liderança de Starmer, o Partido Trabalhista conseguiu a vitória após mudanças políticas que afastaram o partido da esquerda e o aproximaram do centro. Políticos tradicionais da legenda, como o ex-líder Jeremy Corbyn, foram banidos de concorrer pelos trabalhistas por acusações de antissemitismo.

Starmer é advogado de 61 anos, ex-promotor-chefe da Inglaterra e País de Gales e se tornou conhecido pelo pragmatismo político. Entre as propostas apresentadas nesta eleição, os trabalhistas prometem aumentar os investimentos públicos, criar uma empresa estatal para energia limpa com um novo imposto sobre empresas que prejudicam o meio ambiente e aumentar o salário mínimo.

Londrinos reagem à divulgação da boca-de urna das eleições Foto: Oli Scarff/AFP

Outras propostas incluem aprimorar os impostos sobre escolas particulares para melhorar o investimento em novos professores em escolas estaduais, reduzir os tempos de espera na saúde pública e aumentar o apoio às mulheres vítimas de violência.

Com a vitória, Starmer é o primeiro premiê trabalhista britânico desde Gordon Brown, que deixou o poder em 2010 para o conservador David Cameron. Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss e Rishi Sunak, o atual premiê, estiveram à frente do país no período com o uso de um mecanismo que possibilita a troca de premiê sem a realização de eleições gerais.