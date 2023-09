Moradores de um vilarejo de Portugal acordaram em um cenário inusitado na manhã de domingo, 10. As ruas estavam intransitáveis, preenchidas por um rio violento de quase 600 mil galões de vinho tinto. Depois que dois tanques de uma destilaria local terem se rompido, a bebida escorreu pelas estradas de São Lourenço do Bairro, em Anadia, de forma suficiente para preencher uma piscina olímpica – e para despertar receios nos líderes locais sobre possíveis danos ambientais.

Embora o vinho tenha inundado as ruas da cidade de cerca de 2,2 mil pessoas durante a maior parte do dia, os bombeiros conseguiram desviar o líquido antes que ele chegasse no rio Cértima, nas proximidades, que alimenta o maior lago de água doce de Portugal e sustenta uma rede de habitats de zonas úmidas, canaviais e pântanos. Ninguém ficou ferido no dilúvio alcoólico, mas as autoridades municipais disseram ao canal local JN que ainda estão avaliando possíveis danos em edifícios ou estruturas.

A onda de vinho no domingo começou na Destilaria Levira, uma empresa especializada em transformar vinho em uma série de produtos, como gim, produtos de limpeza e óleos de comida. Embora as autoridades ainda estejam investigando o que causou o estouro dos tanques, a companhia disse que esse vinho seria essencialmente destruído – ou destilado em álcool bruto – como parte das tentativas do governo português para resolver a crise do vinho cervejeiro.

A nação com o maior consumo de vinho per capita no mundo está entre os países europeus que enfrentam uma enorme crise de excesso de vinho este ano. A combinação de aumento dos custos de produção e de uma gama cada vez maior de opções de bebidas alcoólicas resultou na queda acentuada da procura de vinho em locais como França, Espanha e Itália.

Em Portugal, a Comissão Europeia estimou uma queda de 34% no consumo de vinho este ano, especialmente em vinhos tintos e roses – levando o Ministério da Agricultura do país a investir 20 milhões de euros na destilação de vinho. Por meio desta medida de emergência, os vinhos com marcas de Denominação de Origem Protegida ou Indicação Geográfica Protegida - que significam que um produto é originário de uma região específica e tem uma reputação oficialmente estabelecida - estão agora sendo alvo de uma nova utilização na tentativa do país de estabilizar o mercado.

O vinho em São Lourenço do Bairro, porém, acabou em uma estação de tratamento de águas residuais depois que os bombeiros voluntários de Anadia conseguiram desviar o líquido, noticiou o JN. Na segunda-feira, 12, a Destilaria Levira agradeceu aos órgãos governamentais que “nos ajudaram nestas horas mais difíceis”, acrescentando que a empresa está " fazer todos os esforços para que adegas e produtores que trabalham conosco ao longo dos anos não se vejam afetados com este infeliz incidente”.

Vídeos do rio de vinho, cujo município de Anadia disse ter invadido pelo menos um porão residencial, rapidamente se tornaram virais nas redes sociais, onde os internautas o compararam a “um milagre” e argumentaram que a pior parte da enchente foi — talvez — a quantidade de vinho que ninguém bebeu.

O episódio em Portugal não é o primeiro em que grandes quantidades de vinho foram derramadas. Em 2020, o rio Russian, no condado de Sonoma, na Califórnia (EUA), ficou manchado de vermelho depois que um tanque de uma vinícola de 97 mil galões se abriu. Naquele mesmo ano, um tanque de 13 mil galões quebrou em uma vinícola espanhola, deixando uma torrente de vinho tinto jorrando como uma represa rompida./Washington Post.