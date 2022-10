‘Rishi Riquinho’: cinco momentos em que a fortuna de Rishi Sunak foi manchete no Reino Unido

LONDRES - Eleito com a missão de estabilizar a economia do Reino Unido, pressionada pelo aumento do custo de vida no país, o primeiro-ministro Rishi Sunak é visto com desconfiança pela classe trabalhadora britânica, que duvida da capacidade de um multimilionário compreender as dificuldades cotidianas do cidadão comum.

Com uma fortuna estimada em 730 milhões de libras (mais de R$ 4,4 bilhões), a família Sunak ― ele é casado com Akshata Murty, filha do bilionário indiano da tecnologia Narayana Murthy ―, tem um patrimônio maior do que a rainha Elizabeth II, calculado em 350 milhões de libras (R$ 2,1 bi), segundo o jornal britânico The Sunday Times.

Fortuna da família de Rishi Sunak é superior à da família real, segundo estimativas da imprensa britânica. Foto: Alberto Pezzali/ AP

Embora tente desvincular sua imagem perante o público de suas finanças pessoais, afirmando em entrevistas que “não nasceu assim” e que todos devem ser julgados “por seu caráter e ações”, as aparições públicas do conservador, sempre com roupas de grife e itens caros, eventualmente expõem facetas de sua riqueza ― o que lhe rendeu o apelido de “Rich Rishi” (algo como “Rishi Rico” ou “Rishi Riquinho”) nos tabloides londrinos.

Em outros momentos, os britânicos apontaram gafes do novo premiê como indicativos de uma pessoa que não tem conexão com a vida de um cidadão médio, ou que tenta esconder sua riqueza.

Veja cinco vezes em que a fortuna de Rish Sunak foi exposta:

Mansão e imóveis em bairros nobres

A parte mais visível do patrimônio de Rishi Sunak e de sua mulher, Akshata, são as propriedades da família no Reino Unido e no Estados Unidos ― o casal se conheceu na Califórnia, quando ambos estudavam na prestigiada Universidade de Stanford.

Em território britânico, o principal imóvel do casal é uma casa no exclusivo bairro londrino de Kensington, avaliada em em cerca de sete milhões de libras (cerca de R$ 42,5 milhões). A residência na zona oeste de Londres tem cinco quartos, de acordo com a imprensa britânica, e seria a morada da família durante a semana.

O novo líder do Partido Conservador deixa sua casa, em Londres; fortuna em evidência. Foto: Justin Tallis/AFP - 24/10/2022

Aos fins de semana, Sunak, a mulher e as filhas, Krishna e Anoushka, costumam ficar em uma mansão georgiana em North Yorkshire, condado pelo qual o político é deputado. De acordo com o The Guardian, o local foi “transformado em algo parecido com um refúgio de bem-estar, com uma piscina interna de £ 400 mil (R$ 2,3 milhões), academia de ginástica, estúdio de ioga, jacuzzi e quadra de tênis”.

Em solo americano, o casal mantém um apartamento em Santa Mônica, na Califórnia, considerada uma das áreas mais caras de Los Angeles, ao lado de Beverly Hills e Malibu, segundo a revista Forbes. A propriedade é avaliada em propriedade avaliada em US$ 6 milhões (R$ 31 milhões).

Outfit de milhões

Conhecido pela preocupação extrema com a aparência, comparecendo ao Parlamento e compromissos públicos sempre em ternos de grife e acessórios de marca, itens do guarda-roupas de Sunak é assunto recorrente em tabloides e críticas da oposição.

Em um caso que ganhou repercussão nacional, Sunak foi flagrado calçando sapados Prada, com valor estimado entre 490 e 595 libras (algo entre R$ 2.980 e R$ 3620) enquanto visitava um canteiro de obras em Teesside, no norte da Inglaterra, em julho.

Cannot get over Rishi Sunak wearing £490 Prada loafers on a building site https://t.co/rgRHLDrAMU pic.twitter.com/2Dv2AeY1Zr — John Stevens (@johnestevens) July 17, 2022

Membros do Partido Trabalhista, principal adversário do Partido Conservador na política nacional, também apontam a propensão do premiê em vestir ternos que custam por volta de 3.500 libras (mais de R$ 21 mil), em um país no qual o salário mínimo é de 9,50 libras por hora trabalhada.

Chá da tarde com classe

Em meio ao turbilhão político que derrubou o governo de Boris Johnson, logo após o pedido de demissão de Rishi Sunak do cargo de secretário do Tesouro, um incidente na residência do então ex-secretário chamou atenção do noticiário pelos requintes da família.

A mulher de Sunak, Akshata Murty, resolveu oferecer um chá da tarde a jornalistas que esperavam por um pronunciamento do ex-secretário em frente a sua casa em Kensington. A louça usada para servir o chá tinha valor estimado, segundo a imprensa britânica, em 3.600 libras (cerca de R$ 21,9 mil).

☕️ After his shock resignation last night, Rishi Sunak's wife Akshata Murthy brings out a round of tea for journalists waiting for him to show his face. pic.twitter.com/Yt8ldN2aX9 — ITV News Calendar (@itvcalendar) July 6, 2022

O conjunto de xícaras seria, de acordo como o site britânico Money Control, da exclusiva marca Emma Lacey, que produz peças de cerâmica feitas a mão.

Carro popular?

Rishi Sunak foi acusado de tentar esconder sua riqueza em pelo dois incidentes envolvendo automóveis, no que a imprensa britânica rapidamente classificou como gafes do jovem político conservados.

Em meados do fim de março, Sunak foi acusado de fingir ser menos rico e tentar dar um golpe publicitário após ser fotografado abastecendo um carro popular da marca Kia, enquanto tentava promover um plano do governo, que cortou temporariamente o preço dos combustíveis. Posteriormente, o então secretário de Finanças admitiu que o carro pertencia a um funcionário do posto de gasolina.

The Chancellor Rishi Sunak visits a Sainsbury's supermarket in south east London after delivering his Spring Statement to parliament

Em meio à crise de imagem, Sunak fez uma declaração pública afirmando que a família andava por Londres em um carro modelo Golf, da Volkswagen, veículo de uma linha voltada ao público geral. No mesmo dia em que fez a afirmação, porém, jornais e tabloides noticiaram que a família Sunak possuía ao menos quatro carros ― e que o Golf era, de longe, o mais barato deles.

De acordo com uma reportagem do The Mirror, publicada em 28 de março, a pequena frota da família Sunak incluía, à época, um Range Rover, com valor estimado em 94 mil libras (R$ 572 mil), que ele usa quando está na propriedade de Yorkshire; e um Lexus ― fabricante japonês de veículos híbridos e de luxo ― e um BMW, ambos mantidos na casa da Califórnia.

Sem amigos da ‘classe trabalhadora’ e dificuldades com o dia a dia

Durante a campanha que se encerrou há cerca de 50 dias, em que foi derrotado por Liz Truss para a sucessão de Boris Johnson, a falta de intimidade de Rishi Sunak com o dia a dia do cidadão britânico comum foi explorado por desafetos de dentro do próprio Partido Conservador.

Em um vídeo gravado no mesmo evento publicitário em que foi fotografado abastecendo o carro do frentista do posto de gasolina, Sunak demonstra dificuldades ao tentar pagar por uma lata de refrigerante, apontando seu cartão de crédito para um leitor de códigos de barra, utilizado para registrar o preço do produto.

To all the bitcoin hype merchants celebrating Rishi Sunak becoming U.K. PM



… let’s not forget he can barely use a contactless card. pic.twitter.com/8Vy87jcPG0 — Joe Hall. Buy Bitcoin Guardian readers. (@JoeNakamoto) October 24, 2022

Outro vídeo resgatado pelos adversários do premiê mostra uma declaração antiga de Sunak em um documentário produzido pela BBC em 2001, sobre a vida das classes médias no Reino Unido. Nas imagens, o jovem Sunak aparece dizendo não ter relações com pessoas da classe trabalhadora.

Rishi Sunak:



“I have friends who are aristocrats. I have friends who are upper class. I have friends who are working-class... well, not working-class..."



Man of the people. pic.twitter.com/MlriU1SmLe — James Melville (@JamesMelville) October 25, 2022

“Tenho amigos que são aristocratas, tenho amigos que são da classe alta, tenho amigos que são da classe trabalhadora… Bem, não da classe trabalhadora”, disse./ WPOST, NYT e AFP