Rishi Sunak será o novo premiê do Reino Unido após escolha do Partido Conservador

Ex-secretário do Tesouro de Boris Johnson, Rishi Sunak foi apontado como novo primeiro-ministro do Reino Unido nesta segunda-feira, 24, tornando-se a primeira pessoa vinda de uma família de imigrantes a ocupar o cargo. Sunak foi o único deputado conservador a alcançar mais de 100 declarações de apoio no Parlamento, elegendo-se sem a necessidade de uma votação aberta entre os filiados do Partido Conservador.

“O Reino Unido é um grande país, mas não há dúvida de que enfrentamos um profundo desafio econômico. Precisamos agora de estabilidade e unidade. E farei de minha maior prioridade unir nosso partido e nosso país. Porque só assim superaremos os desafios que enfrentamos e construiremos um futuro melhor e mais próspero para nossos filhos e netos”, afirmou Sunak em seu primeiro discurso após a confirmação do resultado, por volta das 16h10 (12h10 em Brasília).

Sir Graham Brady, chefe do comitê de 1922 (que cuida das eleições do Partido Conservador), anunciou pouco depois das 10h que apenas uma candidatura havia sido registrada na eleição para decidir a nova liderança do partido. Para confirmar a candidatura, era necessário conquistar o apoio de ao menos 100 parlamentares com mandato atualmente.

“Como oficial responsável nesta eleição de liderança, posso confirmar que recebemos uma candidatura válida”, disse Brady, sendo interrompido pela comemoração dos parlamentares reunidos no gabinete central do Partido, em Londres, para o anúncio. “E Rishi Sunak está, portanto, eleito líder do Partido Conservador”.

O novo líder do Partido Conservador iniciou seu discurso fazendo uma reverência a sua antecessora, Liz Truss “por sua dedicação ao serviço público”. “Ela liderou com dignidade e graça, em um tempo de grandes mudanças e sob circunstâncias excepcionalmente difíceis, internamente e no estrangeiro”, disse. Na sequência, Sunak disse se sentir “humilde” e “honrado” pelo apoio dos seus colegas de Partido, e classificou como a “maior honra de sua vida” poder servir ao partido que ama e “retribuir” ao país que, em suas palavras, “deu tanto” a ele.

Rishi Sunak é fotografado ao lado do Comitê de 1922 após ser anunciado como próximo líder do Partido Conservador. Foto: Stefan Rousseau/PA via AP

O caminho de Sunak até o Número 10 de Downing Street havia ficado praticamente livre após o anúncio de Boris Johnson no último domingo, 23, de que não concorreria ao cargo. O caminho ficou totalmente aberto quando, minutos antes do anúncio do resultado, a última adversária ainda na disputa, Penny Mordaunt, abriu mão de sua candidatura.

Em uma publicação nas redes sociais, Mordaunt afirmou que o partido havia decidido de boa fé, apesar do curto tempo para a campanha, quem seria seu novo líder, dada a urgência de um novo premiê.

“Como resultado, agora escolhemos nosso próximo primeiro-ministro. Esta decisão é histórica e mostra, mais uma vez, a diversidade e o talento do nosso Partido. Rishi tem todo o meu apoio”, escreveu a conservadora.

O ex-premiê (e ex-chefe) de Sunak, Boris Johnson, era a principal ameaça a sua candidatura, pois além de apoio no Parlamento, Johnson é uma figura mais popular entre os filiados do Partido, segundo pesquisas de opinião recentes realizadas pelo país.

Uma disputa corpo-a-corpo com Johnson em um eventual “segundo turno” seria o pior cenário para Sunak, que não consegue transferir sua popularidade entre os políticos conservadores para a base do partido. Há menos de um mês, após desbancar Liz Truss e outra dezena de candidatos em eleições internas no Parlamento, o ex-secretário do Tesouro foi superado por Truss no voto popular ― apesar da ex-primeira-ministra ser uma figura menos popular nas fileiras baixas do partido em comparação ao carismático Boris Johnson.

Embora a escolha de Sunak como premiê agrade o establishment do Partido Conservador, que acredita que o ex-secretário do Tesouro elogiado por seu trabalho na pandemia seja capaz de liderar o país em um momento de dificuldade econômica, aumento do custo de vida e preocupações com o fornecimento de energia às vésperas do inverno, em meio à guerra na Ucrânia, há em paralelo uma preocupação sobre como a escolha de Sunak vá repercutir no campo político, uma vez que, na prática, a decisão de levá-lo a Downing Street atropela a vontade dos filiados do partido, que refutaram seu nome há menos de um mês.

Líderes da oposição tentam capitalizar em cima do momento de fragilidade dos conservadores, que ocupam o governo britânico há 12 anos, na tentativa de forçar uma eleição antecipada, em um momento em que a popularidade do Partido Trabalhista, principal sigla na centro-esquerda, supera a do adversários em algumas pesquisas.

Na semana passada, o líder trabalhista Keir Starmer pediu eleições gerais antecipadas, dois anos antes do previsto, e afirmou que o Reino Unido não pode ter outro experimento dos conservadores. “Esta não é apenas uma novela no topo do Partido ‘Tory’. Está provocando um enorme dano à reputação do nosso país”, declarou, em aspa registrada pela France-Presse.

Peça-chave na queda do governo Johnson, sendo um dos principais integrantes do gabinete conservador a se demitir, e detentor de uma espécie de “crédito moral” por ter antecipado os problemas no programa econômico de Liz Truss ― o qual classificou como um “conto de fadas” durante a campanha eleitoral em que foram adversários ―, Sunak terá que superar a desconfiança que boa parte da base do partido tem por ele, por considerá-lo um multimilionário desconectado com a realidade do país, e provar que pode endereçar soluções aos problemas econômicos.