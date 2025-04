Opinião | Donald Trump não tem um plano infalível

Como previsto, os mercados estão reagindo da pior forma possível às tarifas de Donald Trump.

PUBLICIDADE É verdade que há ainda muitos defensores da teoria que o presidente americano executa um plano infalível, escondendo as suas reais intenções por trás da decisão, como se manobrasse uma jogada genial de xadrez. Mas não há nada novo acontecendo. O apelo de Trump por tarifas não é resultado da atual conjectura econômica americana (fiscal ou comercial). Desde a década de 1980, Trump defende tarifas como uma panaceia: a ferramenta perfeita não apenas para retaliar nações estrangeiras que ele acredita estarem explorando os americanos, como atingir uma ampla gama de objetivos políticos. Esse é o seu manual de política econômica.

Imagem mostra o presidente dos EUA Donald Trump durante sessão legislativa no Capitólio no dia 4. Líder americano aplicou tarifas contra países em política protecionista Foto: Jim Watson/JIM WATSON

“Para mim, a palavra mais bonita do dicionário é ‘tarifa’”, disse na campanha de 2024.

“Eu sou um homem das tarifas”, já havia dito seis anos antes, durante o primeiro mandato.

Publicidade

O histórico é longo. Trump defende a aplicação em massa de tarifas desde 1987, quando iniciou a sua trajetória política.

“Muitas pessoas estão cansadas de ver outros países roubando os Estados Unidos. Pelas nossas costas, eles riem de nós por causa da nossa própria estupidez.”

Nesse tempo, Trump entendia que o principal adversário dos Estados Unidos vinha da Ásia, mas não exatamente do Reino do Meio:

“Deixamos o Japão entrar e despejar tudo em nossos mercados.”

Foi só com o tempo que a China assumiu esse papel. Em 2011, quando tentava emplacar uma candidatura à presidência, Trump revelou o seu plano para solucionar os problemas econômicos americanos:

Publicidade

“É tão fácil. Eu aplicaria uma tarifa de 25% sobre a China e, sabe, eu disse para alguém que, na verdade, o mensageiro é importante; o mensageiro faz diferença. Eu poderia ter um homem dizendo [com a voz fina]: “Nós vamos te taxar em 25%”, e poderia ter outro dizendo [com a voz grossa]: “Escuta aqui, seu filho de uma puta, nós vamos te taxar em 25%.”

No fim, as tarifas parecem ser o único grande projeto econômico do trumpismo – a resposta para todas as grandes perguntas. E não há nada de genial por trás delas. Tarifas são impostos que um país impõe sobre os produtos importados. Quando um presidente anuncia uma tarifa, ele geralmente faz isso justificando proteger as indústrias nacionais da concorrência externa. É por isso que nós chamamos essa política de protecionismo. Liderar essa proteção concede um poder invejável a um líder político. O primeiro ganho é eleitoral. Nos Estados Unidos, o discurso protecionista encontra adeptos importantes na agricultura e em setores industriais tradicionais (como o automobilístico), as principais vítimas da concorrência estrangeira. Por isso, em diferentes contextos, tarifas podem ser uma bandeira eleitoral bastante eficiente.

Mas, mais do que isso, tarifas podem dar a um presidente-negociador um controle soberano sobre os vencedores e os perdedores da maior economia da Terra. Decidir sobre essa matéria permite a Trump oferecer ou retirar proteções para determinados segmentos conforme os seus próprios interesses – transformando as tarifas em uma moeda de troca para controlar o setor privado.

Publicidade

Parte da defesa de Trump pelas tarifas vem da sua compreensão de que muitos países se aproveitam do acesso ao mercado americano sem permitir a mesma abertura aos produtos americanos

Trump justifica a adoção das tarifas assumindo que elas incentivam os consumidores a comprarem mais produtos nacionais, o que – segundo ele – aumenta a quantidade de impostos arrecadados e os investimentos no país. Com esse movimento, diz, tarifas são capazes de restaurar a capacidade industrial e trazer uma quantidade tão grande de dinheiro do exterior que essa grana tem o poder de reduzir a carga tributária.

Como Trump entende que os Estados Unidos são fortes o suficiente para resistir a retaliações e suportar períodos de incerteza – que a dependência do mercado americano é maior para os outros países do que o contrário – acredita que está numa posição confortável para negociar.

Publicidade

Mas as coisas não são tão simples quanto parecem.

Poucos assuntos são tão pacificados na ciência econômica quanto esse: tarifas reduzem o bem-estar econômico geral. 93% dos economistas concordam com essa frase.

Apesar da propaganda enganosa, quem paga diretamente a conta das tarifas não são os consumidores de outros países, ou os governos estrangeiros – são as pessoas que vivem no país que implementa as tarifas.

Ao encarecer produtos importados, o governo americano pode até favorecer alguns setores nacionais. O problema é que muitas empresas americanas dependem de insumos estrangeiros para a produção (componentes tecnológicos, metais, partes automotivas). E quando esses insumos ficam mais caros, a competitividade de toda a cadeia produtiva corre o risco de desabar, pressionando para baixo os salários e para cima os preços dos produtos.

Com preços mais altos, o consumidor americano perde poder de compra. Não bastasse, os países afetados pelas tarifas – em especial, as grandes economias – tem bons incentivos para retaliar a decisão, dificultando a exportação de bens americanos. E essa retaliação pode provocar desemprego nos setores que dependem de exportações. 41% das receitas das empresas do S&P 500 – as 500 maiores empresas de capital aberto dos Estados Unidos – vêm do exterior.

Publicidade

Tudo isso provoca imprevisibilidade. E imprevisibilidade corrói a confiança dos mercados.

Imagem desta segunda-feira, 7, mostra indicadores de mercado da Euronext. Guerra tarifária intensificada pelos EUA causaram queda nos mercados da Europa e da Ásia Foto: Thomas Samson/AFP

Pode ser difícil para um brasileiro capturar o tamanho desse problema. O Brasil tem menos de 6 milhões de investidores de renda variável – menos de 3% da população. No nosso país, investir em ações costuma ser interpretado (não sem justiça) como um programa de rico. Nos Estados Unidos, o cenário é completamente diferente.

62% dos adultos americanos possuem investimentos no mercado de ações. São 162 milhões de investidores vivendo na terra de Donald Trump, onde aplicar parte do salário em renda variável é uma atividade perfeitamente comum, mesmo para as classes menos abastadas. A cada quatro americanos que vivem em um lar com uma renda anual inferior a US$ 40 mil, um investe em ações.

E ainda há as aposentadorias. Milhões de americanos investem indiretamente em ações por meio de planos de aposentadoria – como o 401(k) e o IRA.

401(k) é um plano de aposentadoria oferecido pelas empresas americanas onde parte do salário do empregado é depositada, regularmente, em uma conta de investimento. IRA é uma conta individual de aposentadoria, aberta pela própria pessoa, sem vínculo direto com a empresa.

Publicidade

60 milhões de pessoas participam de planos 401(k) nos Estados Unidos. Também há 53 milhões de contas IRA ativas no país.

Tanto o 401(k) quanto o IRA permitem que o dinheiro da aposentadoria de milhões de americanos seja aplicado em diferentes tipos de investimento: ações, fundos de investimento, títulos de renda fixa, etc. Entre 60% e 70% desses recursos estão expostos ao mercado de ações.

O que acontece quando há uma grande queda no valor desses investimentos? Muitos trabalhadores precisam continuar trabalhando por mais tempo para tentar recuperar o que perderam.

Esse foi o cenário apresentado nos últimos dias: milhões de americanos perdendo economias de uma vida inteira e testemunhando a aposentadoria evaporar em tempo real. O sujeito esperava se aposentar aos 65. Talvez tenha que trabalhar até além dos 70.

É por isso que se diz que uma crise no mercado de ações americano não é politicamente sustentável. Trump pode até forçar dezenas de países à mesa de negociação para chantageá-los. Mas os incentivos são os piores possíveis: provocar uma crise econômica e política, interna e externa, e fortalecer a China enquanto parceira estável e previsível para os aliados históricos americanos.

Publicidade

E nada disso mediante um plano astuto. A ignorância de Trump sobre o tema não é uma novidade.

Janet Yellen, presidente do Federal Reserve durante 2014 e 2018, diz que, quando trabalhava com ele, Trump não entendia o básico sobre política econômica ou o propósito do Federal Reserve.

Rex Tillerson, Secretário de Estado do primeiro governo Trump, diz que, em Washington, era difícil sustentar conversas elementares sobre política externa com ele, por causa da sua ignorância latente:

“A sua compreensão da história global, a sua compreensão da história dos Estados Unidos, era realmente limitada. É realmente difícil ter uma conversa com alguém que nem mesmo entende o conceito do porquê estamos falando sobre isso.”

O ex-Secretário de Estado diz que Trump não entende o básico sequer sobre o papel de um presidente:

Publicidade

“Muitas vezes o presidente dizia ‘aqui está o que eu quero fazer e aqui está como eu quero fazer’ e eu tinha que dizer a ele, ‘senhor presidente, eu entendo o que você quer fazer, mas você não pode fazer dessa forma; isso viola a lei’.”

Tillerson admitiu que era muito difícil trabalhar com uma pessoa tão indisciplinada:

“O que foi desafiador para mim, vindo da ExxonMobil, uma corporação disciplinada e altamente orientada por processos, foi trabalhar para um homem que é bastante indisciplinado, não gosta de ler, não lê relatórios, não gosta de se aprofundar nos detalhes de muitas coisas e, em vez disso, apenas diz algo como: ‘É nisso que eu acredito’.”

Anthony Scaramucci, Diretor de Comunicação da Casa Branca no primeiro governo Trump, diz que era difícil mesmo explicar conceitos simples para ele:

“Você não pode explicar algo para ele porque ele não quer parecer que não sabe de algo. Então, digamos, como H.R. McMaster no Salão Oval tentando explicar a diferença entre os xiitas e os sunitas, ele não quer ouvir e, certamente, não quer ser ‘ensinado’ por ninguém. Estávamos no avião da campanha uma vez, e o Acordo Sykes-Picot foi mencionado, que obviamente é o tratado que moldou o atual Oriente Médio, e ele se distraiu. Então, eu me virei para ele e disse, ‘e quanto ao filme Lawrence da Arábia? Você se lembra dele?‘. E ele disse, ‘claro’. E se você contar uma história para Trump, aí você consegue transmitir a informação para ele dessa forma. Isso aconteceu muito com as questões econômicas relacionadas ao comércio.”

O que acontecerá nos próximos dias não parece difícil de prever. Independente do resultado, Trump se declarará vitorioso e receberá os aplausos da sua parcela mais fiel de seguidores. Qualquer governo estrangeiro que anunciar ceder aos seus caprichos servirá de exemplo para provar a grande genialidade do seu plano. Mas a verdade é que Donald Trump não tem qualquer plano.