Opinião | Donald Trump quer anexar a Groenlândia. Você sabe o porquê? Veja o vídeo

A Groenlândia controla uma posição-chave no Oceano Ártico ao longo de duas rotas de transporte potenciais: a Passagem do Noroeste – que conecta o Atlântico e o Pacífico pelo norte do Canadá – e a Rota Marítima Transpolar – no Oceano Ártico, que hoje só é navegável com quebra-gelos.

À medida que o gelo do Ártico derrete, as rotas têm o poder de reduzir o tempo de navegação entre a América do Norte, a Europa e a Ásia – na média, elas podem ser até 40% mais curtas que a navegação pelos canais de Suez ou do Panamá, o que torna o Ártico bastante importante para o comércio internacional.