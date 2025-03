Opinião | Putin chefia um Estado terrorista na Rússia e a Europa não tem outra opção que não seja enfrentá-lo

Nesta segunda-feira, o governo da Lituânia acusou a inteligência militar russa de estar por trás de um incêndio criminoso em uma loja da Ikea em Vilna, a capital do país. O ataque aconteceu em maio de 2024. O suspeito foi preso quando estava prestes a cometer outro ataque em Riga, capital da Letônia. Ele filmou o incêndio e fugiu para Varsóvia, na Polônia, onde recebeu uma BMW como recompensa pela tarefa.

PUBLICIDADE Na semana passada, a Polônia acusou a inteligência militar russa de ter ateado fogo num shopping center em Varsóvia – o Marywilska 44, com quase 1.400 unidades comerciais. O criminoso também filmou o incêndio com o celular para documentar a sabotagem. Em pouco tempo o vídeo viralizou nos canais de propaganda russos. O shopping foi destruído. O ataque na Lituânia aconteceu no dia 9 de maio. O atentado na Polônia foi realizado três dias depois. Há dezenas de casos parecidos com esses na Europa. A inteligência da República Checa acusa a Rússia de estar por trás de até 100 incidentes como esses no continente apenas em 2024. E essa é uma análise conservadora.

Incêndio shopping Marywilska, na Polônia Foto: Reprodução/X/KGPSP

Exemplos a rodo

Há todo tipo de ataque.

Em novembro, a República Checa disse que Moscou estava por trás de uma onda de falsas ameaças de bomba que forçaram centenas de escolas do país a fecharem por dias.

No mesmo mês, a Holanda anunciou a contratação de empresas privadas para cuidar da segurança do Mar do Norte, ameaçado pela Rússia. A inteligência militar russa também realiza ataques dessa natureza no Mar Báltico, onde Moscou patrocina o corte de cabos submarinos.

Em outubro, a polícia da Moldávia revelou um programa de inteligência que levou 300 moldavos para a Rússia, com o objetivo de ensiná-los a organizar protestos de mentira e distúrbios civis. A Rússia produz protestos com manifestantes falsos por toda Europa.

Em julho, a Rússia foi acusada de planejar assassinar o alemão Armin Papperger, CEO da fabricante de armas Rheinmetall, que tem abastecido a Ucrânia durante a guerra.

Em fevereiro, a inteligência militar russa foi acusada de contratar vândalos para quebrar as janelas do carro do ministro do interior da Estônia. Os envolvidos receberam € 10 mil para produzir o ataque.

Acidente marítimo no Mar do Norte envolvendo cargueiro: capitão do barco tinha cidadania russa Foto: Dan Kitwood/AP

Incentivo à imigração ilegal

E isso para não falar da imigração ilegal. Em dezembro, a União Europeia anunciou que dedicaria € 170 milhões para fortalecer o controle de fronteira com a Rússia. Os fundos estão sendo distribuídos entre Estônia, Lituânia, Polônia, Finlândia e Noruega.

Há 10 dias, o jornal britânico The Telegraph publicou uma reportagem contando como os russos usam exércitos privados para influenciar o fluxo de imigrantes ilegais do Oriente Médio para a Europa através do Mar Mediterrâneo.

Presença de mercenários russos na África Foto: Rodrigo da Silva

Incêndios criminosos

Muitos dos ataques russos à Europa acontecem com incêndios criminosos – como o da Ikea e do Marywilska 44.

Em julho, a inteligência militar russa foi a principal suspeita de incendiar linhas de trens de alta velocidade na França, horas antes da abertura das Olimpíadas de Paris. Os atentados paralisaram viagens, afetando 800 mil pessoas, incluindo atletas que se dirigiam à cerimônia. Cinco dias antes, as autoridades francesas prenderam um espião russo em Paris, suspeito de planejar desestabilizar os Jogos Olímpicos. Três semanas antes, um agente russo foi preso com explosivos perto do Aeroporto de Paris.

Em maio, a inteligência militar russa também colocou fogo em uma siderúrgica em Berlim. Mais de 200 bombeiros foram mobilizados para combater o incêndio. A fábrica fazia parte do conglomerado alemão Diehl Defense, que fabrica sistemas de defesa aérea utilizados pela Ucrânia.

Atentados aéreos

Os ataques também visam os céus da Europa.

No início desse ano, Donald Tusk, primeiro-ministro da Polônia, acusou a Rússia de planejar atentados terroristas contra companhias aéreas ao redor do mundo. Há amplas evidências sustentando a acusação.

Em julho de 2024, a inteligência militar russa foi acusada de provocar um incêndio em um avião que estava parado num depósito da DHL nos arredores de Birmingham, na Inglaterra. Em outubro, a Alemanha conseguiu evitar uma tragédia ainda maior, quando um avião pegou fogo num depósito da DHL em Leipzig. O dispositivo só não explodiu no ar porque o voo, por coincidência, atrasou. A Rússia também é a principal suspeita desse atentado.

Em novembro, o Wall Street Journal revelou que a inteligência americana interpretava esses incêndios como testes para uma operação maior, visando aeronaves de carga e de passageiros com destino aos Estados Unidos e o Canadá. O New York Times noticiou que o governo Biden alertou o Kremlin sobre esses casos dizendo que não toleraria terrorismo em seu território. O Canadá sustentou a mesma posição. Em novembro, a Polônia deteve quatro pessoas suspeitas de planejar detonar bombas em voos com destino aos Estados Unidos.

A Rússia também ataca o espaço. Em julho de 2024, a União Internacional de Telecomunicações – a agência da ONU especializada em tecnologias de informação e comunicação – condenou o Kremlin por uma série de sabotagens contra os sistemas de satélites de países europeus. Nessa semana, a Holanda se filiou a um grupo na ONU com outros 7 países europeus, que se queixam contra a sabotagem espacial russa. Esse grupo é apoiado por outros 17 Estados-membros da União Europeia, além do Reino Unido.

E ainda há dezenas de ciberataques, episódios de espionagem e violação de privacidade, interferências eleitorais e campanhas de influência. Houve centenas de casos como esses na Europa em 2024, patrocinados pela Rússia.

Desde a invasão em larga escala na Ucrânia, em 2022, a Rússia vem conduzindo uma campanha aberta de sabotagem contra a Europa.

Este aqui é um mapa com os principais casos públicos noticiados em 2024, envolvendo guerra híbrida russa no continente. Este é um retrato bastante conservador do tamanho deste problema, mas nos ajuda a compreender o grau de desafio que Moscou impõe à Europa.

Mapa da Europa com registros de sabotagens russas Foto: Rodrigo da Silva

Quando falar não resolve

A dimensão e a natureza desses ataques – sobretudo, o fato da Rússia jamais ter admitido responsabilidade ou mostrado disposição em interrompê-los – colocam um obstáculo quase intransponível para que a União Europeia e o Reino Unido resolvam esse cenário através de qualquer via diplomática.

De modo geral, a diplomacia exige um mínimo de três elementos:

a existência de um canal de comunicação funcional entre as partes; boa vontade ou disposição para concessões mútuas; e credibilidade mínima nos compromissos assumidos.

Se um desses fatores não está presente, a probabilidade de qualquer negociação diplomática fracassar aumenta consideravelmente.

O principal objetivo político de Vladimir Putin é reconstruir o Império Russo, anexando os territórios perdidos da Cortina de Ferro. Há pilhas de evidências mostrando isso. O maior adversário desse projeto é a União Europeia.

É por isso que a relação entre a Rússia e a União Europeia está profundamente corroída. O continente chegou nessa posição porque o objetivo russo é minar a coesão dos seus países-membros, enfraquecendo o poder deles em apoiar o leste do continente.

Moscou não irá renunciar a esse projeto porque essa não é apenas uma vocação autoritária de um ditador, mas uma herança da cultura política de um país que conseguiu se transformar no maior território da Terra – equivalente ao terreno de Plutão – corroendo a soberania de diferentes povos e nações.

Este desafio é ainda maior hoje do que foi na Guerra Fria.

Hoje a Rússia é o grande estado terrorista da Europa – e não apenas na Ucrânia. Moscou promove mais terrorismo no continente do que qualquer grupo jihadista. E fugir do enfrentamento a esse projeto político autoritário não é mais uma opção.

A Europa já está em guerra.