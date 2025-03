Opinião | Trump está se aproximando de Putin para dividir russos e chineses?

Nos últimos dias, o discurso de que Donald Trump está tentando dividir russos e chineses ao se aproximar de Moscou vem ganhando popularidade no debate público.

PUBLICIDADE A sugestão tem lastro no mundo real. Keith Kellogg, o enviado de Trump para a Ucrânia, revelou esse movimento em fevereiro, durante uma apresentação na Conferência de Segurança de Munique. O governo Trump, diz ele, tentará “quebrar” a aliança de Putin com a China. Na semana passada, Xi Jinping respondeu à provocação dizendo que China e Rússia “não podem ser afastadas uma da outra”. Muitos defensores dessa ideia citam a aproximação de Richard Nixon com a China, nos anos 1970, para justificar uma suposta genialidade diplomática de Trump. O republicano, dizem, está fazendo o movimento na direção oposta.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, conversa com jornalistas no quintal da Casa Branca Foto: Jacquelyn Martin/AP

Só tem um problema: este é um plano estúpido.

Em primeiro lugar, a ideia de que Richard Nixon dividiu russos e chineses nos anos 1970 é um erro histórico grosseiro. Apesar do papel de Moscou na ascensão do Partido Comunista Chinês, Rússia e China romperam as suas relações diplomáticas no final dos anos 1950.

Na época, Mao Zedong estava enfurecido com os rumos que a União Soviética tomava após a morte de Stálin, acreditando que a China merecia um papel maior no bloco comunista. Incomodado com a influência de Moscou na Ásia, o líder da revolução chinesa denunciou a política de desestalinização de Nikita Khrushchev, e passou a tratar o novo mandachuva do Kremlin como um traidor revisionista.

Com a tensão, China e União Soviética não demoraram a romper os seus laços. Pior: essa decisão serviu como uma excelente justificativa para os dois países reacenderam disputas territoriais – duas delas capazes de gerar conflitos militares em 1969, com centenas de mortos e feridos: na fronteira oriental de Heilongjiang e na fronteira ocidental de Xinjiang.

A coisa quase saiu do controle. Quando o primeiro-ministro soviético Alexei Kosygin tentou telefonar para Mao Zedong para discutir um cessar-fogo, a operadora chinesa que atendeu a ligação o chamou de “elemento revisionista” e desligou a chamada sem delongas.

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, discursa em uma reunião do Serviço de Segurança Federal, em Moscou, Rússia Foto: Alexander Kazakov/AP

A disputa foi tão intensa que, em 1969, a União Soviética planejou um ataque preventivo com bomba atômica contra a China, e pediu para que os americanos não se envolvessem. Nixon advertiu que um ataque à China provocaria a Terceira Guerra Mundial. Mao chegou a fugir de Pequim para um bunker em Wuhan.

O conflito provocou uma onda de raiva pelo país. Na China, 150 milhões de civis e militares participaram de manifestações anti-soviéticas em 1969.

Por isso, quando Nixon visitou Pequim em fevereiro de 1972, não estava tentando dividir russos e chineses: estava explorando uma cisão formada entre os dois países quase 15 anos antes, grande o suficiente para produzir conflitos militares e ameaças de ataques com bombas atômicas. Moscou e Pequim já estavam profundamente divididos.

Não há qualquer cenário parecido com o atual.

Cenário atual

Hoje, russos e chineses estão longe de um rompimento. Na verdade, dá para dizer que desde 1989, quando reestabeleceram as suas relações diplomáticas, o vínculo entre esses dois países nunca foi tão sólido.

Em fevereiro de 2022, às vésperas da invasão em larga escala na Ucrânia, Moscou e Pequim anunciaram formalmente que o relacionamento deles era “sem limites”. Desde então, o comércio bilateral e a cooperação militar entre Rússia e China explodiram (o comércio entre os dois países atingiu um recorde de US$ 244,8 bilhões em 2024).

Se nos anos 1970, Moscou e Pequim dividiam objetivos políticos distintos, hoje são os grandes arquitetos da ordem multipolar. Mao e a burocracia moscovita não se bicavam. Putin e Xi comungam de um relacionamento pessoal acima da média, e o líder chinês já chegou a chamar o líder russo de “meu melhor, mais íntimo amigo”.

Estratégia arriscada

Do ponto de vista russo, romper com Pequim para se aproximar de Washington seria uma estratégia desnecessariamente arriscada.

Os Estados Unidos realizam eleições presidenciais a cada quatro anos. A China é governada pelo mesmo partido desde 1949.

Ter os chineses como adversários não é uma boa ideia para Moscou. A China é a maior parceira comercial da Rússia. A Rússia não está nem entre os cinco maiores parceiros comerciais da China.

Com mais de 4 mil quilômetros de fronteira dividida, Moscou tem muito mais a temer de Pequim do que de Washington. Se alguns russos suspeitam que os chineses planejam invadir a Sibéria em algum momento futuro, alguns chineses têm certeza que partes do leste da Rússia, na verdade, pertencem à China.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, discute com o presidente da Ucrânia, Volodmir Zelenski, no Salão Oval Foto: Saul Loeb/AFP

No século 19, no início do que Pequim chama de Século de Humilhação, chineses e russos assinaram tratados que cederam aos russos grandes extensões de terras ao redor do Lago Baikal – o maior lago de água doce do mundo. Alguns chineses pleiteiam a devolução desse espaço, e muitos emigram para a região todos os anos, sinicizando a cultura local. Não são poucos os russos desconfortáveis com a presença chinesa na Sibéria.

Se russos e chineses rompessem os seus vínculos, essas disputas territoriais voltariam ao centro da relação entre os dois países, com ampla desvantagem para os russos – ninguém em Moscou tem a ingenuidade de acreditar que os americanos entrariam em guerra com uma potência nuclear como a China para proteger a soberania territorial russa.

Além disso, se os Estados Unidos se aproximassem de Moscou, e Moscou se afastasse de Pequim, os chineses aumentariam os seus laços com a Ucrânia e os países do leste da Europa e da Ásia Central, territórios que o Kremlin entende fazer parte da sua zona de influência. Nesse caso, o problema russo não seria solucionado: Moscou substituiria um adversário poderoso por outro, consideravelmente mais próximo do coração de seu território, com muito mais artifícios econômicos para seduzir seus vizinhos. A China, afinal, já é a maior parceira econômica da Ucrânia e dos principais países da Ásia Central.

Ao aproximar os Estados Unidos de Moscou, o que Trump produz é uma melhora do capital político da Rússia na sua relação com a China, e uma melhora do capital político da China na sua relação com a Europa e o Canadá. Os Estados Unidos, por outro lado, diminuem os seus laços com parceiros estáveis e desenvolvidos – que compartilham da sua cultura política – e enfraquecem a maior aliança militar de todos os tempos para fortalecer a posição de adversários históricos imprevisíveis. Washington deixa de ser a liderança inconteste de uma ordem mundial hegemônica, rebaixando o seu status para dividir o mundo com outros polos de poder.

No fim, alimentar a teoria que o objetivo de Trump é separar russos e chineses pode até ser estrategicamente interessante para russos e chineses. Mas ninguém precisa ser um gênio das relações internacionais para entender a consequência de um plano nessa direção: Trump tornaria a América pequena como nunca antes.