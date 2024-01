Governador Ron DeSantis, da Flórida, desiste da corrida presidencial e anuncia apoio a Trump

O governador Ron DeSantis, da Flórida, suspendeu sua campanha para presidente neste domingo, 21, apenas dois dias antes das eleições primárias de New Hampshire, e apoiou o ex-presidente Donald Trump.

PUBLICIDADE A decisão marca uma implosão espetacular para um candidato que já foi visto como tendo a melhor chance de destronar Trump como candidato do Partido Republicano em 2024. A devastadora derrota de 30 pontos percentuais de DeSantis para Trump nas convenções de Iowa, na última segunda-feira, o deixou diante de uma pergunta assustadora: Por que continuar? Neste domingo, ele deu sua resposta, reconhecendo que não havia sentido em continuar.

“Hoje, estou suspendendo minha campanha”, disse em um vídeo postado depois que o The New York Times informou que ele deveria deixar a disputa, acrescentando: “Trump é superior ao atual ocupante do cargo, Joe Biden. Isso está claro. Assinei um compromisso de apoiar o candidato republicano e honrarei esse compromisso. Ele tem o meu endosso porque não podemos voltar à velha guarda republicana do passado”.

Em alguns momentos da campanha, DeSantis parecia estar passando de um constrangimento para o outro Foto: Christian Monterrosa/AFP

DeSantis voltou para casa em Tallahassee no final do sábado, após fazer campanha na Carolina do Sul. Esperava-se que ele comparecesse a um evento de campanha em New Hampshire na tarde deste domingo, mas uma pessoa familiarizada com o assunto disse que esse não era mais o caso.

Após anunciar sua candidatura à presidência em maio, a campanha de DeSantis provou ser um fracasso dispendioso, gastando dezenas de milhões de dólares em conjunto com grupos externos bem financiados, com pouco efeito aparente.

A zombaria constante de Trump — desde as expressões faciais de DeSantis até sua escolha de calçados — degradou sua imagem como um guerreiro conservador confiante. Ao longo da campanha, os números das pesquisas nacionais de DeSantis caíram aproximadamente pela metade, o que parece ser uma acusação tanto de suas habilidades como candidato quanto de sua estratégia de tentar concorrer à direita de Trump.

Em alguns momentos, parecia que DeSantis estava passando de um constrangimento para o outro, enquanto sua campanha lidava com contratempos como demissões em massa e as consequências da produção de um vídeo na mídia social com um símbolo nazista.

Em Iowa, sua promessa impetuosa de vitória se mostrou vazia. Em vez disso, ele venceu por pouco a ex-governadora Nikki Haley, da Carolina do Sul, cuja imagem mais moderada parecia não se adequar aos republicanos socialmente conservadores do Estado.

O envio de recursos para Iowa reduziu os esforços de DeSantis em New Hampshire e na Carolina do Sul, dois dos outros Estados de indicação inicial, onde seus números nas pesquisas despencaram. Sua perda de apoio, tanto de eleitores quanto de doadores, significava que não havia sentido em continuar com derrotas mais inevitáveis.

Embora ele tenha começado o ano liderando em New Hampshire, as pesquisas agora mostravam DeSantis em um distante terceiro lugar, com cerca de 6% dos votos.

O caos marcou os últimos dias de sua campanha, da mesma forma que os primeiros, quando ele deu início à campanha com um evento ao vivo amplamente ridicularizado e tecnicamente prejudicado no Twitter. No fim de semana, a agenda de DeSantis estava em constante mudança, pois ele voou entre New Hampshire e Carolina do Sul com pouco aviso prévio, adiando eventos e, finalmente, cancelando suas aparições nos programas políticos da manhã de domingo. Na semana passada, DeSantis começou a dar sinais de que poderia estar pensando em sair da disputa, olhando para a eleição de 2028 e admitindo que Trump havia obtido uma vitória esmagadora em Iowa. Tanto DeSantis quanto seus aliados pareciam estar perigosamente com pouco dinheiro. Nenhum anúncio pró-DeSantis foi veiculado na televisão de New Hampshire desde antes do Dia de Ação de Graças./NYT