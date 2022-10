Mistério na Suécia: roubo de radares nas estradas pode estar ligado à Guerra na Ucrânia

ESTOCOLMO — Os ladrões atacam nas estradas da Suécia rural, normalmente entre meia-noite e 3h. Empregam força bruta, por vezes usando uma serra ou arrebentando os gabinetes que contêm seu butim: câmeras de monitoramento de velocidade de alta tecnologia.

Depois de uma pausa breve em setembro, os furtos voltaram a ocorrer, a polícia investiga atualmente um total de 160 casos. Poderá custar mais de US$ 22 mil substituir cada câmera e reparar o estrago.

A motivação dos roubos é um mistério. Poderiam ser ladrões especializados em equipamentos de alta tecnologia furtando um produto difícil de obter? Ou motoristas que gostam de pisar fundo fartos do monitoramento Big Brother flagrando-os em meio à solidão das estradas interiores?

Carro em estrada próxima de SŠvsjš, na Suécia, em imagem de 6 de agosto de 2014. Há mais de 2,3 mil câmeras espalhadas pelas estradas do país Foto: Alexander Mahmoud / NYT

Talvez seja essa a teoria mais intrigante que circulou nas reportagens locais: as câmeras poderiam ser usadas em drones militares da Rússia em meio às suas dificuldades com equipamento na guerra com a Ucrânia.

Eva Lundberg, coordenadora nacional do sistema de monitoramento de trânsito por câmeras da Trafikverket, a agência nacional de transportes, afirmou que quem quer que esteja roubando as câmeras de monitoramento de velocidade destruiu 70 unidades em oito dias no fim de agosto entre os Condados de Estocolmo e Uppsala.

“Então, em setembro, os furtos pararam completamente”, afirmou ela, acrescentando que a segunda onda começou na metade de outubro.

Os gabinetes, montados em postes, contêm flash, radar, um processador e a valiosa câmera. “Eles levam apenas a câmera”, afirmou Lundberg. “Agem com muita rapidez.”

A Suécia começou a instalar câmeras de monitoramento de trânsito em 2006, ao longo de estradas rurais em que os limites de velocidade oscilam entre 70 e 90 km/h. Há atualmente 2,3 mil câmeras de monitoramento de velocidade instaladas em todo o país. Motoristas fotografados em velocidades além do limite recebem multas pelo correio.

A teoria de que a guerra na Ucrânia poderia estar motivando os roubos está ligada à aguda escassez da Rússia em relação a componentes militares críticos, enquanto o país enfrenta sanções incapacitantes sobre tecnologias.

Lars Wilderang, escritor e blogueiro militar, especulou que as sanções podem estar forçando a Rússia a encontrar soluções criativas para obter componentes para equipamentos militares como drones. “Os ladrões vêm de um lugar, mas os receptadores vêm de outro”, afirmou ele. “Ninguém faz esse tipo de furto sistemático nessa magnitude a não ser que haja alguém encomendando os produtos.”

Até as recentes ondas de furtos ocorrerem, a pior coisa que acontecia com essas câmeras de segurança era virar alvo de incidentes de vandalismo ocasionais, praticado por “alguém irritado porque levou uma multa de excesso de velocidade”, afirmou Jonas Eronen, porta-voz da polícia na Region Mitt, onde três condados foram afetados. Os vândalos normalmente atacariam unidades instaladas recentemente “encobrindo as lentes com tinta spray ou derrubando-as”, afirmou ele.

“Mas nas semanas recentes, alguém tem arrombado sistematicamente os gabinetes que protegem os equipamentos e furtado seu conteúdo, levando as câmeras e dispensando o restante nas imediações da cena do crime”, afirmou ele.

Eronen disse que uma rede criminosa internacional poderia estar por trás dos roubos. A polícia sueca combate há muito tempo ondas de criminalidade similares, em que grupos de ladrões vindos do exterior miram certos tipos de mercadorias: motores de barco, catalisadores de automóveis, unidades de GPS ou até selas de cavalos. Os ladrões retiram, então, os itens do país para vendê-los.

“Banquete sueco tem um significado diferente para essas gangues”, afirmou Eronen.

Os crimes são difíceis de resolver, porque quando a polícia é acionada os ladrões normalmente já fugiram para outra região ou deixaram o país. Mas a polícia não descarta a possibilidade de participação de criminosos locais, acrescentou ele.

Até a sexta-feira, a Autoridade Policial da Suécia estava investigando 160 ocorrências de furtos de câmeras de monitoramento de velocidade, afirmou por e-mail a assessora de imprensa da corporação, Anna Engelbert. “Não podemos dar mais informações a respeito desses casos”, afirmou ela, citando a necessidade de proteger as investigações em andamento.

Mas o propósito exato do roubo dessas câmeras tem intrigado a Trafikverket e a polícia. As câmeras Nikon customizadas que a Suécia usa fotografam motoristas e placas de veículos a 15 metros de distância. As lentes ficam fora de foco a qualquer outra distância do objeto fotografado, afirmou Lundberg. “Não é possível ajustar esse foco, segundo nosso fornecedor. Pelo menos não facilmente.” / TRADUÇÃO DE AUGUSTO CALIL