Trump diz que não vai desistir da corrida presidencial em 2024 nem se for condenado

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump disse que não desistiria da corrida de 2024 mesmo que fosse condenado por um crime.

“Eu nunca desistiria, não faço isso”, apontou Trump em uma entrevista que foi ao ar na terça-feira, 11, com o apresentador Tucker Carlson, da Fox News.

A entrevista foi a primeira aparição de Trump na mídia nacional desde que ele foi indiciado na semana passada em Nova York por 34 acusações de falsificação de registros comerciais em conexão com um pagamento clandestino à atriz de filmes adultos Stormy Daniels, que alega ter tido um encontro sexual com Trump.

FILE - O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fala em sua propriedade em Mar-a-Lago, em Palm Beach, Florida, depois de ser indiciado em Nova York Foto: Evan Vucci/AP

Trump se declarou inocente e apontou que a acusação tem fins políticos. Em março, o republicano afirmou que seguiria com a candidatura mesmo se fosse indiciado, mas não havia abordado anteriormente uma possível condenação.

Não existem barreiras para alguém concorrer à presidência se for condenado por um crime, como o socialista Eugene V. Debs fez em 1920 enquanto estava preso por se manifestar contra o recrutamento na Primeira Guerra Mundial.

Trump também é acusado de pressionar autoridades para anular eleições de 2020

Continua após a publicidade

Além da acusação de Nova York, o ex-presidente enfrenta investigações criminais em andamento pelo promotor distrital no condado de Fulton, Geórgia, sobre a pressão de Trump sobre as autoridades para anular os resultados das eleições de 2020 na Georgia.

Trump também é alvo de duas investigações federais sobre os esforços de seus aliados para a apresentação de falsas fraudes eleitorais e a posse de documentos confidenciais após a saída da Casa Branca.

“Eles não querem concorrer contra mim”, disse Trump na entrevista, sugerindo que as investigações visavam atrapalhar sua campanha.

Ex-presidente elogia Putin e Xi Jinping em entrevista

A maior parte da entrevista cobriu assuntos internacionais, com Trump reiterando opiniões favoráveis a líderes estrangeiros. Ele chamou o presidente russo, Vladimir Putin, de “muito inteligente” e disse que os dois “tinham um relacionamento muito bom”.

Trump repetidamente elogiou as capacidades nucleares da Rússia como equivalentes às dos Estados Unidos.

Continua após a publicidade

Donald Trump se reúne com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, em Helsinki, Finlândia em julho de 2018 Foto: Doug Mills/The New York Times

O republicano também afirmou que as pessoas que investigaram a suposta interferência russa nas eleições de 2016 deveriam ser presas por traição.

Durante a entrevista, o ex-mandatário elogiou o presidente chinês Xi Jinping, classificando o político como um homem brilhante.

Trump apontou que tem ótimo relacionamento com líderes da Arábia Saudita e mantém contato com o líder Supremo da Coreia do Norte, Kim Jong Un.

O jornalista da Fox News afirmou que Trump é um político moderado e sensato. Mensagens divulgadas em litígio por difamação pela Dominion Voting Systems contra a Fox News mostraram que Carlson declarou no início de 2021 que odiava Trump e esperava poder ignorá-lo.

Trump afirmou que funcionários do tribunal choraram quando ele foi indiciado

Trump descreveu que os funcionários do tribunal estavam chorando em sua audiência. “Quando fui ao tribunal, que também é uma prisão em certo sentido, eles me registraram e posso dizer que as pessoas estavam chorando”, acrescentou o republicano.

Continua após a publicidade

O ex-presidente afirmou que os funcionários também lhe disseram que sentiam muito pela situação que Trump estava sendo submetido./W.Post