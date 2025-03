Ucrânia ataca Moscou em maior ofensiva com drones da guerra; veja vídeo

A Ucrânia atacou Moscou na madrugada desta terça-feira, 11, no maior ataque de drones da guerra contra a capital da Rússia nos mais de três anos de conflito, informou a agência de notícias Reuters. Os ataques, direcionados a 10 regiões do país, deixaram ao menos duas pessoas mortas e três ficaram feridas no bombardeio que provocou incêndios e chegou a suspender o transporte aéreo e ferroviário na região.

PUBLICIDADE O ministério da Defesa da Rússia informou que unidades de defesa aérea destruíram 337 drones ucranianos durante a noite, sendo 91 deles sobre a região de Moscou. O prefeito da capital russa, Sergei Sobyanin, afirmou que pelo menos 69 drones foram destruídos ao se aproximarem da cidade em várias ondas de ataques. O bombardeio aconteceu horas antes de um encontro entre o presidente ucraniano, Volodmir Zelenski, e o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, na Arábia Saudita para retomar as negociações em busca de um cessar-fogo no conflito.

Carros queimados após um ataque com drones ucranianos em Domodedovo, nos arredores de Moscou. Foto: Andrei Vorobyev/AP

“Especialistas dos serviços de emergência trabalham no local onde os destroços caíram”, informou o prefeito de Moscou. Veículos de comunicação russos divulgaram em redes sociais imagens de prédios residenciais atingidos pela queda de drones, com janelas quebradas e buracos em telhados.

Publicidade

A investida aconteceu horas antes de um encontro entre delegações dos Estados Unidos e da Ucrânia em Riad, na Arábia Saudita, para discutir o início formal das negociações entre os países para pôr fim à guerra com a Rússia.

O prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin, chamou o ato de “um ataque maciço”. Inicialmente, foram reportados 58 drones interceptados rumo à capital russa, poucas vezes atacada pela Ucrânia no atual conflito. Mais tarde, o número foi corrigido para 91.

Leia também EUA sinalizam que a Ucrânia terá de ceder parte de seu território à Rússia para pôr fim à guerra

A maioria dos drones — 126 ao total — foi abatida sobre a região de Kursk. Outras regiões listadas do Ministério da Defesa incluíam Belgorod, Bryansk e Voronezh na fronteira com a Ucrânia e aquelas mais profundas dentro da Rússia, como Kaluga, Lipetsk, Nizhny Novgorod, Oryol e Ryazan.

Sete apartamentos em um prédio residencial na capital foram atingidos. O ataque também incendiou vários carros em um estacionamento e danificou dois outros prédios residenciais na região, relataram as agências de notícias estatais russas RIA Novosti e Tass.

Publicidade

Moscou e região tem população de pelo menos 21 milhões de pessoas, sendo uma das maiores áreas metropolitanas da Europa, ao lado de Istambul, na Turquia.

Transportes suspensos

O órgão regulador de aviação da Rússia informou que os voos foram suspensos nos quatro aeroportos de Moscou para garantir a segurança aérea após os ataques. Outros dois aeroportos, nas regiões de Yaroslavl e Nizhny Novgorod, ambos a leste de Moscou, também foram fechados. Mais tarde, o governo russo informou que as operações foram retomadas.

Um dos apartamentos onde um drone ucraniano abatido caiu. Foto: Andrei Vorobyev/AP

Vorobyov disse que pelo menos sete apartamentos foram danificados e moradores foram forçados a evacuar um prédio de vários andares no distrito de Ramenskoye, na região de Moscou, cerca de 50 km a sudeste do Kremlin.

A infraestrutura ferroviária na estação de trem no distrito de Domodedovo, a cerca de 35 km ao sul de Moscou, foi danificada devido aos destroços de drones, informou a agência de notícias RIA.

Publicidade

O canal de notícias Baza, no Telegram, próximo aos serviços de segurança da Rússia, e outros canais de notícias russos no Telegram postaram vídeos de vários incêndios residenciais em Moscou que, segundo afirmaram, foram provocados pelos ataques.

Os governadores da região de Ryazan, ao sudeste da região de Moscou, e da região de Belgorod, na fronteira com a Ucrânia, também disseram que suas regiões estavam sob ataques de drones. Várias localidades da região de Belgorod ficaram sem energia, informou o governador regional. /AP e AFP