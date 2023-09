Rússia afirma que o seu míssil intercontinental Sarmat está em “serviço de combate”

O chefe da agência espacial russa disse nesta sexta-feira, 1, que o míssil balístico intercontinental Sarmat, que Moscou afirma ser capaz de lançar 10 ou mais ogivas nucleares e se deslocar a velocidades hipersónicas para enganar as defesas, foi colocado “em serviço de combate”.

Pavel Luzin, um analista militar russo, disse que o anúncio significava que o míssil tinha sido colocado num silo e estava pronto a ser utilizado. No entanto, essa prontidão pode estar mais “no papel” do que na realidade, acrescentou ele, dado o número limitado de testes do Sarmat.

O diretor da agência espacial, Yuri Borisov, não deu pormenores sobre o que queria dizer com “serviço de combate”, nem disse quantos dos mísseis tinham sido instalados ou onde.

O míssil balístico intercontinental Sarmat é lançado durante um teste no cosmódromo de Plesetsk, na região de Arkhangelsk, na Rússia, nesta imagem fixa retirada de um vídeo divulgado em 20 de abril de 2022. Foto: Ministério da Defesa da Rússia via REUTERS

Em abril de 2022, a Rússia anunciou que tinha lançado com sucesso o Sarmat. Na época, o presidente Vladimir Putin disse que o míssil mostraria aos adversários da Rússia que eles precisavam “pensar duas vezes” antes de ameaçar seu país.

O anúncio de sexta-feira parece ser uma tentativa de enviar mais um sinal político ao Ocidente, segundo os especialistas: um aviso de que o aumento da ajuda ocidental à Ucrânia pode ter consequências perigosas para o mundo, mesmo que os mísseis Sarmat não se destinem ao campo de batalha.

“O Kremlin está preocupado com o facto de as suas ameaças nucleares já não funcionarem e está a tentar reavivar o medo das armas nucleares russas nos EUA e na Europa”, disse Luzin.

O receio de que a Rússia possa utilizar armas nucleares foi outrora considerado uma relíquia da Guerra Fria, mas vários factores reavivaram-no como uma questão militar e diplomática, observou o Dr. Matthew Kroenig, especialista em competição estratégica com a Rússia e a China no Conselho Atlântico e professor de ciências políticas na Universidade de Georgetown.

Esses factores incluem as repetidas ameaças da Rússia de utilizar armas nucleares desde que invadiu a Ucrânia no ano passado, as relações hostis entre a China e os Estados Unidos e o desenvolvimento dos seus próprios mísseis pela Coreia do Norte.

Em tempos, Washington enfrentou apenas Moscou como uma possível ameaça nuclear. Agora, os Estados Unidos têm de desenvolver uma política para lidar com três potências nucleares ao mesmo tempo, disse o Dr. Kroenig.

O arsenal nuclear da Rússia, o maior do mundo, é a sua principal reivindicação de estatuto de grande potência, afirmaram os peritos, e o anúncio destinava-se a sublinhar esse facto junto do público estrangeiro e nacional.

Em Washington, o porta-voz da Casa Branca, John F. Kirby, disse aos jornalistas que não podia confirmar as informações russas de que o Sarmat estava pronto para o combate.

Um funcionário dos EUA, que não tinha autorização para fazer uma declaração oficial mas que falou sob condição de anonimato, disse que o destacamento não tinha aumentado os receios dos EUA de uma escalada nuclear e parecia ser uma postura de baixo nível.

Thomas Karako, membro sénior do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais em Washington, concordou. “Está a haver alguma luta de sabres. Há muito tempo que vimos este comboio chegar. A Rússia tem estado a recapitalizar o seu arsenal nuclear há cinco ou dez anos. Estamos agora a ver o fruto desse investimento”.

O Dr. Kroenig disse que o Sarmat representava o culminar de um esforço de modernização russo, enquanto os esforços de modernização dos EUA estavam apenas a começar. Ele observou que os EUA ainda dependem dos mísseis Minuteman, atualizados pela última vez na década de 1970. Em contraste com as afirmações da Rússia de que o Sarmat pode transportar 10 ogivas nucleares, acrescentou, o Minuteman pode transportar três.

A Rússia anunciou pela primeira vez que estava desenvolvendo o Sarmat em 2018 e originalmente planejava implantar o míssil no final do ano passado, mas não atingiu esse objetivo. Putin disse em junho que a nova arma seria implantada “em breve” e “forçaria todos os que estão tentando ameaçar nosso país no calor de uma retórica frenética e agressiva a pensar duas vezes”.

O que o distingue é o fato de a Rússia afirmar que o Sarmat será capaz de escapar aos sistemas de defesa que os Estados Unidos estão tentando desenvolver para abater os mísseis intercontinentais que se aproximam.

O míssil libertaria vários “veículos de reentrada”, cada um carregando uma ogiva, bem acima da terra, para mergulhar em direção aos seus alvos. Moscou afirma que esses veículos podem manobrar a velocidades extremamente elevadas, tornando-os praticamente impossíveis de atingir.

“Putin tem certamente interesse em dar ênfase ao assunto”, disse Vann H. Van Diepen, um ex-analista de armamento do Gabinete do Diretor dos Serviços Secretos Nacionais.

O desenvolvimento de um sistema deste tipo implicaria a superação de sérios desafios técnicos, disse ele, mas se funcionar como anunciado, “poderia ser um desafio para a defesa antimíssil dos EUA”.

O Sarmat é um substituto do Voevoda, ou SS-18, o maior e mais mortífero míssil da era soviética. De acordo com a descrição de Putin em 2018, o peso do Sarmat excede 200 toneladas e pode voar sobre os polos Norte ou Sul e atingir alvos em qualquer lugar do mundo. A sua trajetória levá-lo-ia ao espaço.

Em fevereiro, o Presidente Putin anunciou que a Rússia estava a suspender a sua participação no tratado New Start de 2010, que limita ambas as partes à utilização de 1550 ogivas nucleares.

A administração Biden concordou em prorrogar o tratado até janeiro de 2026, embora as perspectivas de um novo tratado pareçam escassas dadas as relações atuais.