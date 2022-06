Rússia ameaça Lituânia por sanções em exclave de Kaliningrado

A Rússia provocou preocupação na União Europeia e na Otan após prometer retaliação à decisão da Lituânia de impedir o trânsito de determinados produtos entre Moscou e o exclave de Kaliningrado, território russo encrustado no Mar Báltico, cercado por países do bloco europeu.

A cúpula do governo de Vladimir Putin se manifestou sobre o caso após o anúncio de Moscou sobre restrições que teriam sido impostas por Vilnius, durante o fim de semana, ao trânsito por via férrea de mercadorias sob sanção da Europa, em direção a Kaliningrado - movimento classificado pelos russos como “hostil” e “sem precedentes”.

O chefe do Conselho de Segurança do Kremlin e ex-agente da KGB, Nikolai Patrushev, declarou que a Rússia responderá à decisão da Lituânia e que a retaliação terá “um impacto negativo significativo” no povo lituano. Patrushev visitou Kaliningrado nesta terça e prometeu, durante uma reunião de segurança nacional, que “medidas relevantes estão sendo elaboradas em formato interinstitucional e serão adotadas em breve”, segundo o registro de agências russas.

O secretário do Conselho de Segurança russo, Nikolai Patrushev, durante a comemoração do Dia da Vitória, em 9 de maio; Patrushev fez ameaças à Lituânia nesta terça. Foto: Kirill Kudryavtsev/ AFP

Também na terça, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia convocou o embaixador da União Europeia para a Rússia, Markus Ederer, e “expressou um protesto resoluto” contra a proibição. A chancelaria disse em um comunicado que “exigiu uma retomada imediata da operação normal”, caso contrário serão tomadas “medidas de retaliação”.

Em um comunicado, o governo lituano enfatizou que “o trânsito de passageiros e mercadorias não sancionadas de e para a região de Kaliningrado através da Lituânia continua ininterrupto” e que a proibição do trânsito de mercadorias sancionadas era apenas parte do quarto pacote de sanções da UE contra a Rússia.

O mesmo foi reafirmado por autoridades lituanas, que esclareceram que a medida atual não representa nenhuma nova sanção. “Não é a Lituânia, são as sanções europeias que começaram a funcionar a partir de 17 de junho”, declarou o chefe da diplomacia lituana, Gabrielius Landsbergis, em Luxemburgo.

A repórteres, a primeira-ministra lituana, Ingrida Simonyte, negou que qualquer novo bloqueio estivesse em curso, e criticou a retórica russa. “É irônico ouvir retórica sobre supostas violações de tratados internacionais de um país que possivelmente violou todos os tratados internacionais”, declarou.

A premiê lituana Ingrida Simonyte classificou como 'irônica' a reação russa ao bloqueio de trânsito de mercadorias. Foto: Ritzau Scanpix/Philip Davali via REUTERS

Descrevendo a situação como “desagradável, mas superável”, o governador de Kaliningrado, Anton Alikhanov, anunciou que as mercadorias que não podiam mais ser transportadas por ferrovia começariam a ser transportadas por mar “dentro de uma semana”. Ele acusou os lituanos de estabelecer um “bloqueio” e estimou que entre 40% e 50% das importações do território poderiam ser afetadas pelas restrições, de carvão a metais a materiais de construção e bens tecnológicos.

Kaliningrado é um enclave à beira do Mar Báltico, que faz fronteira com a Polônia a oeste e a Lituânia a leste. A cidade, de origem prussiana, era chamada Königsberg até ser conquistada pela União Soviética em 1945, após a derrota da Alemanha nazista. Com a independência dos Estados bálticos da URSS em 1991, o território foi mantido como uma área estratégica em um contexto de crescentes tensões entre a Rússia e o Ocidente - tendo a Lituânia como caminho natural de ligação com Moscou./ AFP, AP e REUTERS