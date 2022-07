Ucrânia acusa Rússia de atacar porto no Mar Negro, um dia após acordo para exportação de grãos

KIEV - Menos de 24 horas depois de Rússia e Ucrânia assinaram um acordo da ONU sobre a exportação segura de grãos pelo Mar Negro, Kiev acusou Moscou de bombardear a cidade de Odessa, que abriga o mais importante porto do país. O acordo, assinado na última sexta-feira, 22, na Turquia, foi o primeiro firmado publicamente entre as duas nações em guerra e visa aliviar uma crise global de alimentos que pode provocar a fome em milhões de pessoas.

Os bombardeios colocam em xeque o acordo para facilitar o transporte de mais de 20 milhões de toneladas de grãos ucranianos, intermediado pela ONU e pela Turquia, antes mesmo que este possa ser posto em prática. O acordo foi visto como crítico para reforçar a oferta global depois que uma queda acentuada nas exportações de grãos da Ucrânia levantou temores de escassez de alimentos nos países mais pobres.

O comando militar do sul da Ucrânia disse neste sábado que as forças russas dispararam quatro mísseis de cruzeiro Kalibr em Odessa. “Dois foguetes foram derrubados por forças de defesa aérea, dois atingiram instalações de infraestrutura portuária”, escreveu em comunicado publicado em sua página no Facebook. Os avisos de ataque aéreo na cidade soaram por volta das 11h, horário local (5h de Brasília).

Porto na cidade de Odessa, na Ucrânia, é atacado pela Rússia um dia após acordo com Ucrânia por exportação de grãos Foto: Salwan Georges/The Washington Post

A condenação da Ucrânia foi rápida. Oleg Nikolenko, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do país, disse no Facebook que, com os ataques, o presidente Vladimir Putin da Rússia “cuspiu na cara” do secretário-geral da ONU, António Guterres, e do presidente Recep Tayyip Erdogan da Turquia depois que os dois “despenderam um esforço enorme para chegar a esse acordo”.

Não houve comentários imediatos do Kremlin. O ataque ocorreu um dia antes de o ministro das Relações Exteriores russo iniciar uma viagem à África, onde deve tentar transferir a culpa pela escassez de alimentos para o Ocidente.

Acordo segue vigente

A onda de choque dos mísseis atingindo o porto pôde ser sentida a quilômetros de distância, embora não esteja claro exatamente onde eles atingiram. O enorme porto se estende por quilômetros ao longo da costa do Mar Negro, com imponentes silos de grãos agrupados em vários lugares diferentes.

Não ficou claro o que os ataques visavam e se alguma infraestrutura de grãos foi atingida. A Rússia pode não ter violado tecnicamente o acordo, já que não prometeu evitar ataques as partes dos portos ucranianos que não são usadas diretamente para as exportações de grãos, segundo um alto funcionário da ONU. Mas os danos parecem ser extensos, e Mikola Solski, o ministro da Agricultura do país, disse que os bombardeios afetariam os esforços da Ucrânia para exportar grãos.

“Se você atacar um porto, você ataca tudo”, disse ele em entrevista por telefone ao The New York Times. “Você usa muito da mesma infraestrutura para petróleo, para grãos. Tem um impacto em tudo – não importa o que você acerte.”

Solski acrescentou que parte da infraestrutura destruída era “importante para o processamento de todas as importações”, mas disse que a Ucrânia procederia como se o acordo de grãos ainda estivesse em vigor. “Entendemos que ainda temos uma guerra com a Rússia”, disse ele. “Nosso acordo foi com as Nações Unidas e a Turquia, não com a Rússia.”

A Ucrânia já informou que não assina acordos com a Rússia, por isso, os dois países assinaram dois documentos idênticos, porém separados, com a ONU e a Turquia garantindo o transporte seguros de grãos e fertilizantes pelo Mar Negro. O acordo prevê a criação de corredores seguros para as passagens dos navios, mas não estabelece um cessar-fogo, o que na prática significa que o transporte ainda acontecerá em meio a uma zona de guerra.

ONU pede implementação completa do acordo

Autoridades da ONU disseram que a passagem segura de carregamentos de grãos e quaisquer violações do acordo deveriam ser resolvidos por um centro de coordenação em Istambul administrado conjuntamente pela Turquia, Rússia, Ucrânia e Nações Unidas, que estava planejado para começar a operar neste sábado, mas ainda não foi estabelecido.

Espera-se que outros elementos do acordo levem semanas para serem implementados, disseram eles. O documento exige que os navios mercantes viajem pelos canais acordados através do Mar Negro e envolve inspeções nos portos turcos de navios com destino à Ucrânia para garantir que não estejam carregando armas.

O Ministério da Agricultura da Ucrânia disse que havia embarques de grãos no porto de Odessa neste sábado que já estavam prontos para exportação, mas não especificou as quantidades, segundo a emissora pública Suspline.

O chefe da ONU, António Guterres, “condena inequivocamente os ataques relatados hoje” em Odessa e pediu à Rússia, Ucrânia e Turquia que garantam “a implementação completa”, disse seu gabinete.

“Ontem, todas as partes fizeram compromissos claros no cenário global”, acrescentou. “Esses produtos são desesperadamente necessários para enfrentar a crise alimentar global e aliviar o sofrimento de milhões de pessoas necessitadas em todo o mundo. A implementação total pela Federação Russa, Ucrânia e Turquia é imperativa.”

O ministro da Defesa da Rússia Serguei Shoigu, o secretário-geral da ONU Antonio Guterres, o presidente turco Recep Tayyip Erdogan e o ministro da Defesa turco Hulusi Akar participam de uma cerimônia de assinatura em Istambul, Turquia, em 22 de julho de 2022 Foto: Murat Cetinmuhurdar via Reuters

Ataques russos continuam

O ataque a Odessa faz parte de uma mudança mais ampla no centro de gravidade dos combates nas últimas semanas, do leste da Ucrânia ao sul do país. Forças russas e ucranianas lançaram ataques com armas de longo alcance no sul durante a noite de sábado, aparentemente visando linhas de suprimentos e armas antiaéreas atrás das linhas de frente em ambos os lados.

Junto com o ataque a Odessa, os militares russos dispararam uma enxurrada de mísseis contra um aeródromo e uma instalação ferroviária no centro da Ucrânia, matando pelo menos três pessoas, enquanto as forças ucranianas lançaram ataques com foguetes em travessias de rios em Kherson ocupada pela Rússia.

Anton Gerashchenko, assessor do ministro do Interior da Ucrânia, disse que os ataques russos causaram 10 explosões em Odessa e que os ataques no porto causaram um incêndio.

“É assim que a Rússia cumpre sua responsabilidade de garantir a exportação segura de grãos ucranianos”, escreveu ele em seu canal público no aplicativo de mídia social Telegram. “Agora, não apenas o Ocidente, mas a China e outros países com os quais Putin contava para aliviar a pressão das sanções sabem que você não pode confiar em Putin, nem um grama”, acrescentou.

Na sexta-feira, funcionários do governo Biden expressaram ceticismo de que a Rússia cumpriria seus compromissos de permitir a passagem segura de navios pelo Mar Negro.

Josep Borrell Fontelles, chefe de política externa da União Europeia, condenou as greves no sábado, dizendo no Twitter que “atingir uma meta crucial para a exportação de grãos um dia após a assinatura dos acordos de Istambul é particularmente repreensível e novamente demonstra o total desrespeito da Rússia pelo direito internacional e compromissos”.

Desde o início da guerra, em 24 de fevereiro, o porto de Odessa, bem como nos outros cinco grandes portos da região, ficou congelado no tempo, onde 68 navios ficaram retidos, juntamente com alguns de seus tripulantes, disse Dmitro Barinov, vice-chefe da Autoridade Portuária Marítima da Ucrânia. A autoridade portuária fornece alimentos aos marinheiros e permite que eles tenham acesso a abrigos antiaéreos no porto quando a sirene de ataque aéreo soa, disse ele./AP, NYT e W.POST