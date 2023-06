Rússia ataca Ucrânia com mísseis durante crise com Grupo Wagner

A Rússia iniciou uma nova rodada de ataques contra a Ucrânia neste sábado, 24, utilizando drones e 51 mísseis de cruzeiro, de acordo com o exército ucraniano em um post no Telegram. A ofensiva de Moscou contra Kiev ocorre em meio a chamada rebelião armada, que está sendo liderada pelo chefe do Grupo Wagner, Ievegni Prigozihn, que era aliado de Vladimir Putin, mas se desentendeu com o governo russo.

Kiev afirmou que os drones lançados da Rússia foram abatidos. Em um vídeo postado no Telegram na manhã de sábado, o prefeito de Kiev, Vitali Klitschko, afirmou que três pessoas morreram e 14 ficaram feridas por conta de destroços de um prédio atingido na capital ucraniana.

A artilharia foi lançada durante a madrugada e destruiu parcialmente pelo menos quatro dos andares superiores do prédio, provocando incêndios e destroços sobre os carros estacionados abaixo, disse Serhiy Popko, chefe da administração militar da cidade, em uma postagem oficial no Telegram.

Um prédio de apartamentos foi danificado por fragmentos de misseis que foram lançados da Rússia e atingiram a capital ucraniana, Kiev Foto: Oleg Petrasyuk / EFE

Os bombeiros trabalharam quase duas horas para controlar as chamas.

Serhiy Lysak, chefe da administração militar de Dnipropetrovsk, disse no Telegram que “houve ataques” na cidade de Dnipro, ferindo oito pessoas, destruindo quatro casas e danificando uma “instalação de infraestrutura”.

Rebelião armada

Os ataques contra a Ucrânia ocorrem durante uma rebelião armada dentro da Rússia. O chefe do grupo mercenário Wagner, Ievgeni Prigozhin, acusou os militares russos de terem realizado um ataque contra uma instalação do grupo Wagner. O chefe do grupo mercenário declarou um conflito aberto contra as forças de Moscou e convocou os russos a participarem da luta pelo grupo Wagner.

Prigozhin ameaça o ministro da Defesa da Rússia, Sergei Shoigu, e outros comandantes importantes. Em discurso televisionado, Putin prometeu defender o país e afirmou que a rebelião é uma “punhalada nas costas”.

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, faz pronunciamento na televisão após o inicio da rebelião armada liderada por Ievegni Prigozhin, chefe do Grupo Wagner Foto: Assessoria de imprensa do governo russo/ AP

Em sua atualização diária de inteligência, o Ministério da Defesa britânico disse no início do sábado que as forças de Wagner cruzaram para a Rússia a partir de territórios ocupados dentro da Ucrânia “em pelo menos dois locais”. Em Rostov-on-Don, o Grupo Wagner “quase certamente ocupou importantes locais de segurança, incluindo o QG que comanda as operações militares da Rússia na Ucrânia”.

Outras unidades do grupo mercenário estão viajando para o norte através da região de Voronezh, “quase certamente com o objetivo de chegar a Moscou”. “Nas próximas horas, a lealdade das forças de segurança da Rússia, e especialmente da Guarda Nacional Russa, será a chave para o desenrolar da crise”, continuou o ministério. “Isso representa o desafio mais significativo para o estado russo nos últimos tempos”, completou o relatório./ W. Post