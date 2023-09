A Rússia voltou a atacar, na noite de segunda-feira, 25, a região ucraniana de Odessa com drones kamikaze Shahed que atingiram infraestruturas no porto de Izmail, no rio Danúbio, junto à fronteira com a Romênia. Dois motoristas ficaram feridos e vários armazéns, cerca de 30 caminhões e seis vans foram danificadas.

Um vídeo gravado no lado romeno do rio Danúbio mostrou rajadas rápidas de fogo antiaéreo ucraniano cruzando o céu noturno, seguidas por duas bolas de fogo laranja explodindo perto da área portuária. As fotos mostravam estruturas queimadas de caminhões.

“A maior parte dos drones foram abatidos”, disse o chefe da Administração Militar de Odessa, Oleg Kiper, que explicou que o ataque com dispositivos não tripulados durou duas horas. “Infelizmente, no distrito de Izmail houve impactos nas infraestruturas portuárias“, explicou o representante ucraniano.

Dois motoristas ficaram feridos e vários armazéns, cerca de 30 caminhões e seis vans foram danificadas pelo ataque de quase 40 drones. Ucrânia afirma ter abatido 26 deles. Foto: Administração Regional de Odessa/AP

A queda dos drones causou um incêndio no local, já apagado pelos bombeiros. De acordo com a Força Aérea Ucraniana, a Rússia atacou massivamente o território ucraniano com 38 drones, 26 dos quais foram abatidos pelas defesas antiaéreas ucranianas. Alguns destes drones caíram na cidade industrial de Krivi Rig, onde as instalações de uma empresa foram danificadas.

O chefe da Administração Militar de Odessa publicou duas imagens de alguns dos caminhões completamente queimados, no que parece ser um novo ataque contra o setor de exportações agrícolas ucranianas, com que as forças russas têm se alimentado desde que Moscou abandonou o chamado acordo de grãos em meados de julho. Os ataques ocorreram um dia depois de um ataque russo com mísseis e drones ter matado duas pessoas num armazém de cereais na mesma região.

Pelo acordo de grãos, a Rússia comprometeu-se com a Turquia e com a ONU, durante um ano, permitir a saída de cereais através de três portos ucranianos do Mar Negro, todos localizados na região de Odessa. Kiev voltou-se para os portos do Danúbio desde então, e a Rússia ataca agora com mais frequência os portos fluviais da Ucrânia.

Em reação ao ataque, a Polícia de Fronteira romena anunciou que fechou, nesta terça-feira, 26, o porto de Isaccea, também no rio Danúbio. “Neste momento, a polícia de fronteira de Isaccea controla estritamente os veículos no ponto de entrada”, disseram fontes da Guarda Costeira ao grupo de mídia Mediafax. A passagem de balsas entre Isaccea e a cidade ucraniana de Orlivka, do outro lado do Danúbio, também está suspensa./Associated Press e EFE.