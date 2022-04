Rússia bombardeia aeroporto de Odessa e pista fica inutilizável, diz Ucrânia

ODESSA - Um ataque com mísseis russos no aeroporto do porto de Odessa, no sudoeste do país - uma cidade que até agora está relativamente ilesa na guerra da Ucrânia - danificou a pista e não pode mais ser usada, disseram militares ucranianos neste sábado, 30.

“Como resultado de um ataque com mísseis na região de Odessa, a pista do aeroporto de Odessa foi danificada. Seu uso posterior é impossível”, disseram os militares ucranianos.

O bombardeio destruiu a pista, sem provocar vítimas, anunciou o governador da região, Maxim Marchenko. “Hoje o inimigo atacou a partir da Crimeia com um sistema de míssil Bastion de defesa costeira. A pista do aeroporto de Odessa foi destruída. Graças a Deus, não há vítimas”, disse o governador em um vídeo.

A conta oficial da cidade no Telegram já havia notificado as pessoas sobre alarmes aéreos alguns minutos antes. Vladislav Davidzon, membro do think tank Atlantic Council, com sede em Washington, relatou ter ouvido três explosões altas no centro da cidade.

Odessa é um porto estrategicamente importante do Mar Negro para a Ucrânia, tornando-se um alvo importante para as forças russas. As tropas de Moscou, no entanto, não conseguiram se aproximar da cidade, poupando-a da frequência de ataques em muitas outras áreas.

Bombeiros trabalham em refinaria de petróleo que pegou fogo após ataque com mísseis perto da cidade portuária de Odesa, em meio à invasão da Rússia, na Ucrânia, em 3 de abril de 2022 Foto: REUTERS / REUTERS

Há uma semana, oito pessoas morreram em bombardeios russos contra a cidade portuária, que tem quase um milhão de habitantes, e que havia sido pouco afetada pela guerra com a Rússia.

O exército russo afirmou que o ataque, com “mísseis de alta precisão”, foi direcionado contra um depósito de armas entregues à Ucrânia pelos Estados Unidos e países da União Europeia.

Em 10 de abril, o aeroporto de Dnipro foi “totalmente destruído” pelos bombardeios russos, segundo as autoridades regionais.

Não houve comentários imediatos da Rússia sobre o ataque deste sábado.

Ofensiva no leste

As forças russas também atacaram a região de Donbas, no leste da Ucrânia, neste sábado, mas observadores ocidentais dizem que o país está com a ofensiva paralisada no leste.

Na cidade de Dobropillia, em Donetsk, a onda de choque de uma bomba explodiu nas janelas de um prédio de apartamentos e deixou uma grande cratera no quintal.

Moscou espera assumir o controle total da região leste de Donbas, composta por Luhansk e Donetsk, partes da qual já eram controladas por separatistas apoiados pela Rússia antes da invasão.

O Estado-Maior Geral das Forças Armadas da Ucrânia disse em uma atualização diária que os russos estavam tentando capturar as áreas de Liman em Donetsk e Sievierodonetsk e Popasna em Luhansk, acrescentando que “não estão conseguindo - a luta continua”.

A guerra desde 24 de fevereiro transformou cidades em escombros, matou milhares e forçou 5 milhões de ucranianos a fugir para o exterior. A Rússia voltou seu foco para o sul e o leste depois de não conseguir capturar a capital, Kiev.

Moscou chama suas ações de “operação especial” para desarmar a Ucrânia e livrá-la do nacionalismo anti-russo extremo fomentado pelo Ocidente. A Ucrânia e o Ocidente dizem que a Rússia lançou uma guerra de agressão não provocada.

Embora tenha havido esforços desde o início da guerra para manter negociações de paz, os dois lados estão distantes - o que foi ilustrado por comentários conflitantes sobre os esforços de altos funcionários russos e ucranianos no sábado.

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Serguei Lavrov, em comentários publicados no site do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, disse que o levantamento das sanções ocidentais à Rússia fazia parte das negociações, mas o negociador ucraniano Mikhailo Podoliak negou que fosse o caso.

Ataques em outras regiões

Moscou disse no sábado que suas unidades de artilharia atingiram 389 alvos ucranianos durante a noite.

Alexander Bogomaz, governador da região de Briansk, na Rússia, disse que as defesas aéreas impediram uma aeronave ucraniana de entrar na região e, como resultado, o bombardeio atingiu partes de um terminal de petróleo, informaram agências de notícias russas.

O governador de outra região russa, Kursk, disse que vários projéteis foram disparados da direção da Ucrânia no sábado em um posto de controle perto de sua fronteira. Roman Starovoit disse em um vídeo em seu canal Telegram que não houve vítimas ou danos.

Do lado ucraniano, o governador de Luhansk, Serhiy Gaidai, disse que os russos estavam bombardeando toda a região “mas não podem passar por nossa defesa”. Ele disse que os civis continuarão a ser evacuados apesar da situação difícil.

Gaidai disse que duas escolas e 20 casas foram destruídas por ataques russos na sexta-feira nas cidades de Rubizhne e Popasna, em Luhansk.

Mykola Khanatov, chefe da administração militar em Popasna, disse que dois ônibus enviados para retirar civis da cidade foram alvejados por tropas russas na sexta-feira e não houve notícias dos motoristas. Ele não disse quantas pessoas estavam nos ônibus.

A agência de notícias russa TASS, informando do local, disse que 25 civis, incluindo seis crianças, deixaram o território da siderúrgica Azovstal no porto de Mariupol, no sul, no sábado. Não ficou claro para onde eles foram.

Também houve relatos de ataques em lugares fora de Donbas, inclusive nas áreas sul de Dnipro e Zaporizhzhia e na cidade de Kharkiv, no nordeste, onde o governador regional disse que uma área residencial foi bombardeada durante a noite./REUTERS, W.POST E AP