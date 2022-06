Rússia bombardeia capital da Ucrânia antes de cúpula do G7 na Alemanha

KIEV - A Rússia lançou uma nova rodada de mísseis em Kiev neste domingo, 26, o primeiro ataque à capital da Ucrânia em semanas, em uma aparente demonstração de força em meio à cúpula das maiores democracias do mundo que tem como objetivo discutir novas medidas para isolar Moscou.

Leia também The Economist: Guerra na Ucrânia põe em xeque o futuro dos tanques

Quatro explosões foram registradas por volta das 06h30 (00h30 em Brasília) em Kiev e atingiram um complexo residencial perto do centro, causando um grande incêndio. Pelo menos uma pessoa morreu e duas foram hospitalizadas, disse o prefeito da capital, Vitali Klitschko, no Telegram, especificando que havia pessoas “sob os escombros”, o que poderia agravar o número de vítimas.

Uma menina de 7 anos foi resgatada dos escombros, disseram as autoridades. Seu pai morreu e sua mãe, uma cidadã russa, ficou ferida. Os três andares superiores do prédio de nove andares no distrito de Shevchenkivski foram destruídos, disseram eles.

O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmitro Kuleba, tuitou que a criança resgatada “estava dormindo pacificamente em Kiev até que um míssil de cruzeiro russo explodiu sua casa”. “Muitos mais na Ucrânia estão sob ataque”, escreveu ele. “A cúpula do G7 deve responder com mais sanções à Rússia e mais armas pesadas para a Ucrânia.”

Equipes de resgate e bombeiros trabalham em um prédio residencial danificado, atingido por mísseis russos em Kiev em 26 de junho de 2022 Foto: GENYA SAVILOV / AFP

Yuri Ignat, porta-voz do Comando da Força Aérea da Ucrânia, disse que a Rússia usou mísseis de longo alcance disparados por aeronaves sobrevoando o Mar Cáspio, que fica a mais de 1.400 quilômetros a sudeste de Kiev.

Cúpula do G7 discute guerra

A capital ucraniana não registra ataques russos desde o início de junho e os deste domingo ocorrem antes do início da cúpula do G7 no sul da Alemanha e alguns dias antes da cúpula da Otan em Madri, na próxima semana.

O presidente americano Joe Biden anunciou que as nações do Grupo dos 7 proibiriam as importações de ouro da Rússia, o mais recente esforço dos aliados ocidentais da Ucrânia para sufocar o fluxo de dinheiro para o governo do presidente Vladimir Putin. A cúpula nos Alpes da Baviera no domingo e na segunda-feira também deve discutir possíveis tentativas de endurecer as sanções ao petróleo russo.

À medida que os combates na Ucrânia chegam ao seu quinto mês, os líderes dos países do G7 – Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Reino Unido e Estados Unidos – procuram manter a unidade contra a Rússia diante do crescente impacto da guerra sobre a economia mundial.

As sanções ocidentais destinadas a criar dor para a Rússia fizeram os preços dos alimentos e da energia dispararem em todo o mundo, mesmo que a máquina de guerra de Moscou tenha mostrado poucos sinais de desaceleração.

As exportações russas de petróleo despencaram, mas o aumento dos preços dos combustíveis fez com que as receitas petrolíferas do país aumentassem. Desde abril, quando as forças russas voltaram sua atenção para capturar mais da região de Donbas, no leste da Ucrânia, depois de não terem conquistado a capital, Kiev, eles obtiveram ganhos lentos e sangrentos, incluindo a captura da cidade de Severodonetsk no sábado, após semanas de combates.

"A cúpula do G7 deve responder com mais sanções contra a Rússia e mais armas pesadas para a Ucrânia", pediu em 26 de junho de 2022 Dmitro Kuleba, chefe da diplomacia ucraniana, no Twitter Foto: GENYA SAVILOV / AFP

A Rússia também intensificou o uso de mísseis de cruzeiro, lançando dezenas de ataques no fim de semana contra alvos em toda a Ucrânia. Além do ataque em Kiev, explosões foram relatadas no domingo na cidade de Kharkiv, no nordeste do país, e sirenes de ataque aéreo foram ouvidas em várias outras cidades.

O presidente Biden, aparecendo em uma cerimônia de boas-vindas do G7 com o chanceler Olaf Scholz da Alemanha, respondeu brevemente a um repórter que pediu sua reação ao ataque russo em Kiev.

“É mais a barbárie deles”, disse ele.

Biden tentará preparar seus companheiros líderes do G7 para um longo trabalho árduo na Ucrânia e encontrar maneiras de mitigar a ruptura econômica da guerra. As discussões na reunião – e em uma cúpula da Otan a seguir – também se concentrarão em como aumentar o apoio militar à Ucrânia à medida que a última rodada de ajuda dos EUA chegar ao campo de batalha.

Os militares ucranianos disseram que começaram a usar lançadores de foguetes montados em caminhões, um sistema de armas avançado que deve ajudar a retardar o avanço russo no leste, onde os militares ucranianos foram superados pela artilharia de longo alcance de Moscou.

O presidente Volodmir Zelenski, da Ucrânia, disse que participará da cúpula do G7 na segunda-feira. Em um discurso noturno, ele renovou sua demanda por Washington e seus aliados para entregar armas mais avançadas.

O presidente do Conselho Europeu Charles Michel, o primeiro-ministro italiano Mario Draghi, o primeiro-ministro canadense Justin Trudeau, o presidente francês Emmanuel Macron, o chanceler alemão Olaf Scholz, o presidente dos EUA Joe Biden, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson, o primeiro-ministro japonês Fumio Kishida e a presidente da Comissão Europeia Ursula von der Leyen posando para uma foto durante a cúpula do G7 em Schloss Elmau, perto de Garmisch-Partenkirchen, Alemanha Foto: Stefan Rousseau/Reuters

“A Ucrânia precisa de mais assistência armada e que os sistemas de defesa aérea – os sistemas modernos que nossos parceiros têm – não devem estar em áreas de treinamento ou instalações de armazenamento, mas na Ucrânia, onde agora são necessários”, disse Zelenski em seu discurso noturno. no sábado.

Ganhos russos no leste

Enquanto isso, as forças russas lutam para engolir o último reduto ucraniano remanescente na região leste de Luhansk, pressionando seu impulso depois de assumir o controle total da cidade de Severodonetsk no sábado, incluindo uma fábrica de produtos químicos onde centenas de soldados e civis ucranianos se esconderam.

O governador de Luhansk, Serhi Haidai, disse no domingo que a Rússia estava realizando intensos ataques aéreos na cidade adjacente de Lisichansk, destruindo sua torre de televisão e danificando seriamente uma ponte rodoviária. “Há muita destruição – Lisichansk está quase irreconhecível”, escreveu ele no Facebook.

O porta-voz do Ministério da Defesa russo, Igor Konashenkov, disse no sábado que as forças separatistas apoiadas pela Rússia e Moscou agora controlam Severodonetsk e as aldeias ao redor. Ele disse que a tentativa das forças ucranianas de transformar a fábrica de Azot em um “centro obstinado de resistência” foi frustrada.

Haidai confirmou no sábado que Severodonetsk caiu nas mãos de combatentes russos e separatistas, que ele disse que agora estão tentando bloquear Lisichansk do sul.

Lisichansk e Severodonetsk têm sido o ponto focal de uma ofensiva russa destinada a capturar todo o Donbas e destruir os militares ucranianos que o defendem – o segmento mais capaz e endurecido pela batalha das forças armadas do país.

A captura de Lisichansk daria às forças russas o controle de todos os principais assentamentos da província, um passo significativo em direção ao objetivo da Rússia de capturar todo o Donbas. Os russos e separatistas controlam cerca de metade de Donetsk, a segunda província do Donbas./AP, AFP e NYT