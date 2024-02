Rússia: corpo do opositor Navalni apresenta hematomas e sinais de convulsões, segundo jornal

O jornal afirma que conversou com um funcionário de uma ambulância em Salekhard, cidade próxima à prisão em que Navali faleceu no Ártico russo. Segundo o funcionário, o corpo médico afirmou que percebeu a presença de hematomas no corpo de Navalni e o paramédico entrevistado pelo jornal apontou que este tipo de lesão ocorre por conta de convulsões.

O periódico também afirma que existem sinais indicando que os médicos da prisão tentaram ressuscitar Navalni, mas que ele provavelmente morreu de parada cardíaca.