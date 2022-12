Rússia demoniza refugiados ucranianos com desinformação nas redes sociais

GROSS STRÖMKENDORF – As notícias mostraram um grande incêndio em um bairro residencial na Alemanha, seguido por uma dona de casa chorando dando uma entrevista dos escombros de sua casa incendiada. Uma chamada na parte inferior da tela explicava que refugiados ucranianos haviam ateado fogo, devastando acidentalmente a casa de seus anfitriões alemães.

O vídeo, que trazia o logotipo do tablóide alemão Bild, se espalhou de uma pequena conta no YouTube por meio do aplicativo de mensagens Telegram para a mídia estatal russa, até que pudesse ser encontrado em quase todas as principais plataformas sociais.

Mas era uma farsa, com imagens de eventos não relacionados costuradas para formar uma reportagem falsa que colocava os refugiados ucranianos como instigadores irresponsáveis, causando estragos nos generosos alemães que os acolheram.

Enquanto as forças russas continuam bombardeando cidades ucranianas, os propagandistas pró-Kremlin se concentram em um novo alvo: colocar os europeus contra os 7,8 milhões de refugiados ucranianos que constituem o maior deslocamento do continente desde a 2ª Guerra. Ao fazer isso, os comerciantes de desinformação da Rússia estão atacando as profundas falhas europeias sobre imigração, ecoando como os agentes ligados à Rússia exploraram as principais plataformas de mídia social dos EUA para semear a divisão.

Refugiados ucranianos desembarcam na Polônia após deixarem o país em um trem de Odesa, em imagem de 9 de abril deste ano Foto: Leonhard Foeger / Reuters

Especialistas dizem que a campanha de propaganda, que a empresa-mãe do Facebook Meta chamou de “a maior e mais complexa operação de origem russa que interrompemos desde o início da guerra na Ucrânia”, visa alimentar o medo e as divisões entre os aliados europeus críticos da Ucrânia, à medida que se preparam para um novo fluxo de refugiados neste inverno. E embora os europeus continuem apoiando a fuga dos ucranianos, há temores de que os esforços russos possam estar encontrando seu alvo.

Na Alemanha – lar de mais de 1 milhão de ucranianos – tentativas de ataques incendiários e ameaças de pichações em acomodações de refugiados e escolas nos últimos meses sugerem que a mensagem já está atingindo uma margem radicalizada. Em muitos casos, está se espalhando por meio do aplicativo de mensagens Telegram, que tem muito menos moderação de conteúdo do que gigantes estabelecidos como o Facebook da Meta e o YouTube do Google.

Em uma manhã de outubro, em um hotel local que foi convertido em um centro de refugiados administrado pela Cruz Vermelha em Gross Strömkendorf, um vilarejo na costa norte da Alemanha, alguém usou tinta spray para transformar o sinal da Cruz Vermelha na forma de uma suástica vermelha brilhante. Dois dias após o ataque com a suástica, o hotel foi incendiado – não por ucranianos, mas por um incendiário alemão em série, dizem as autoridades. Eles dizem que não acreditam que o incêndio tenha motivação política. Todos os 14 refugiados escaparam ilesos.

A desinformação russa “é um investimento de longo prazo e pode se tornar muito, muito tóxica”, disse Huberta von Voss, diretora executiva do escritório alemão do Institute for Strategic Dialogue, uma organização sem fins lucrativos com sede em Londres que estuda os esforços russos no extremismo e na desinformação. “Isso pode causar danos no mundo real.”

O apoio aos refugiados está diminuindo em países-chave. Uma pesquisa da Fundação Bertelsmann descobriu que a proporção de alemães que acreditam que o país deveria receber refugiados da Ucrânia caiu de 86% em março, perto do início da guerra, para 74% em setembro.

“Mentiras sobre refugiados ucranianos e esforços para capitalizar os medos dos europeus não polarizaram ou moldaram com sucesso o discurso público até agora”, de acordo com um estudo recente apoiado pelo Parlamento Europeu pelo European Policy Center, com sede em Bruxelas. Mas a proporção de informações hostis aos refugiados ucranianos “está aumentando e gerando maior engajamento nas mídias sociais”, alertou.

As narrativas de desinformação russas também se infiltraram na política. Em setembro, Friedrich Merz, líder dos democratas-cristãos de oposição da Alemanha, acusou os refugiados ucranianos de “turismo social” – aproveitando o sistema de bem-estar social da Alemanha enquanto viajavam para a Ucrânia, uma narrativa frequentemente divulgada por contas pró-Kremlin. Mais tarde, ele se desculpou.

Continua após a publicidade

Refugiados ucranianos dentro de um ônibus em Tel Aviv, em Israel, em imagem do dia 22 deste mês Foto: Gil Cohen-Magen / AFP

E há indícios de que a propaganda anti-refugiados pode estar encontrando sua marca entre uma franja já radicalizada que sai às ruas para manifestações semanais contra os preços da energia. Em um incidente na cidade de Leipzig, no leste, em outubro, os manifestantes enfrentaram um grupo de refugiados ucranianos que se manifestavam contra o bombardeio da Rússia. Um manifestante chamou o grupo de ucranianos de “porcos”, acrescentando: “Vocês estão vivendo com o nosso dinheiro”, enquanto outros gritavam “Fora nazistas”. (Relacionar ucranianos com nazistas tem sido um tema dominante da propaganda russa desde que o presidente Vladimir Putin tentou justificar a invasão como uma campanha para “desnazificar” o país.)

Katerina Pikalova, uma jovem de 26 anos da cidade ucraniana de Dnipro que ajudou a organizar a manifestação ucraniana, descreveu a cena como “caos”, mas disse que não estava surpresa. Ela relembrou um incidente quando ela e sua mãe, que chegaram recentemente como refugiadas, foram abordadas por um homem na rua que começou a comparar ucranianos a nazistas, referindo-se a imagens que ele viu online.

“Você ouve isso na rua e entende que essa operação psicológica russa está em ação”, disse Pikalova. “Esta grande máquina russa é imparável, está em toda parte. Você pode ver na internet, você pode sentir nas ruas”.

Linhas de falha de desinformação

A demonização dos refugiados ucranianos na Alemanha por meio de boatos nas redes sociais e notícias falsas representa uma vertente caracteristicamente insidiosa de desinformação, dizem os especialistas, de propagandistas russos que há muito demonstram talento para explorar as divisões políticas domésticas de outros países para promover seus objetivos.

A maior economia da Europa tem sido central para a guerra da informação de Moscou desde a Guerra Fria, quando o país era a linha divisória entre leste e oeste. Essa ainda é uma linha de falha que a propaganda russa tenta explorar, enquanto nos últimos anos as operações de informação do Kremlin também se concentraram em provocar a reação contra a decisão da Alemanha de permitir a entrada de mais de um milhão de refugiados, em sua maioria do Oriente Médio.

Continua após a publicidade

E a Alemanha é um país onde os canais russos têm alcance. Antes de ser fechado pelas autoridades alemãs em março, o RT DE, o braço de língua alemã do canal de televisão estatal russo Russia Today, era o meio de comunicação em língua alemã com mais interação no Facebook e o terceiro no Twitter, de acordo com um estudo do ano passado feito pelo Fundo Marshall Alemão.

A narrativa anti-refugiados começou quando os primeiros ucranianos em fuga cruzaram a fronteira, mas decolou na primavera e no verão no Hemisfério Norte, depois que as primeiras tentativas de justificar a invasão da Rússia em fevereiro ou minimizá-la como uma “operação militar especial” não persuadiram o público ocidental.

Enquanto as ondas passadas de desinformação dirigidas aos refugiados do Oriente Médio os retratavam como uma ameaça “cultural” para os europeus, a campanha contra os refugiados ucranianos os apresenta como uma ameaça à saúde e à riqueza dos europeus, descobriu o European Policy Center.

Um crescente corpo de pesquisa deixa claro que as mensagens anti-refugiados foram alimentadas por uma rede extensa e coordenada de sites de notícias falsas, canais do Telegram, canais do YouTube e Instagram, e até petições do Change.org. E está sendo sistematicamente amplificado por exércitos de contas falsas de mídia social, verdadeiros influenciadores pró-Kremlin e contas da mídia estatal russa em praticamente todas as principais redes sociais.

Exatamente quem na Rússia está por trás disso ainda não está claro, e os pesquisadores ainda não encontraram links diretos para o Kremlin. Mas quem quer que seja parece ter bons recursos, experiência em campanhas de desinformação e ser muito persistente. Em um relatório de setembro, a Meta, controladora do Facebook, disse que a campanha se baseava em “uma combinação incomum de sofisticação e força bruta”.

Uma nova pesquisa do Institute for Strategic Dialogue, compartilhada com o The Washington Post antes de sua publicação, fornece a visão mais detalhada até agora sobre a campanha de desinformação, destacando seu foco nos refugiados ucranianos e traçando como a campanha funcionou para levar narrativas específicas ao público europeu.

O relatório do ISD se concentra em um canal específico do Telegram com cerca de 10.000 seguidores, chamado Deutsche Wahrheit (“Verdade Alemã”), como um microcosmo da campanha mais ampla. Embora o nome e as postagens do canal estivessem em alemão, os pesquisadores notaram que os nomes dos arquivos dos vídeos e clipes enviados eram frequentemente em russo. Esses arquivos também incluíam nomes de pastas e nomes de projetos que correspondiam aos encontrados em vídeos postados por contas previamente identificadas como parte de uma rede de propaganda pró-Kremlin.

Continua após a publicidade

Dos 219 vídeos postados no Deutsche Wahrheit entre 15 de abril e 11 de julho, 40% mencionaram refugiados, de acordo com o estudo do ISD. Outros vídeos buscavam vincular a Ucrânia de forma mais geral ao nazismo, desacreditar líderes ucranianos específicos ou culpar os problemas de energia da Europa e a inflação por seu apoio à Ucrânia.

As postagens, muitas das quais apresentavam vídeos falsificados ou adulterados, feitos para parecerem reportagens da grande mídia, implicavam refugiados ucranianos em tudo, desde planejar ataques terroristas até trazer a varíola dos macacos para a Alemanha.

O clipe falso que parecia mostrar refugiados ucranianos incendiando a casa de seus anfitriões alemães em Wulfen era um deles. Sua disseminação oferece um estudo de caso de como a campanha usou contas pequenas e obscuras para semear e talvez focar em falsidades que poderiam então se espalhar para públicos mais amplos, ficando um passo à frente dos moderadores de conteúdo das grandes plataformas.

Em 14 de maio, alguém criou um canal no YouTube em alemão com um nome que se traduz em “Notícias e Rumores”, de acordo com a análise forense do ISD, e carregou o clipe falso de notícias do Bild. Ele recebeu apenas 12 curtidas e foi excluído posteriormente. O YouTube não respondeu aos pedidos de comentário.

No mesmo dia, no entanto, o vídeo foi carregado no canal Deutsche Wahrheit Telegram, que parece ter servido como uma fonte inicial ou original para vários vídeos da campanha. Postando no Twitter em 17 de maio, o chefe de Digital do Bild, Timo Lokoschat, denunciou o relatório como uma “farsa completa” - mas isso não impediu sua propagação. O Bild não respondeu aos pedidos de comentários.

No dia seguinte, o vídeo estava circulando em grandes canais do Telegram em língua russa, alguns com centenas de milhares de assinantes. Em 19 de maio, chegou às manchetes da mídia russa, incluindo o Sputnik e a agência de notícias RIA FAN. Ele também se espalhou para o site de mídia social chinês Weibo, onde foi visto centenas de milhares de vezes.

Embora o vídeo tenha sido desmascarado, poucas das histórias foram corrigidas ou retratadas. E os links para os artigos e vídeos continuaram circulando no Telegram, Twitter e Facebook, onde contas falsas com imagens de perfil geradas por IA os amplificavam sistematicamente.

Continua após a publicidade

A rede de televisão pública alemã, ZDF, primeiro vinculou uma série de tais vídeos falsos de notícias, que supostamente eram de veículos alemães como Bild, Die Welt e Der Spiegel, a uma campanha coordenada de desinformação em agosto. A ZDF observou que alguns dos vídeos falsos estavam sendo promovidos em anúncios do Facebook.

Isso desencadeou a investigação da Meta, que identificou dezenas de outros sites de notícias falsas e exemplos de desinformação direcionados ao público europeu, principalmente na Alemanha, e atribuiu a campanha às origens russas. Meta derrubou todos os que pôde encontrar. Embora a conta do Instagram da Deutsche Wahrheit tenha sobrevivido a essas varreduras, a porta-voz do Meta, Margarita Franklin, confirmou que fazia parte da mesma campanha, e o Instagram a suspendeu em novembro, após as investigações do The Post.

Essas investigações se tornaram parte dos negócios do Facebook e, em menor medida, do Twitter e do YouTube, desde que identificaram pela primeira vez evidências de interferência russa nas eleições de 2016 nos Estados Unidos.

Mas, à medida que a moderação de conteúdo aumentou nas principais plataformas sociais dos Estados Unidos, propagandistas e extremistas encontraram novas saídas.

Isso inclui o Telegram, o aplicativo de mensagens sem estado que se tornou um canal de comunicação líder em grande parte da Europa Oriental, incluindo Rússia e Ucrânia.

Campanhas semelhantes de desinformação anti-refugiados ligadas a grupos de “hacktivismo” na Rússia e na vizinha Belarus têm como alvo o público polonês, disse Givi Gigitashvili, um pesquisador associado da Polônia para o Laboratório de Pesquisa Forense Digital do Atlantic Council, sem fins lucrativos.

O porta-voz do Telegram, Remi Vaughn, defendeu o papel da empresa no ecossistema de informações. Vaughn não contestou que o Telegram adota uma atitude permissiva em relação a canais que espalham desinformação, mas disse que está trabalhando para expandir uma iniciativa de verificação de fatos. “Acreditamos que a ferramenta mais poderosa contra a desinformação é a disseminação de informações verificadas”, disse Vaughn.

Continua após a publicidade

Apenas cerca de 2 milhões de alemães assinam os canais do Telegram, acrescentou Vaughn, tornando “improvável que os canais possam desempenhar qualquer papel perceptível no cenário da informação da Alemanha, muito menos serem usados como uma ferramenta para desinformação de qualquer relevância”.

Mas as autoridades alemãs alertaram que o aplicativo de mensagens se tornou um “meio de radicalização” e, em outubro, um tribunal multou a empresa em US$ 5 milhões por não cumprir a lei alemã referente à denúncia de conteúdo ilegal.

Uma série de incidentes nos últimos anos – incluindo uma conspiração para sequestrar o ministro da saúde – alimentou temores de que o extremismo online alimentado por desinformação e teorias da conspiração está se manifestando cada vez mais em violência offline.

No começo de dezembro, as autoridades alemãs prenderam 25 membros do que descreveram como um “grupo terrorista” suspeito de conspirar para invadir o parlamento e derrubar o estado pela força. Os promotores disseram que os membros seguiram uma mistura de teorias da conspiração e acusam seu líder de procurar autoridades russas durante suas tentativas de estabelecer uma nova ordem na Alemanha.

‘O descontentamento do povo’

Identificar o papel da propaganda russa em meio ao extremismo doméstico pode ser complicado, porque atores estrangeiros e domésticos geralmente trabalham em conjunto, disse Pia Lamberty, co-CEO do CeMAS, um think tank alemão que rastreia teorias da conspiração e extremismo online. “Há uma certa atmosfera criada online, e isso dá às pessoas a ideia de que precisam fazer algo a respeito” – às vezes na forma de crimes de ódio no mundo real.

Durante o verão, pichações em inglês mal escrito dizendo “matar crianças ucranianas” foram espalhadas em uma escola que ensina refugiados na cidade de Leipzig, no leste da Alemanha, enquanto outro jardim de infância na cidade frequentado por ucranianos foi alvo de uma tentativa de incêndio criminoso. Em outubro, uma casa planejada para refugiados não ucranianos foi incendiada em Bautzen, na Saxônia.

Continua após a publicidade

O Bild rotulou o vilarejo de Gross Strömkendorf, situado em uma pitoresca enseada do Mar Báltico, onde o centro de refugiados da Cruz Vermelha foi desfigurado e depois queimado até o chão, a “aldeia da vergonha” em uma coluna.

Até agora, os ataques a centros de refugiados aumentaram apenas ligeiramente em meio à tensão de mais de um milhão de recém-chegados. Foram 65 na Alemanha até outubro deste ano, segundo dados oficiais citados pela imprensa alemã, ante 70 em todo o ano passado, antes do início da onda ucraniana. Isso se compara a um pico de cerca de 1.000 em 2015, quando mais de um milhão de refugiados, em grande parte do Oriente Médio, chegaram ao país.

Mas tem havido uma “vibração ruim” cada vez maior em relação aos refugiados nos últimos meses, disse Ulrike Seemann-Katz, chefe do conselho de refugiados de Mecklenburg-Vorpommern, o Estado onde o centro de refugiados incendiado estava localizado.

E com a chegada do inverno, as autoridades disseram que esperam um aumento nas chegadas das linhas de frente na Ucrânia, já que os bombardeios russos infligem graves danos à infraestrutura ucraniana – assim como o impacto da crise energética pode ser sentido mais fortemente na Alemanha. Seeman-Katz disse que sua organização recebeu um fluxo de e-mails pedindo que ajudassem os alemães em vez dos refugiados.

“Às vezes nem precisam ser insultos – muitas vezes eles apenas fazem declarações com base na propaganda russa”, disse ela.

O sentimento anti-refugiado foi alimentado por manifestações de rua semanais em toda a Alemanha, disse Seeman-Katz. Manifestações regulares contra as vacinas contra o coronavírus e os bloqueios se transformaram em protestos contra a guerra e os altos preços da energia, e o sentimento anti-refugiado também borbulhou.

Em uma segunda-feira no final de outubro, na cidade de Schwerin, no norte da Alemanha, centenas de manifestantes se reuniram nos degraus do museu da cidade do século 19 ao lado de uma faixa perguntando: “Você quer morrer de fome ou congelar?”

Os participantes carregavam bandeiras russas e alemãs, e um palestrante leu um suposto “testemunho” de um trabalhador do setor de energia alertando sobre um colapso na rede elétrica. “Você já deve ter lido nos canais”, começou ele, referindo-se ao Telegram. A multidão aumentou para vários milhares quando a noite caiu.

Uma aposentada de 64 anos usando um cordão de luzes em torno de seu chapéu de feltro disse que viu crianças refugiadas ucranianas com bicicletas novas. “Há crianças alemãs que não podem pagar por isso”, disse ela. “Por que um refugiado tem que andar de bicicleta? Um refugiado pode andar.”

Ela reclamou que o apoio do Estado significava que os refugiados podiam deixar as janelas abertas enquanto o aquecimento estava ligado, enquanto os aposentados lutavam para pagar suas contas. A mulher falou sob condição de anonimato porque temia possíveis repercussões e, como outras pessoas na manifestação, expressou desconfiança da “grande mídia”.

A aposentada, que disse ter ido ao Telegram em busca de notícias, ouviu falar sobre o incêndio no centro de refugiados em Gross Strömkendorf, cerca de 40 quilômetros ao norte, que na época foi considerado um ataque direcionado. “A história do incêndio pode estar errada”, disse a mulher, “mas o descontentamento das pessoas você pode entender.”