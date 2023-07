Rússia diz que abateu cinco drones militares nos arredores de Moscou e atribui ataque à Ucrânia

A Rússia interceptou cinco drones militares nos arredores de Moscou nesta terça-feira, 4, segundo o prefeito da capital russa, Serguei Sobianin. Um deles estava próximo a um aeroporto, e diversos voos alteraram suas rotas durante horas.

O Ministério da Defesa da Rússia informou que os drones visavam a região de Nova Moscou e a região de Moscou. Todos foram abatidos por defesas aéreas e não houve feridos e mortos, acrescentou.

Trata-se da terceira vez em dois meses que as defesas russas precisam lidar com drones em seu território. Em maio, Moscou foi alvo de dois ataques que causaram danos a áreas civis e levaram o conflito da Ucrânia para o centro político e econômico da Rússia.

Placa próxima ao Kremlin anuncia que uso de drones é proibido. Região tem sido alvo de drones militares nos últimos meses Foto: Natalia Kolesnikova/AFP

Assim como em maio, o Kremlin atribui os drones desta terça-feira, 4, à Ucrânia. Kiev, que negou o envolvimento nos primeiros ataques, não se pronunciou. Autoridades dos EUA afirmam que as ações provavelmente são orquestradas pelo setor de inteligência ucraniano.

Em um comunicado, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia condenou o que disse ser “a tentativa do regime de Kiev de atacar uma área onde está localizada a infraestrutura civil, incluindo um aeroporto, que, aliás, também serve voos internacionais”.

O aeroporto atingido foi o Vnukovo, no sudoeste de Moscou. Os voos foram temporariamente desviados por questões de segurança, disse o prefeito.

O Ministério da Defesa da Rússia afirmou que quatro drones foram abatidos por sistemas de defesa aérea e um foi interceptado por interferência eletrônica e caiu no distrito de Odintsovo, nos subúrbios da capital russa. A queda de destroços de um deles provocou um incêndio em um anexo de uma fazenda, de acordo com a agência de notícias estatal Tass.

Em 3 de maio, dois drones voaram em direção ao Kremlin e causaram poucos danos. Autoridades dos EUA disseram que provavelmente foi orquestrado por uma das unidades militares ou de inteligência especiais da Ucrânia. Em 30 de maio, pelo menos oito drones atingiram áreas dentro e ao redor da capital, o primeiro ataque a atingir áreas civis.

Em cúpula, Putin adota discurso de união da Rússia

Na primeira aparição pública desde a crise com o Grupo Wagner, o presidente russo Vladimir Putin participou nesta terça-feira de uma cúpula virtual da Organização de Cooperação de Xangai, um fórum econômico e de segurança com participação Rússia, China, Índia e países da Ásia Central.

No discurso aos líderes do fórum, ele projetou uma estabilidade doméstica na Rússia e reafirmou o seu poder, em uma demonstração de força após o desafio mais difícil em mais de duas décadas de poder. “Unidos pela profunda responsabilidade pelo destino da Pátria, os círculos políticos russos e toda a sociedade mostraram uma frente unida contra a tentativa de motim armado”, declarou.

Em seguida, Putin explorou a cúpula como um sinal de apoio político ao Kremlin em contraponto ao isolamento promovido pelos Estados Unidos e União Europeia. Criado em 2001, o fórum nasceu com a intenção de ser alternativa econômica ao Ocidente e teve esse papel reafirmado pelo russo nesta terça-feira. O Irã, outro país que não mantêm relações com os EUA, vai entrar no grupo ainda este ano. Putin saudou a chegada do aliado.

O líder russo ainda apoiou a entrada de Belarus, que teve um papel importante na resolução da crise com os mercenários Wagner, ao fórum. “Estamos certos de que a adesão de Belarus, parceiro estratégico e aliado mais próximo da Rússia, terá um impacto positivo nas atividades da organização”, disse. Hoje, Belarus tem o status de observador no grupo. /NYT