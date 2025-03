Rússia diz que reunião de Zelenski com Trump na Casa Branca foi um ‘fracasso total’

MOSCOU-A Rússia afirmou neste sábado, 1, que a visita do presidente da Ucrânia, Volodmir Zelenski, a Washington foi um “fracasso total” após o bate-boca entre o líder ucraniano e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O comunicado da porta-voz da chancelaria russa, Maria Zakharova, acusa Zelenski de estar “obcecado em continuar a guerra” com Moscou.

“A visita é um completo fracasso político e diplomático do regime de Kiev”, disse Maria Zakharova, em um comunicado. Zakharova acusou Zelenski de ser “incapaz de demonstrar sentido de responsabilidade”, de “rejeitar a paz” e de usar “mentiras e manipulações para justificar a continuação das hostilidades e o recebimento de ajuda militar e financeira do Ocidente”.

PUBLICIDADE “Com o seu comportamento excessivamente rude durante a sua visita a Washington, Zelenski confirmou que ele é a ameaça mais perigosa para a comunidade internacional como um fomentador de guerra irresponsável”, apontou Zakharova. A porta-voz também acusou os líderes europeus de “fraqueza política” por terem apoiado Zelenski. Zakharova ressaltou que os objetivos da Rússia na Ucrânia incluem uma suposta “desnazificação” do país e a desmilitarização do Exército da Ucrânia. A Rússia invadiu o país vizinho no dia 22 de fevereiro de 2022. Moscou esperava uma ocupação sem grandes percalços, mas as Forças Armadas da Ucrânia continuam lutando contra a Rússia após três anos.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, discute com o presidente da Ucrânia, Volodmir Zelenski, no Salão Oval Foto: Saul Loeb/AFP

Discussão

O bate-boca entre Trump e Zelenski começou durante uma reunião aberta para a imprensa no Salão Oval. O republicano cumprimentou o presidente ucraniano com um aperto de mãos antes de fazer uma piada sobre seu traje de estilo militar. Durante o encontro, o presidente dos Estados Unidos pediu que a Ucrânia aceitasse “concessões”.

Zelenski, por sua vez, exigiu que não houvesse condescendência com o presidente russo, a quem chamou de “assassino”, e mostrou fotos da guerra iniciada há três anos, após a invasão de seu país. De repente, o tom mudou. O vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, interveio, defendendo a “diplomacia” — o pontapé da discussão.

Após o diálogo tenso, Trump publicou um comunicado em suas redes sociais no qual disse que o ucraniano Volodmir Zelenski não está pronto para uma paz que envolva a participação americana. “Tivemos uma reunião muito significativa na Casa Branca hoje. Aprendemos muito que jamais poderia ser entendido sem uma conversa sob tanto fogo e pressão”, escreveu o presidente em sua plataforma de mídia social, o Truth Social.

“É incrível o que se revela por meio da emoção, e determinei que o presidente Zelenski não está pronto para a paz se os Estados Unidos estiverem envolvidos, porque ele acha que nosso envolvimento lhe dá uma grande vantagem nas negociações. Não quero vantagem, quero PAZ. Ele desrespeitou os Estados Unidos da América em seu estimado Salão Oval. Ele pode voltar quando estiver pronto para a paz.”

Em meio à discussão, a planejada assinatura de um acordo entre os Estados Unidos e Ucrânia sobre minerais raros não aconteceu, segundo um assessor de imprensa da Casa Branca. O acordo que seria assinado permitiria que os Estados Unidos tivessem acesso recursos do subsolo ucraniano, como exigiu Trump, em compensação pela ajuda militar e financeira desembolsada nos últimos três anos.

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, discursa durante uma reunião do Serviço de Segurança Federal, em Moscou, Rússia Foto: Alexander Kazakov/AP

Zelenski agradece Trump

Um dia depois, Zelenski agradeceu Trump pelo apoio americano durante a guerra em uma série de publicações na rede social X. “Nossa relação com o presidente americano é mais do que apenas dois líderes; é um vínculo histórico e sólido entre nossos povos”, escreveu ele. “É por isso que sempre começo com palavras de gratidão de nossa nação para a nação americana.”

“O povo americano ajudou a salvar nosso povo”, apontou Zelenski. “Os seres humanos e os direitos humanos vêm em primeiro lugar. Estamos realmente gratos.”

Apesar do difícil dialogo e da ruptura clara nas relações entre Kiev e Washington, Zelenski afirmou nas redes sociais que a Ucrânia quer “apenas relações fortes com os Estados Unidos, e espero realmente que as tenhamos”./com AFP e NYT