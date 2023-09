Rússia dribla sanções e aumenta produção de mísseis para guerra na Ucrânia

THE NEW YORK TIMES - A Rússia conseguiu driblar as sanções e os controles de exportação impostos pelo Ocidente para expandir a sua produção de mísseis para além dos níveis anteriores à guerra, segundo autoridades dos EUA e da Europa, deixando a Ucrânia especialmente vulnerável a ataques intensificados nos próximos meses.

Além de gastarem mais de US$ 40 bilhões no fornecimento de armas à Ucrânia, os Estados Unidos fizeram da redução do fornecimento militar da Rússia uma parte fundamental da sua estratégia de apoio a Kiev.

Como resultado das sanções, as autoridades americanas estimam que a Rússia foi forçada a abrandar drasticamente a sua produção de mísseis e outros armamentos no início da guerra, em fevereiro de 2022, durante pelo menos seis meses. Mas, no final de 2022, a produção industrial militar de Moscou começou a ganhar velocidade novamente, admitem agora autoridades americanas que falaram sob condição de anonimato.

Local atingido por míssil russo em Kiev, Ucrânia, 30 de agosto de 2023. Foto: Laetitia Vancon/The New York Times

A Rússia subverteu os controles de exportação americanos usando os seus serviços de inteligência e o Ministério da Defesa para gerir redes ilícitas de pessoas que contrabandeiam componentes essenciais, exportando-os para outros países a partir dos quais podem ser enviados para a Rússia facilmente. Em menos de um ano desde o início da guerra, a Rússia reconstruiu o comércio de componentes críticos, encaminhando-os através de países como a Armênia e a Turquia. Os reguladores dos EUA e da Europa têm tentado trabalhar em conjunto para conter a exportação de chips para a Rússia, mas têm lutado para impedir que o fluxo passe por países com ligações com Moscou.

A produção militar reenergizada da Rússia é especialmente preocupante porque o país tem utilizado artilharia para atacar soldados ucranianos nas linhas da frente, e os seus mísseis para atacar a rede eléctrica e outras infra-estruturas críticas, e aterrorizar civis nas cidades. As autoridades temem que o aumento dos estoques de mísseis possa significar um inverno escuro e frio para os cidadãos ucranianos.

O Pentágono trabalha para encontrar formas de ajudar os ucranianos a derrubar os mísseis e drones disparados pela Rússia contra alvos civis em Kiev e contra alvos militares em todo o país. O Pentágono forneceu sistemas de defesa aérea Patriot e persuadiu aliados a fornecerem munições de defesa aérea S-300, e ambos se revelaram eficazes. Também forneceu outras defesas aéreas, como o sistema Avenger e o sistema de defesa aérea Hawk.

Mas a Ucrânia não possui sistemas de defesa aérea suficientes para cobrir todo o país e deve escolher os locais que defende. Um aumento da barragem de mísseis poderia sobrecarregar as defesas aéreas do país, disseram autoridades ucranianas.

Em outubro de 2022, os Estados Unidos reuniram responsáveis internacionais em Washington num esforço para reforçar as sanções à economia russa. Na época, as autoridades americanas disseram acreditar que as sanções e os controles de exportação estavam funcionando em parte porque dissuadiam os países de enviar microchips, placas de circuito, processadores de computador e outros componentes necessários para armamento guiado de precisão, bem como componentes necessários para motores a diesel, helicópteros e tanques.

Mas a Rússia adaptou-se rapidamente com os seus próprios esforços para garantir o fornecimento das peças necessárias.

Hoje, as autoridades russas refizeram a sua economia para se concentrar na produção de defesa. Com as receitas provenientes dos elevados preços da energia, os serviços de segurança e o Ministério da Defesa da Rússia conseguiram contrabandear a microeletrônica e outros materiais ocidentais necessários para mísseis de cruzeiro e armamentos teleguiados de precisão. Como resultado, a produção militar não só se recuperou como também aumentou. Antes da guerra, a Rússia poderia fabricar 100 tanques por ano; agora estão produzindo 200.

As autoridades ocidentais também acreditam que a Rússia está no caminho para fabricar dois milhões de munições de artilharia por ano – o dobro da quantidade estimada pelos serviços de inteligência ocidentais que a Rússia poderia fabricar antes da guerra.

Como resultado do impulso, a Rússia está agora produzindo mais munições do que os Estados Unidos e a Europa. No geral, Kusti Salm, um alto funcionário do Ministério da Defesa da Estônia, estimou que a atual produção de munições da Rússia é sete vezes maior do que a do Ocidente.

Presidente russo Vladimir Putin visita instalação da Gazprom, na Rússia, 13 de setembro de 2023. Foto: Artyom Geodakyan, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Os custos de produção da Rússia também são muito inferiores aos do Ocidente, em parte porque Moscou sacrificou a segurança e a qualidade no seu esforço para construir armas mais baratas, disse Salm. Por exemplo, custa a um país ocidental entre US$ 5.000 e US$ 6.000 para produzir um projétil de artilharia de 155 milímetros, enquanto custa à Rússia cerca de 600 dólares para produzir um projétil de artilharia comparável de 152 milímetros.

Ainda assim, a Rússia enfrenta inúmeras deficiências. O país não possui grandes estoques de mísseis, embora tenha de vários tipos diferentes em estoque agora, mais do que tinha no início da guerra, como o míssil de cruzeiro lançado do ar Kh-55. “Em certas áreas, conseguiram aumentar significativamente a produção”, disse Dmitri Alperovitch, especialista em segurança internacional e presidente do Silverado Policy Accelerator, um think tank com sede em Washington.

Nos casos em que a Rússia necessita de milhões de um determinado componente, os controles à exportação podem paralisar a produção. Mas os chips necessários para fabricar algumas centenas de mísseis de cruzeiro caberiam em algumas mochilas, o que torna a evasão de sanções relativamente simples, disse Alperovitch.

Autoridades americanas disseram que podem desacelerar, mas não impedir, a Rússia de contrabandear as peças necessárias para a produção de mísseis e que não é realista pensar que Moscou não reagiria às restrições americanas. Uma maneira pela qual a Rússia se adaptou foi enviar componentes para países terceiros e depois desviá-los de volta para a Rússia, de acordo com o Departamento de Comércio.

“Como os controles tiveram um impacto real, o governo russo não se limitou a levantar as mãos e dizer: ‘Vocês nos pegaram e nós desistimos’”, disse Matthew S. Axelrod, secretário de assistência do Departamento do Comércio para a fiscalização das exportações. “Eles ficaram cada vez mais criativos em suas tentativas de evasão. E temos trabalhado agressivamente de várias maneiras diferentes para reprimir”.

Atualmente, os Estados Unidos e a União Europeia têm uma lista conjunta de 38 categorias diferentes de itens cuja exportação para a Rússia é restrita. Autoridades americanas disseram que nove das 38, principalmente microeletrônicos que alimentam mísseis e drones, são os de maior prioridade a serem bloqueados.

Autoridades americanas e europeias têm trabalhado com bancos para desenvolver um sistema de alerta para avisar os governos sobre possíveis violações de sanções. Até agora, os bancos americanos alertaram o governo dos EUA sobre 400 transações suspeitas. O Departamento de Comércio conseguiu usar um terço desses relatórios de atividades suspeitas em suas investigações.

Em 31 de agosto, o Departamento de Comércio acusou três pessoas de participarem de uma rede ilícita de compras russas. Um dos três, Arthur Petrov, cidadão russo-alemão, foi preso e acusado pelo Departamento de Justiça de violações do controle de exportações.

Petrov é acusado de adquirir microeletrônica de exportadores baseados nos EUA com o objetivo de os enviar para Chipre, Letônia ou Tajiquistão. Uma vez lá, outras empresas ajudaram a enviar os componentes, eventualmente seguindo para a Rússia.

Um dos desafios para o governo dos EUA é que a Rússia não precisa de chips de última geração, mais fáceis de rastrear, mas de chips simples que possam ser usados em uma ampla gama de coisas, não apenas em mísseis guiados.

“Isso torna nosso trabalho mais difícil porque há muitos países onde é legal e totalmente aceitável vender esses chips para fins comerciais legítimos”, disse Axelrod. “O problema é quando esses chips são desviados e enviados para a Rússia.”

Autoridades americanas e ocidentais dizem que há boas notícias. A produção russa ainda não acompanha a rapidez com que os militares queimam munições e desgastam equipamentos. Por exemplo, embora a Rússia esteja a caminho de produzir dois milhões de munições por ano, disparou cerca de 10 milhões de munições de artilharia no ano passado. Isso levou Moscou a procurar desesperadamente por fontes alternativas para aumentar os seus estoques, mais recentemente tentando garantir um acordo de armas com a Coreia do Norte.

Presidente russo Vladimir Putin recebeu Kim Jong Un na Rússia, 13 de setembro de 2023. Foto: Korean Central News Agency/Korea News Service via AP

E embora Moscou tenha tido sucesso no contrabando de processadores e placas de circuito, enfrenta uma escassez de propulsores de foguetes e de explosivos básicos, disseram autoridades americanas, materiais que podem ser mais difíceis de contrabandear do que placas de circuito. É provável que essa escassez restrinja o Kremlin se este tentar aumentar a produção de munições, mísseis ou bombas.

O aumento da produção militar da Rússia também teve um grande custo para a economia do país, especialmente à medida que as taxas de juro disparam no país. As sanções afetaram a saúde geral da economia russa e a superação das proibições ocidentais às exportações não foi barata, disseram autoridades americanas e ocidentais.

A Rússia realocou quase um terço da sua economia comercial para a produção de armas. O país enfrenta uma escassez de mão-de-obra que também poderá dificultar a obtenção de novos ganhos industriais.

O país reduziu os seus ataques à rede energética da Ucrânia durante o verão no Hemisfério Norte. Mas à medida que as temperaturas caem, alguns analistas e responsáveis governamentais ucranianos e ocidentais acreditam que a Rússia poderia renovar a campanha contra Kiev, na esperança de que isso minasse a vontade de lutar dos ucranianos.

Autoridades dos EUA esperam que o fornecimento constante de munição de defesa aérea e ajuda adicional para melhorar a forma como a Ucrânia intercepta ataques russos possa ajudar a conter uma barragem reforçada de mísseis. E as defesas ucranianas – em algumas situações – tornaram-se mais fortes.

“Os ucranianos tornaram-se melhores na defesa das suas infra-estruturas e na construção de defesas em torno das suas centrais elétricas e redes elétricas críticas”, disse Salm. “Eles se tornaram melhores em consertar e garantir que o impacto das quedas de energia e de outras interrupções de serviços públicos não seja tão severo”.