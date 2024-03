MOSCOU- Os russos lotaram o lado de fora dos locais de votação ao meio-dia deste domingo, 17, aparentemente atendendo a um chamado da oposição para protestar contra o presidente Vladimir Putin. É o último de três dias de votação de uma eleição presidencial que está prestes a prolongar o governo de quase um quarto de século de Vladimir Putin por mais seis anos, depois de uma repressão implacável à dissidência.

As eleições, que começaram na sexta-feira, 15, ocorrem em um ambiente rigidamente controlado, onde não existem alternativas reais a Putin, nem críticas públicas a ele ou à sua guerra na Ucrânia. O mais feroz inimigo político de Putin, Alexei Navalni, morreu em uma prisão no Ártico no mês passado, e outros críticos estão na prisão ou no exílio. Associados de Navalni instaram aqueles que não estão felizes com Putin ou com a guerra a protestarem, comparecendo às urnas ao meio-dia de domingo, uma estratégia endossada por Navalni pouco antes de sua morte.

Aparentemente atendendo ao apelo da oposição, as filas à porta de vários locais de votação, tanto dentro como fora da Rússia, pareceram aumentar por volta do meio-dia.

Os associados de Navalny publicaram fotos e transmitiram vídeos de pessoas aglomeradas em frente aos locais de votação, incluindo comentários daqueles que compareceram para protestar contra Putin, com os rostos desfocados para proteger as suas identidades. “A ação atingiu os seus objetivos”, disse Ivan Zhdanov, chefe da Fundação Anticorrupção de Navalni, em uma transmissão no YouTube. “A ação mostrou que existe outra Rússia, há pessoas que se posicionam contra Putin.”

Outro aliado de Navalny, Leonid Volkov, disse que o objetivo do protesto era ajudar a unir e encorajar aqueles que se opõem a Putin.

A Associated Press afirmou que não foi possível confirmar se os eleitores mostrados em fila nos locais de votação em vídeos e fotos divulgados pelos associados de Navalni responderam ao chamado de protesto ou apenas refletiram um forte comparecimento dos eleitores. Mas alguns russos esperando para votar em Moscou e São Petersburgo disseram à agência de notícias que participavam do protesto.

Em uma fila em uma seção eleitoral por volta do meio-dia em Moscou, uma mulher que disse se chamar Yulia disse à AP que estava votando pela primeira vez. “Mesmo que o meu voto não mude nada, a minha consciência estará limpa...para o futuro que quero ver para o nosso país”, disse ela. Outro eleitor de Moscou, que também se identificou apenas pelo primeiro nome, Vadim, disse esperar uma mudança, mas acrescentou que “infelizmente, é improvável”.

Enormes filas também se formaram por volta do meio-dia do lado de fora das missões diplomáticas russas em Berlim, Paris, Milão, Belgrado e outras cidades com grandes comunidades russas, formadas por muitas pessoas que deixaram a Rússia após a invasão da Ucrânia por Putin.

Em Tallinn, na Estônia, onde centenas de pessoas formavam uma fila que serpenteava pelas ruas de paralelepípedos da cidade em direção à Embaixada da Rússia, Tatiana, de 23 anos, disse que veio participar do protesto ao meio-dia. “Se tivermos alguma opção de protestar, acho importante aproveitar qualquer oportunidade”, disse ela, informando apenas seu primeiro nome, citando razões de segurança pessoal.

Pessoas aguardam para votar em Novosibirsk, na Sibéria, no último dia de eleições da Rússia. Foto: Vladimir Nikolayev/AFP

Manifestantes em Berlim exibiram uma figura de Putin banhando-se em sangue com a bandeira ucraniana ao lado, próximo a cédulas rasgadas em urnas.

A mídia independente russa publicou imagens de cédulas estragadas postadas pelos eleitores: uma em que se lia "assassino e ladrão" e outra com a frase "esperando por você em Haia", em referência a um mandado de prisão emitido para Putin sob acusações de crimes de guerras relacionados com a sua suposta responsabilidade por raptos de crianças da Ucrânia. A televisão estatal russa e autoridades disseram que as filas no exterior mostraram uma forte participação. Boris Nadezhdin, um político liberal que tentou se juntar à corrida com uma plataforma anti-guerra, mas foi impedido de concorrer pelas autoridades eleitorais, expressou esperança de que muitos russos tenham votado contra Putin. "Acredito que o povo russo hoje tem a oportunidade de mostrar a sua verdadeira atitude em relação ao que está a acontecer, votando não em Putin, mas em alguns outros candidatos ou de alguma outra forma, que foi exatamente o que eu fiz", disse ele, depois de votar em Dolgorpudny, nos arredores de Moscou.

O grupo OVD-Info, que monitora prisões políticas, disse que mais de 75 pessoas foram presas em 17 cidades da Rússia no domingo. Apesar dos controles rigorosos, foram relatadas várias dezenas de casos de vandalismo nos locais de votação.

Uma mulher foi presa em São Petersburgo depois de lançar uma bomba incendiária na entrada de uma seção eleitoral e várias outras foram detidas em todo o país por jogar antisséptico verde ou tinta nas urnas.

Os líderes ocidentais ridicularizaram as eleições como uma farsa da democracia. Além da falta de opções para os eleitores, as possibilidades de fiscalização independente são muito limitadas. Nenhum observador internacional significativo estava presente. Apenas candidatos registrados e aprovados pelo Kremlin, ou por órgãos consultivos apoiados pelo Estado, podem designar observadores para os locais de voto. / AP