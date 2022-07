Rússia envia professores para escolas em zonas ocupadas da Ucrânia

THE WASHINGTON POST - A Rússia prometeu a centenas de professores muito dinheiro para ir para a Ucrânia ocupada e dar aos alunos uma educação “corrigida” – com a visão da Rússia sobre a história da Ucrânia – no próximo ano letivo.

Para alguns professores da Chuváchia, uma república a cerca de 640 Km a leste de Moscou, a oferta parecia tentadora. O salário médio mensal na região é de cerca de US$ 550, mas o salário previsto por um diretor de escola em um grupo de bate-papo de professores da Chuváchia era de mais de US$ 2.900 por mês.

“Urgente”, dizia sua mensagem de 17 de junho. “Professores necessários para as regiões [Zaporizhzhia] e Kherson para o período de verão. 8600 rublos por dia. O trabalho é preparar as escolas para o novo ano letivo. Transporte de ida e volta — grátis. Alojamento e alimentação – em discussão.”

Moradores participando de uma cerimônia de entrega de passaporte e cidadania russa em um centro de registro em Melitopol, região de Zaporizhzhia, sudeste da Ucrânia em 14 de julho Foto: Sergei Ilnitsky/EPA/EFE

Uma hora depois, o diretor acrescentou: “Caros professores, há mais alguém que queira ajudar os colegas? É seguro nessas regiões. Por favor, responda rápido.” Ambas as solicitações foram compartilhadas com o The Washington Post pela Alliance of Teachers, um grupo independente na Rússia.

O pagamento é tão lucrativo que um dos membros do grupo considerou brevemente responder antes que seu administrador o avisasse que ele estaria louco para ir.

“Todo mundo entende tudo. Essas viagens não vão resultar em nada de bom”, disse a professora, que falou sob condição de anonimato por medo de represálias.

Moscou está realizando um intenso esforço de russificação nas regiões ocupadas, que parece destinado a anular o senso de história, nacionalidade e até mesmo sua língua dos ucranianos. Direcionar o que as crianças aprendem é uma estratégia fundamental.

A educação ucraniana “deve ser corrigida”, disse o ministro russo da Educação, Sergei Kravtsov, em uma reunião em 28 de junho do partido Rússia Unida do presidente Vladimir Putin.

No entanto, o esforço do Kremlin vai muito além das escolas. O país já bloqueou a rede de telefonia celular e a mídia da Ucrânia em áreas que controla, enquanto transmitia propaganda estatal russa sobre sua “desnazificação” do país. Derrubou as placas das cidades ucranianas e as substituiu por russas. E sob um decreto de Putin, Moscou está tentando fazer com que ucranianos em todo o país assinem passaportes russos.

Referendos de união à Rússia estão planejados para setembro em áreas ocupadas. O Kremlin também previu possíveis votações para tornar o russo a língua oficial da Ucrânia.

Há várias semanas, a Rússia estabeleceu cartórios de registro civil em Kherson e Melitopol, onde os ucranianos podem registrar bebês recém-nascidos “de acordo com a lei russa”, obter documentos russos e solicitar pagamentos de assistência social.

Quase 250 professores, incluindo 57 da república do Daguestão, no sul da Rússia, se inscreveram para ir à Ucrânia, de acordo com uma lista no site do Ministério da Educação do Daguestão que não é mais visível. Seus destinos incluem as regiões separatistas de Luhansk e Donetsk, Zaporizhzhia e Kherson, apoiadas por Moscou. O ministério anunciou um enorme aumento salarial – 8.000 rublos por dia, cerca de US$ 137, além dos salários atuais dos professores.

Na cidade de Izhevsk, Georgi Grigoriev se inscreveu por causa do salário. Ele não está preocupado com os perigos potenciais e planeja ir por pelo menos um ano. “Então provavelmente eu vou ficar lá”, disse ele. “Provavelmente vou comprar um apartamento lá. Eu não tenho nada a perder.” Ele ensina língua e literatura russas, bem como química e biologia.

“Eles prometem salários e acomodações muito bons”, explicou Grigoriev em entrevista por telefone. “E eu pensei, ‘Por que não?’ Sou divorciada, meus filhos são adultos, então é melhor trabalhar lá, especialmente por um salário tão bom.”

Outro professor, que mora na região de Astrakhan e falou sob condição de anonimato, disse por telefone que se registrou para lecionar na Ucrânia “porque quero ser útil lá. Acredito que a vida nessas regiões é muito difícil e quero ajudar as pessoas lá.”

Os escritórios do Ministério da Educação em Moscou e Daguestão não responderam às perguntas do Post , mas no final de junho o ministério disse ao jornal do governo Rossiskaia Gazeta que estava introduzindo “padrões russos de alta qualidade para que as escolas possam funcionar corretamente”.

A mídia independente russa Caucasian Knot citou um porta-voz do ministério do Daguestão dizendo que a ordem para recrutar professores veio na noite de 6 de julho e deu apenas dois dias para obter respostas.

O ministro da Educação, Kravtsov, um dos mais entusiasmados defensores do projeto de russificação de Putin, voou em meados de junho para Melitopol e enfatizou a determinação de Moscou de ensinar às crianças ucranianas a versão russa das histórias das nações.

Um investigador da autoproclamada República Popular de Donetsk examina os danos dentro de uma escola após bombardeio no centro de Donetsk, Ucrânia, em 30 de maio de 2022 Foto: Alessandro Guerra/EPA/EFE

“A tarefa principal é contar aos alunos da escola toda a verdade, a verdade sobre nossos povos irmãos, sobre conquistas e vitórias comuns”, disse ele a jornalistas russos na cidade ocupada. Ele disse que a Rússia ficaria na região “para sempre”.

Kravtsov foi professor de matemática em Moscou na década de 1990 antes de mudar para a academia e depois para agências governamentais de educação, onde subiu rapidamente na hierarquia. Ele possui vários diplomas, embora um legislador uma vez o acusou de plágio ao ganhar um deles.

Vários dias depois que o chefe do partido de Putin anunciou este mês que uma “brigada” de professores estudantes havia chegado à Ucrânia, Kravtsov visitou uma cidade no nordeste e disse que o primeiro lote de livros didáticos russos, incluindo livros de língua e história, havia chegado. As crianças ucranianas, observou ele, devem ser educadas em “tradições de amizade” com os russos. O resultado será “nossos filhos felizes”.

Esse impulso ocorre em meio a uma grande reformulação do próprio sistema educacional da Rússia, motivada em grande parte por altos funcionários de segurança pedindo às escolas que construam uma nova geração “patriótica”. Os livros de história estão sendo revisados para refletir a visão de Putin de que a Ucrânia nunca foi um estado real.

A partir de setembro, os professores russos devem realizar novas sessões de aula intituladas “Conversas sobre coisas importantes”. Estes devem seguir as diretrizes do governo sobre o que as crianças devem aprender sobre a guerra na Ucrânia e os eventos atuais – uma abordagem que lembra as aulas de “politinformação” realizadas nos tempos soviéticos. Se as classes seguirem o exemplo de Putin, refletirão suas falsas alegações de que a Ucrânia cometeu “genocídio” ou que seu governo é formado por “nazistas” empenhados em atacar a Rússia.

A russificação das áreas que ocupadas por Moscou na Ucrânia traz ecos perturbadores da era soviética sob Joseph Stalin, quando milhões de pessoas de regiões anexadas ou subjugadas foram deportadas para a Sibéria e a Ásia Central. Trabalhadores russos foram enviados para se estabelecer e assimilar muitas áreas. Os estados bálticos e as nações da Ásia Central, como o Casaquistão, ainda têm um número significativo de russos étnicos, muitas vezes uma fonte de tensão em meio às frequentes promessas de Moscou de “proteger” todos os falantes de russo.

O projeto educacional de Kravtsov está sendo impulsionado por outro esquema do Kremlin que combina cidades russas com cidades e vilas ucranianas ocupadas. O governador de São Petersburgo, Alexander Beglov, voou em junho para Mariupol, a cidade portuária ucraniana fortemente bombardeada pela Rússia, para assinar um acordo de “cidade gêmea” com os representantes russos lá. Ele anunciou que emparelharia suas escolas com as de Mariupol e prometeu enviar equipes de professores e funcionários do governo.

Uma professora em São Petersburgo chamada Larisa, que se opõe à guerra, acredita que ir lecionar na Ucrânia seria moralmente repugnante por causa dos milhões de pessoas que foram mortas ou deslocadas pelos ataques da Rússia.

“Infelizmente, haverá professores que irão à Ucrânia para ganhar esse maldito dinheiro”, disse Larisa, identificada apenas pelo primeiro nome devido ao medo de que ela possa ser presa. “Eu não sei como eles vão se olhar no espelho.”

Daniil Ken, chefe da Alliance of Teachers, disse que alguns governos regionais excluíram as ofertas de recrutamento dos grupos de bate-papo da escola assim que a mídia local as noticiou. Ele suspeita que os governos estavam preocupados que os professores pudessem reclamar dos baixos salários pagos na Rússia, principalmente nas áreas rurais com falta de pessoal.

“As pessoas podem começar a perguntar: ‘Por que nossos professores estão sendo enviados para lá quando não temos professores suficientes aqui?’ “, disse Ken, que recentemente deixou a Rússia por causa de preocupações com sua segurança.

Larisa espera que os professores de história tenham a tarefa mais difícil: mudar a visão dos alunos ucranianos sobre o passado de seu país para atender às demandas do governo russo.

“Eu não acho que isso vai ser bem sucedido”, disse ela. “Aqueles que dependem de você, sob ameaça de morte ou punição, podem fingir que acreditam em você. Mas, no fundo de seus corações, eles não acreditarão em você e estarão esperando por qualquer oportunidade de vingança.”