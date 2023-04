Rússia expulsa mais de 20 diplomatas da Alemanha em resposta a ação semelhante de Berlim

A Rússia anunciou neste sábado, 22, a expulsão de mais de 20 diplomatas da Alemanha, em retaliação a uma medida semelhante tomada pelo governo alemão. Berlim disse que alguns diplomatas russos deixaram a Alemanha.

O número exato de diplomatas que irão deixar o país não foi informado pela Rússia. Segundo o jornal alemão Bild, trata-se de 34 dos 90 diplomatas alemães que permanecem em Moscou.

A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, disse à televisão estatal Zvezda que o governo do presidente Vladimir Putin expulsou “mais de 20″ diplomatas alemães em resposta a “outra expulsão em massa de pessoal de missões diplomáticas russas na Alemanha”.

Porta-voz do ministério das Relações Exteriores, Maria Zakharova, durante coletiva de imprensa no dia 4 de abril. Zakharova anunciou expulsão de diplomatas alemães do país Foto: Maxim Shemetov/Reuters

Segundo a agência de notícias Reuters, uma autoridade do Ministério das Relações Exteriores da Alemanha disse que Berlim e Moscou estiveram em contato sobre suas respectivas representações nas últimas semanas com o objetivo de reduzir a presença de inteligência da Rússia na Alemanha.

“A saída de hoje do pessoal da embaixada russa está relacionada a isso”, disse o funcionário. O ministério alemão se recusou a dizer quantos diplomatas russos haviam deixado

As relações entre a Rússia e a Alemanha, que era o maior comprador de petróleo e gás russo antes da invasão russa à Ucrânia, se deterioraram desde o início da guerra. A Alemanha se somou aos aliados do Ocidente na aplicação de sanções e envios de armas para os militares ucranianos. /Com informações da AFP