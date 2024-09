De acordo com a reportagem, nos últimos anos, mais de uma dúzia de cientistas russos seniores foram presos, sendo pelo menos três deles, incluindo Shiplyuk, associados ao prestigiado Instituto Khristianovich de Mecânica Teórica e Aplicada, em Novosibirsk, a maior cidade da Sibéria e um importante centro científico. Especialistas afirmam que esses julgamentos refletem um moderno estilo de “espionagem” e uma crescente paranoia entre as elites políticas russas em relação à produção militar do país.

Segundo o veículo independente Novaya Gazeta, Shiplyuk teria compartilhado informações confidenciais durante uma conferência científica na China em 2017. No entanto, ele nega as acusações, alegando que as informações que apresentou já estavam disponíveis em fontes abertas. O serviço russo da BBC informou que ele rejeitou um acordo judicial.