Rússia usa gasoduto para atacar tropas ucranianas em Kursk

LONDRES — Forças especiais russas utilizaram um gasoduto para se infiltrar e atacar unidades ucranianas na região de Kursk, de acordo com relatos das forças armadas da Ucrânia e de blogueiros de guerra russos. A operação faz parte da tentativa de Moscou de retomar territórios em sua província fronteiriça, conquistados por Kiev durante uma ofensiva surpresa.

A Ucrânia lançou uma audaciosa incursão transfronteiriça em Kursk em agosto, marcando o maior ataque em território russo desde a Segunda Guerra Mundial. Em questão de dias, as unidades ucranianas capturaram 1 mil quilômetros quadrados de território, incluindo a estratégica cidade fronteiriça de Sudzha, e fizeram centenas de prisioneiros de guerra russos.

Solcados russos usaram gasoduto para atacar ucranianos Foto: Oleksandr GIMANOV / AFP

PUBLICIDADE De acordo com Kiev, o objetivo da operação era obter uma vantagem nas futuras conversas de paz e forçar a Rússia a desviar tropas de sua ofensiva no leste da Ucrânia. Meses depois, porém, os soldados ucranianos estão exaustos e feridos pelos ataques implacáveis de mais de 50 mil efetivos, incluindo alguns norte-coreanos. Dezenas de milhares de soldados ucranianos correm o risco de serem cercados, conforme mostram mapas de código aberto do campo de batalha. Segundo publicações do Telegram de um blogueiro pró-Kremlin de origem ucraniana, operativos russos caminharam cerca de 15 quilômetros (km) dentro do gasoduto, que Moscou havia utilizado até recentemente para enviar gás à Europa.

Alguns soldados russos passaram vários dias dentro do tubo antes de atacarem as unidades ucranianas pela retaguarda perto de Sudzha, afirmou o blogueiro Yuri Podolyaka. A cidade tinha cerca de 5 mil residentes antes da invasão em larga escala da Ucrânia em fevereiro de 2022, e conta com importantes estações de transferência e medição de gás ao longo do gasoduto, que já foi uma via principal de exportações de gás natural russo pelo território ucraniano.

Outro blogueiro de guerra, utilizando o pseudônimo de Dos Mayores, indicou que uma feroz batalha estava sendo travada por Sudzha, com as forças russas conseguindo entrar na cidade através de um gasoduto. Canais russos do Telegram mostraram fotos do que disseram ser operativos de forças especiais, usando máscaras de gás e movendo-se pelo que parecia ser o interior de um grande tubo.

O Estado-Maior da Ucrânia confirmou no sábado à noite que grupos de “sabotagem e assalto” russos utilizaram o gasoduto numa tentativa de obter um ponto de apoio fora de Sudzha. Em uma publicação no Telegram, afirmou que as tropas russas foram “detectadas a tempo” e que a Ucrânia respondeu com foguetes e artilharia.

“Atualmente, as forças especiais russas estão sendo detectadas, bloqueadas e destruídas. As perdas do inimigo em Sudzha são muito altas”, informou o Estado-Maior. Um terceiro blogueiro de guerra russo argumentou que a força atacante carecia do apoio logístico necessário para ter sucesso. “Comida, água, munições, comunicações, recarga de dispositivos elétricos, baterias, aproximação das forças principais, evacuação dos feridos... Dois ou três grupos na retaguarda sem tudo isso — isso é um desastre”, escreveu o blogueiro, que se descreve como um soldado com o apelido de Decimotercero, no Telegram.

A Associated Press não pôde verificar de forma independente os relatos. O Ministério da Defesa russo informou no domingo que suas tropas haviam tomado quatro aldeias ao norte e noroeste de Sudzha, sendo a ação mais próxima a cerca de 12 km do centro da cidade. A alegação surge no dia seguinte à declaração desse mesmo ministério dizendo que havia tomado outras três aldeias perto de Sudzha. A Ucrânia não comentou imediatamente sobre as afirmações russas.

Enquanto isso, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou em uma entrevista que foi ao ar no domingo que a Ucrânia “pode não sobreviver”, enquanto continuava retendo armas e inteligência americanas em um esforço para forçar Kiev a entrar em negociações de paz. Em uma entrevista com o programa “Sunday Morning Futures” do Fox News Channel, perguntaram a Trump sobre um aviso do presidente polonês Andrzej Duda “de que sem o apoio americano, a Ucrânia não sobreviverá” e se ele se sentia “confortável” com esse resultado. Trump respondeu: “Bem, ela pode não sobreviver de qualquer forma”.

Ele acrescentou: “Mas temos algumas fraquezas com a Rússia. Você sabe, são necessários dois”. Enquanto isso, o ministro da Defesa francês, Sébastien Lecornu, anunciou no domingo que a França usará os lucros dos ativos russos congelados para financiar € 195 milhões (US$ 211 milhões) adicionais em armas para a Ucrânia, o último de uma série de envios de ajuda militar financiados através desses ativos. Em uma entrevista com o jornal La Tribune Dimanche, Lecornu indicou que Paris enviará novos projéteis de artilharia de 155 mm e bombas planadoras para os aviões de combate Mirage 2000 que anteriormente entregou à Ucrânia.

Em outros lugares, oficiais russos e canais do Telegram relataram que drones ucranianos atacaram infraestrutura petrolífera no sul e centro da Rússia durante a noite até domingo cedo. Um drone atingiu um depósito de petróleo em Cheboksary, uma cidade russa no rio Volga a cerca de 1 mil km da fronteira, informou o governador local.

